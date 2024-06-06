Сафонов прошел медосмотр в «ПСЖ». Об этом сообщил Карпин: «Подписание на днях»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу возможные трансферы Валерий Карпин Краснодар Матвей Сафонов Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин сообщил, когда Матвей Сафонов подпишет контракт с «ПСЖ».

– Вы говорили с Сафоновым про «ПСЖ»?

– Думаете, мне больше не о чем разговаривать? Перекинулись парой слов.

 Медосмотр он прошел. Подписание, видимо, на днях, – сказал главный тренер сборной России.

Ранее стало известно, что вратарь «Краснодара» переходит в «ПСЖ» за 20 млн евро с учетом бонусов, клубы заключили соглашение.

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19 комментариев
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Какой вежливый у нас тренер сборной! Хорошо не послал подальше.
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Не знаю как другие, а я становлюсь глором и начинаю болеть за ПСЖ на равне с Монако и Гавром)
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Вместо жадной черепахи подписали игрока из самой великой страны во вселенной, колоссальный буст для французского середняка:))
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Ответ Чебурашка от Гены
Причём тут Валера и подписание контракта Моти с ПСЖ? Знает то, что и мы из СМИ. Журналисты аут.
Потому что сейчас Сафонов в сборной должен быть.
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Удачи в ПСЖ, есть шансы занять место Доларуммы в раме на постоянной основе
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ХК ЦСКА может подсказать ФК Краснодар, что делать в этом случае
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ПСЖ Сафонова
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следующая ЛЧ за ПСЖ, скриньте)
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не верил до последнего момента...ну, дай то Бог! Удачи!
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Мэттью Сафонофф на смену Долларуме
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При всей критике Нассера Аль-Хелаифи – зачастую уместной, – необходимо признать, что он в кратчайшие сроки сумел сориентироваться и найти для клуба столь же равнозначную, в плане масштаба личности, замену Мбаппе.
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Ответ slon 104
Какой вежливый у нас тренер сборной! Хорошо не послал подальше.
Зато открыто и без калуаров😁. Уж все лучше, чем за спиной
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Ответ slon 104
Какой вежливый у нас тренер сборной! Хорошо не послал подальше.
Карпин вечное отрицалово всего. Борзый, резкий, такое ощущение, что периодами его кто-то давно обидел в детстве и он теперь вечно защищается
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Ответ Проблемы Аршавина
Не знаю как другие, а я становлюсь глором и начинаю болеть за ПСЖ на равне с Монако и Гавром)
Я давно уже глор псж, до тех пор пока мю не начнёт что то выиграть чаще чем есть сейчас
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Ответ Проблемы Аршавина
Не знаю как другие, а я становлюсь глором и начинаю болеть за ПСЖ на равне с Монако и Гавром)
Так и должно быть. Хотя нравы изменились, но всегда болеешь за своих, своё и всё, что связано с твоей страной.
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Ответ bellyashe
следующая ЛЧ за ПСЖ, скриньте)
Токсика сплавили, Луис Энрике строит команду, он высококлассный тренер.
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