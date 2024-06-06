«Зенит» к столетию запустит приложение-соцсеть для игроков и болельщиков. Ожидают 3 млн пользователей, идентификация – через «Газпром ID»

Теги Зенит премьер-лига Россия бизнес Газпром Александр Медведев соцсети технологии Футбол

«Зенит» планирует запустить мобильное приложение-соцсеть.

Соответствующий меморандум в рамках ПМЭФ подписали председатель правления клуба «Зенит» Александр Медведев и генеральный директор IT-компании «Оператор Газпром ИД» Андрей Ветошкин.

Названия у соцсети пока нет, но известно, что идентификация пользователей в приложении будет работать через систему «Газпром ID».

По задумке создателей, пользоваться проектом будут как футболисты, так и болельщики, спортивные профессиональные сообщества и спортсмены-любители.

«Зенит» ожидает, что за год работы соцсеть соберет не менее 3 млн пользователей. Сумма инвестиций не раскрывается.

Запуск приложения запланирован не позднее мая 2025 года – к столетию «Зенита». По словам Медведева, подобных приложений для спортивного сообщества не существует.

«Это не попытка заменить Telegram или сообщества «ВКонтакте». Мы создадим новый продукт, который будет отличаться от таких сообществ. В приложении будут разделы профессионального спорта, в который войдут все наши профессиональные команды.

Будет раздел молодежного юношеского спорта, большой раздел любительского спорта и социально-культурный раздел, в котором будет публиковаться информация о выставках, музеях, концертных залах, а также ресторанах и кафе.

Мы уже договорились с ведущими рестораторами Петербурга, что они тоже войдут в это сообщество», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Андрей Ветошкин рассказал, что социальная сеть также станет одним из элементов экосистемы «Газпрома» за счет системы идентификации «Газпром ID». 

«Проект создан на нашей собственной платформе данных ГИД 3.0, которая направлена на прокачку сообществ, в том числе с помощью маркетинговых технологий и big data», – заявил Ветошкин. 

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38 комментариев
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Газпром ID... супер название))) заставят насильно регаться или отрубят газ, даже тем, кому его еще не провели)
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Ну они смотрят, трибуны полные. Петербуржцам фан айди понравилось. И решили, а давайте ка еще Газпром айди введем 😂
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Да сколько можно уже?! QR-коды, FAN ID, Газпром ID, привязка биометрии. Что за маниакальное желание дополнительные идентификаторы присваивать и пересчитывать граждан?
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Ответ Злодей Спб
Да сколько можно уже?! QR-коды, FAN ID, Газпром ID, привязка биометрии. Что за маниакальное желание дополнительные идентификаторы присваивать и пересчитывать граждан?
Добро пожаловать в цифровую эпоху, когда ты это не просто ты, а еще огромный и бесплатный ресурс данных, которые можно успешно продавать
+9
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+8
Я думал, времена запуска новых соцсетей давно в прошлом, но ПМЭФ не устаёт удивлять. Dead on arrival. Это я как болельщик Зенита заявляю 😎
+6
-1
+5
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Газпром ID... супер название))) заставят насильно регаться или отрубят газ, даже тем, кому его еще не провели)
газпром уйди! - народный слоган
+11
-6
+5
Только сегодня иноагент Варламов выложил видео о Питере - городе вебкамщиц

База для привлечения 3 млн создана давно
+16
-12
+4
Модер, ты на что так обиделся в моём безобидном комментарии - на "возможно спортс очистится" или "радостно теребонькать друг другу в своём углу"? Зачем такой злой? Опять не дала?
+5
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+4
Главное на sports.ru не ввели ID 😀 А то у некоторых вторые аккаунты исчезнут😄
+4
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Газпром ID... супер название))) заставят насильно регаться или отрубят газ, даже тем, кому его еще не провели)
зарегаюсь , почему нет ?
один куй они про меня больше знают чем я ))
10 рублей уже пришло ))) ща заживём !!!
+5
-2
+3
Ответ Peter Parker
Добро пожаловать в цифровую эпоху, когда ты это не просто ты, а еще огромный и бесплатный ресурс данных, которые можно успешно продавать
Да капец. Вообще положили на приватность.

Я помню как-то за неделю несколько раз затоварился в аптеке и алкомаркете по кредитке, так мне кредитный лимит снизили - типо болеешь и бухаешь, вдруг помрешь? Подрежем лимит, чтобы снизить риски.

Хотя я там совершенно для других целей отоваривался.

Вроде бы транзакции не должны так детально анализироваться - это ж прямо вторжение в личную жизнь. Теперь только наличкой расплачиваюсь.
+3
0
+3
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Газпром ID... супер название))) заставят насильно регаться или отрубят газ, даже тем, кому его еще не провели)
Про ld, это точно. Пугают народ.
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Ответ Злодей Спб
Да капец. Вообще положили на приватность. Я помню как-то за неделю несколько раз затоварился в аптеке и алкомаркете по кредитке, так мне кредитный лимит снизили - типо болеешь и бухаешь, вдруг помрешь? Подрежем лимит, чтобы снизить риски. Хотя я там совершенно для других целей отоваривался. Вроде бы транзакции не должны так детально анализироваться - это ж прямо вторжение в личную жизнь. Теперь только наличкой расплачиваюсь.
У йогурта тоже нет приватности, прикинь! Куаркод есть, можно проследить кто его произвёл... Беда...🤣🤣🤣
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Ахах, мдауш.
И ведь печалит еще то, что данные наши улетают на серые рынки только так. Помимо тех случаев анализом трат.
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Fan ID внутри ID
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Ответ Wiley Fox
Только сегодня иноагент Варламов выложил видео о Питере - городе вебкамщиц База для привлечения 3 млн создана давно
Комментарий удален модератором
Ответ Иван Иванов
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Wiley Fox
Только сегодня иноагент Варламов выложил видео о Питере - городе вебкамщиц База для привлечения 3 млн создана давно
Солевым сейчас обидно было
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Ответ Матрос Кот
Так 100 лет Зениту в 2036 году. Успеют отладить систему.
Путаешь со спартаком
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Хорошая попытка, но нет😁
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Через Газпром Уйди лучше
+4
-4
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Ответ Злодей Спб
Да капец. Вообще положили на приватность. Я помню как-то за неделю несколько раз затоварился в аптеке и алкомаркете по кредитке, так мне кредитный лимит снизили - типо болеешь и бухаешь, вдруг помрешь? Подрежем лимит, чтобы снизить риски. Хотя я там совершенно для других целей отоваривался. Вроде бы транзакции не должны так детально анализироваться - это ж прямо вторжение в личную жизнь. Теперь только наличкой расплачиваюсь.
затаривайся в аптеке одной картой, а в алкомаркете другой (цифровое сопротивление 💪)
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Ответ justbored
Мы знаем их поименно. Мерзкие, подлые людишечки.
Дорогой мой человек. Ну что делать если Динамо не захотело титул. Ты не злись так....
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Ответ Verhovn
Дорогой мой человек. Ну что делать если Динамо не захотело титул. Ты не злись так....
Милая попытка, Валерий. Но таки мимо. Рад, что саморазоблачился, впрочем. У тебя здесь сколько аккаунтов?
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