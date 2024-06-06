Радулов заработает 70 млн рублей за сезон в «Локомотиве» («Чемпионат»)

Зарплата Александра Радулова в «Локомотиве» составит 70 млн рублей в год.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Ярославский клуб подписал с нападающим контракт сроком на один сезон.

В минувшем сезоне на счету 37-летнего 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за «Ак Барс».

В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.