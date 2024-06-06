«Зенит» к столетию запустит приложение-соцсеть для игроков и болельщиков. Ожидают 3 млн пользователей, идентификация – через «Газпром ID»

«Зенит» планирует запустить мобильное приложение-соцсеть.

Соответствующий меморандум в рамках ПМЭФ подписали председатель правления клуба « » Александр Медведев и генеральный директор IT-компании «Оператор Газпром ИД» Андрей Ветошкин.

Названия у соцсети пока нет, но известно, что идентификация пользователей в приложении будет работать через систему «Газпром ID».

По задумке создателей, пользоваться проектом будут как футболисты, так и болельщики, спортивные профессиональные сообщества и спортсмены-любители.

«Зенит» ожидает, что за год работы соцсеть соберет не менее 3 млн пользователей. Сумма инвестиций не раскрывается.

Запуск приложения запланирован не позднее мая 2025 года – к столетию «Зенита». По словам , подобных приложений для спортивного сообщества не существует.

«Это не попытка заменить Telegram или сообщества «ВКонтакте». Мы создадим новый продукт, который будет отличаться от таких сообществ. В приложении будут разделы профессионального спорта, в который войдут все наши профессиональные команды.

Будет раздел молодежного юношеского спорта, большой раздел любительского спорта и социально-культурный раздел, в котором будет публиковаться информация о выставках, музеях, концертных залах, а также ресторанах и кафе.

Мы уже договорились с ведущими рестораторами Петербурга, что они тоже войдут в это сообщество», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Андрей Ветошкин рассказал, что социальная сеть также станет одним из элементов экосистемы « » за счет системы идентификации «Газпром ID».

«Проект создан на нашей собственной платформе данных ГИД 3.0, которая направлена на прокачку сообществ, в том числе с помощью маркетинговых технологий и big data», – заявил Ветошкин.