Сафонов прошел медосмотр в «ПСЖ». Об этом сообщил Карпин: «Подписание на днях»
Валерий Карпин сообщил, когда Матвей Сафонов подпишет контракт с «ПСЖ».
– Вы говорили с Сафоновым про «ПСЖ»?
– Думаете, мне больше не о чем разговаривать? Перекинулись парой слов.
Медосмотр он прошел. Подписание, видимо, на днях, – сказал главный тренер сборной России.
Ранее стало известно, что вратарь «Краснодара» переходит в «ПСЖ» за 20 млн евро с учетом бонусов, клубы заключили соглашение.
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