Михаил Дегтярев: «Россия подарила миру Игры будущего. Слышал, что Путина прозвали Пьером де Кубертеном XXI века»

Теги Владимир Путин Михаил Дегтярев Пьер де Кубертен Игры Будущего Игры БРИКС Прочие

Дегтярев заявил, что Путина называли «Кубертеном XXI века» из-за Игр будущего.

Игры будущего – международный мультиспортивный фиджитал-турнир, который объединяет соревнования в физическом и цифровом измерениях. Турнир прошел в феврале-марте в России.

«Игры будущего – это очень профессионально сделанный проект, который Россия подарила миру. Слышал, что Владимира Владимировича Путина прозвали Пьером де Кубертеном XXI века за то, что Россия подарила такую интересную тему», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Также он высказался о предстоящих Играх БРИКС.

«Татарстан справится с прекрасной возможностью, в республике умеют организовывать подобные события. А начиналось все с товарищеского матча в 2016 году в Индии. Это не альтернатива олимпийскому движению, но этот формат будет востребован в мире», – отметил Дегтярев. 

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24 комментария
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Глубже, Миша, глубже
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"самоназв. Император Галактики Кубертен Васильевич XXI. Сост. стабильно тяжелое. Выписка преждевременна."
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"Игры будущего" по "Путински" - это билет на сво в один конец, за счёт государства, то есть за собственные налоги.
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Где это ты слышал?) в бане?))
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+7
СЛЫШАЛ - это мощный аргумент, конечно.
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Ответ sbvinn
СЛЫШАЛ - это мощный аргумент, конечно.
Вот вы смеетесь, а соловьиный теперь может это сказать по ТиВи уже со ссылкой на источник. И понеслось.
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Сам и назвал,ескисер Хренов..:)
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Мужчина начал зарплату отрабатывать))
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Новости - хоть не читай.....
Пощади спорц.
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Ответ igls54
Глубже, Миша, глубже
зубы только убери)
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-2
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Ответ igls54
Глубже, Миша, глубже
И нежнее.
+5
-2
+3
Ответ igls54
Глубже, Миша, глубже
Кубертен Васильевич
+3
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Миша, уже слышит голоса в голове, что в общем не удивляет. Удивляет, что эти голоса ненормальные даже по меркам голосов в голове: "Пьер де Кубертен, Путин, 21 век".
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Хорош, конечно. Но с Жириком было попроще, там нужно было лизать в прямом смысле
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Надо генеологическое древо глянуть
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Объявление на здании министерства спорта: "Массаж простаты и другие услуги. Спросить Мишу. "
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Надо заканчивать публиковать столько новостей от каких-то ноунеймов, которые не имеют никакого отношения к спорту
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В Европе его еще многие с другой известной личностью сравнивают, которая к Олимпийским играм мало отношения имеет, хотя в 36 он их и принимал...
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Да уж, на чемпионате мира по увлажнению мягких мест начальства языком наша сборная не имела бы конкуренции.
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Ответ Indurain Larraya
"самоназв. Император Галактики Кубертен Васильевич XXI. Сост. стабильно тяжелое. Выписка преждевременна."
А ведь Миша походу Фаворит турнира - Легенды Римминга !!!! Только что Роман Аркадьевич откатился за тройку призеров .
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Ответ Kulych
Да уж, на чемпионате мира по увлажнению мягких мест начальства языком наша сборная не имела бы конкуренции.
Там была бы жёсткая конкуренция со стороны КНДР и Туркменистана. И, честно говоря, не уверен, что наша сборная бы победила. Ещё есть к чему стремиться и тренироваться.
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Это троллинг какого уровня?!
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В восхищенной Болгарии-то? )))
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Хорошо, что не Маркизом де Садом
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