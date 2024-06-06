Дмитрий Чернышенко: «Спорт пронизывает все сферы нашей жизни. Люди, которые не занимаются спортом, наносят вред экономике»

Теги Дмитрий Чернышенко массовый спорт Легкая атлетика

Чернышенко заявил, что люди, которые не занимаются спортом, вредят экономике.

«Спорт – это не просто стиль жизни, потому что спорт пронизывает все сферы нашей жизни, в том числе в экономику. Всем известно, что чтобы быть на пике формы, надо заниматься спортом.

При этом вклад в экономику от людей, занимающихся спортом, оценивается примерно в 350 миллиардов рублей. Поэтому те, кто не занимаются спортом, наносят вред нашей экономике.

Но надо иметь и инфраструктуру. Надо иметь доступные условия для наших молодых ребят. Одна из главных задач — сделать так, чтобы молодежь могла заниматься спортом по месту жительства», – сказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. 

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта

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54 комментария
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Поэтому те, кто не занимаются спортом, наносят вред нашей экономике.

Я как-то писал под новостью про цель в 70% населения, занимающегося спортом, что тех, кто не будет заниматься спортом, будут привлекать к административной и уголовной ответственности. Это, по ходу, была не шутка...
+39
-2
+37
Чиновники сидящие на неадекватной госзарплате наносят вред экономике
+20
0
+20
Ответ Ебздрогыч
Поэтому те, кто не занимаются спортом, наносят вред нашей экономике. Я как-то писал под новостью про цель в 70% населения, занимающегося спортом, что тех, кто не будет заниматься спортом, будут привлекать к административной и уголовной ответственности. Это, по ходу, была не шутка...
Шутить в наше время надо очень аккуратно. Вчера была шутка, завтра реальность.
+18
0
+18
Ответ Вадим Сидоров
"Люди, которые не занимаются спортом, наносят вред нашей экономике" Типо кто не занимается спортом тот чаще болеет, из-за них приходится тратить бюджетные деньги на медицину?
Нет, кто не занимается спортом, тот не оплачивает занятия в платных секциях и клубах (а бесплатных сейчас практически и нет) и денег следовательно в бюджет и им на зарплаты не несет! Логика простая ...
+16
-1
+15
Еще один паразит-проповедник.
+14
-1
+13
Ответ Ебздрогыч
Поэтому те, кто не занимаются спортом, наносят вред нашей экономике. Я как-то писал под новостью про цель в 70% населения, занимающегося спортом, что тех, кто не будет заниматься спортом, будут привлекать к административной и уголовной ответственности. Это, по ходу, была не шутка...
Скоро налог на осадки, как в Чипаллино. За обыкновенный дождь 100(0)рублей
+11
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+11
"Люди, которые не занимаются спортом, наносят вред нашей экономике" Типо кто не занимается спортом тот чаще болеет, из-за них приходится тратить бюджетные деньги на медицину?
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Аааа, так вот они главные виновники плохой экономики, поймались!😅
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Люди занимающиеся профессиональным спортом наносят еще больший вред экономике.
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Мужик, президент только на днях заявил, что спорт должен стать бесплатным! Сделайте для людей сначала хоть что-то, чтобы они вас дормоедов содержали!
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Чернышенко уж очень аккуратно сказал.
Надо пожестче: Кто не занимается спортом наносит вред нашей экономике и нашему руководству.
( Вяльбе бы сказала - вред нашему Президенту).
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Алкогольные акцизы принесли государству за шесть лет триллион рублей. Делай свой выбор, помогай стране.
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Оскорбил и плюнул в многомиллионное население своей страны! Красавчик! Откуда таких только берут?
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Смотрю на министра труда, минцифры, самого Чернышенко - спортсмены куда деваться)
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А те люди которые всё начали и у которых чемоданы денег в подвалах не наносят вред)
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Ну почему же. Кто не занимается спортом, раньше начинает ходить к врачам, покупает дорогие лекарства, спиртное, предпочитает машину, а не велосипед, комфортный отель, а не палатку в лесу...
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Ты смотри! В таком случае, огласите статистику, сколько вредителей на данный момент? Сколько процентов?
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Больше пользы для экономики принесло бы решение вас всех взять и уволить! А спорт и без вас раньше развивался и будет развиваться в будущем! В чем суть таких заявлений за ваши миллионные зарплаты?
+3
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+2
В 45 я стал приносить вред экономике России. Сегодня ровно 10 лет 😊
+4
-2
+2
Ответ Ебздрогыч
Поэтому те, кто не занимаются спортом, наносят вред нашей экономике. Я как-то писал под новостью про цель в 70% населения, занимающегося спортом, что тех, кто не будет заниматься спортом, будут привлекать к административной и уголовной ответственности. Это, по ходу, была не шутка...
"Мы живем в непростое время. И как Михаил Юрьевич [Ведерников] говорил, и мы говорим, и наш президент: “Только делами можем доказывать”. И, прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное"
— парламентарий собрания Псковской области Армен Мнацаканян.
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Разваленная медицина наносит вред экономике, низкий уровень жизни. А спорт - дело десятое, когда всё зашибись, вот только его не хватает.
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Ответ papadok
А те, кто не употребляют, наносят вред нашей экономике...
Мерзавцы. =)
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Ответ papadok
Алкогольные акцизы принесли государству за шесть лет триллион рублей. Делай свой выбор, помогай стране.
Гораздо больше. В 19-ом году сумма была 372 миллиарда, в прошлом - 472 миллиарда. Вот и считайте.
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Ответ Пётр Оскерко
Гораздо больше. В 19-ом году сумма была 372 миллиарда, в прошлом - 472 миллиарда. Вот и считайте.
Не, столько я не мог...
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Ответ Dinamik1
Это он наверно про учёных сказал там еденицы занимаются спортом.
Это фильм есть "7 стариков и одна девушка". =)
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Ответ Железная Леди
Лапочка, он видно никогда не стоял у станка, не копол траншеи, не сидел за рулем по 8 часов. Не все люди сидят в мягких креслах.
И что?
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Ответ Святой Патрик
И что?
Не понятно? За 8 часов за станком, ноги отваливаются, только до дома доползти. Конечно копание траншей можно считать спортом.
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Ответ Железная Леди
Не понятно? За 8 часов за станком, ноги отваливаются, только до дома доползти. Конечно копание траншей можно считать спортом.
И что? У всех свой путь. Я тоже не хочу в шахте горбатиться, меня застрелить за это?
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Ответ Святой Патрик
И что?
Не хотите поработать водителем автобуса или троллейбуса в Москве. Вакансии всегда есть.
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Ответ Святой Патрик
И что? У всех свой путь. Я тоже не хочу в шахте горбатиться, меня застрелить за это?
Ляля не надо. Большинсту людей не до спорта.
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