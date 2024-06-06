Сафонов прошел медосмотр в «ПСЖ». Об этом сообщил Карпин: «Подписание на днях»

Валерий Карпин сообщил, когда Матвей Сафонов подпишет контракт с «ПСЖ».

– Вы говорили с Сафоновым про «ПСЖ»?

– Думаете, мне больше не о чем разговаривать? Перекинулись парой слов.

Медосмотр он прошел. Подписание, видимо, на днях, – сказал главный тренер сборной России.

Ранее стало известно, что вратарь «Краснодара» переходит в «ПСЖ» за 20 млн евро с учетом бонусов, клубы заключили соглашение.

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