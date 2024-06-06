Михаил Дегтярев: «Россия подарила миру Игры будущего. Слышал, что Путина прозвали Пьером де Кубертеном XXI века»
Дегтярев заявил, что Путина называли «Кубертеном XXI века» из-за Игр будущего.
Игры будущего – международный мультиспортивный фиджитал-турнир, который объединяет соревнования в физическом и цифровом измерениях. Турнир прошел в феврале-марте в России.
«Игры будущего – это очень профессионально сделанный проект, который Россия подарила миру. Слышал, что Владимира Владимировича Путина прозвали Пьером де Кубертеном XXI века за то, что Россия подарила такую интересную тему», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.
Также он высказался о предстоящих Играх БРИКС.
«Татарстан справится с прекрасной возможностью, в республике умеют организовывать подобные события. А начиналось все с товарищеского матча в 2016 году в Индии. Это не альтернатива олимпийскому движению, но этот формат будет востребован в мире», – отметил Дегтярев.
Пощади спорц.