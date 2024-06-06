Радулов заработает 70 млн рублей за сезон в «Локомотиве» («Чемпионат»)

Теги Локомотив Александр Радулов КХЛ Чемпионат.com деньги Хоккей

Зарплата Александра Радулова в «Локомотиве» составит 70 млн рублей в год.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Ярославский клуб подписал с нападающим контракт сроком на один сезон.

В минувшем сезоне на счету 37-летнего Александра Радулова 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за «Ак Барс».

В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.

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29 комментариев
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Команда без топ-форварда осталась без топ-форварда, потратив 70 млн. рублей. "Локомотив" совсем ту-ту, походу.
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Просто какой-то ад. Агент - гений.

Как Локомотив на такие условия повёлся - загадка
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Локомотив был слишком адекватен в предыдущии годы
Это должно было рано или поздно случиться
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Ответ Влад Безруков
Локомотив был слишком адекватен в предыдущии годы Это должно было рано или поздно случиться
ага, особенно контракт шалунова - верх адекватности
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+17
Бред, локо финалисты с отличной атмосферой в команде. Надо было усилиться парочкой топовых легов и всё. Вместо этого берут неуравновешенного, конфликтного Радулова, который вообще не умеет выполнять тренерские установки, регулярно переигрывая смены
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Ответ Маэстро
ага, особенно контракт шалунова - верх адекватности
И Андронова контракт
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Каков откат?
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Ответ Влад Безруков
Локомотив был слишком адекватен в предыдущии годы Это должно было рано или поздно случиться
Ну да)) Андронов - 65,Шалунов - 90,обычный защ домосед Береглазов - 60,бэкап Бочаров - 35 ))
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Эх, перехвалил я Локомотив в своём предыдущем комментарии
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Ответ Младший лейтенант
Команда без топ-форварда осталась без топ-форварда, потратив 70 млн. рублей. "Локомотив" совсем ту-ту, походу.
Чух чух
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Ответ Андрей Спиркин
Сколькооо??? Чет странное с Локомотивом творится, самая адекватная команда, в этом плане, была
Когда была? Когда Андронова за 65 подписывала?
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Зачем это нужно Локо- решительно не ясно...
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Крах локомотиву , жалко какая команда была 😁
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Ответ Vadoniy
Это хорошо в том плане, что теперь за Локомотивом будет интереснее следить нейтральным зрителям. Но не совсем понятно с точки зрения Радулова. Если он не согласился на 60 млн Динамо, хотя хотел играть в Москве, то с чего Локомотив с 70 млн так привлёк? Если хотелось подзаработать под конец карьеры, то имело смысл вписаться в Амур, там прям сильно больше было. От Ярославля до Москвы добираться часов 5
Динамо давало 50 млн базой и 5 млн бонусами. Локо даёт гарантированные 70 млн, а сколько ещё в бонусах – вопрос.
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Финалисты думают что им не хватило только эмоций в заключительной части?
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В Калужской области, к примеру, на массовый спорт выделяется 30 млн в год. А тут не пойми куда 70 млн. Просто в трубу вылетели.
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Ответ Влад Безруков
Локомотив был слишком адекватен в предыдущии годы Это должно было рано или поздно случиться
Я думаю что проверенных "многоочковых" ветеранов берут, когда уже не хотят ждать, когда уже есть цейтнот в системе.нНу вот Ак барс, разогнал всех, вхял ДВ кговорит омолаживатся будем, поомолаживался дело застопорился что сделал? Правильно купил ветеранов,что бы результат уже был. СКА что делает?Покупает ветеранов.Локо после такого пролета, а точнее Никитин в большом ступоре, больше шансов не будет, и более того акции Никитина резко упали, и остаток этого контракта это единственная спасительная нить для него.
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Ответ Vadoniy
Это хорошо в том плане, что теперь за Локомотивом будет интереснее следить нейтральным зрителям. Но не совсем понятно с точки зрения Радулова. Если он не согласился на 60 млн Динамо, хотя хотел играть в Москве, то с чего Локомотив с 70 млн так привлёк? Если хотелось подзаработать под конец карьеры, то имело смысл вписаться в Амур, там прям сильно больше было. От Ярославля до Москвы добираться часов 5
Братан ласточка 2.50 едет
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На руки ? Это важно !
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Ни хохо себе, спортивный директор ограбил клуб, выписав такой контракт
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Сколькооо??? Чет странное с Локомотивом творится, самая адекватная команда, в этом плане, была
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Странное конечно решение.
А кто будет центром в первом звене?!
Хотя еще 100 млн. имеется у команды до потолка.
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Жесть
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Такие бы деньги и в Тракторе мог получить
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Спорт-Экспресс тоже подтверждает -70 лямов.
Неожиданно для всегда адекватного Локомотива.
Агент -гений.
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За развал Локомотива заплатят 70 лямов. Удивительно что Динамо эта участь избежало.
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