Радулов заработает 70 млн рублей за сезон в «Локомотиве» («Чемпионат»)
Зарплата Александра Радулова в «Локомотиве» составит 70 млн рублей в год.
Об этом сообщает «Чемпионат».
Ярославский клуб подписал с нападающим контракт сроком на один сезон.
В минувшем сезоне на счету 37-летнего Александра Радулова 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за «Ак Барс».
В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.
Как Локомотив на такие условия повёлся - загадка
Это должно было рано или поздно случиться
А кто будет центром в первом звене?!
Хотя еще 100 млн. имеется у команды до потолка.
Неожиданно для всегда адекватного Локомотива.
Агент -гений.