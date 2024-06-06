Дмитрий Чернышенко: «Спорт пронизывает все сферы нашей жизни. Люди, которые не занимаются спортом, наносят вред экономике»

Чернышенко заявил, что люди, которые не занимаются спортом, вредят экономике.

«Спорт – это не просто стиль жизни, потому что спорт пронизывает все сферы нашей жизни, в том числе в экономику. Всем известно, что чтобы быть на пике формы, надо заниматься спортом.

При этом вклад в экономику от людей, занимающихся спортом, оценивается примерно в 350 миллиардов рублей. Поэтому те, кто не занимаются спортом, наносят вред нашей экономике.

Но надо иметь и инфраструктуру. Надо иметь доступные условия для наших молодых ребят. Одна из главных задач — сделать так, чтобы молодежь могла заниматься спортом по месту жительства», – сказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта