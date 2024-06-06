«Зенит» к столетию запустит приложение-соцсеть для игроков и болельщиков. Ожидают 3 млн пользователей, идентификация – через «Газпром ID»
«Зенит» планирует запустить мобильное приложение-соцсеть.
Соответствующий меморандум в рамках ПМЭФ подписали председатель правления клуба «Зенит» Александр Медведев и генеральный директор IT-компании «Оператор Газпром ИД» Андрей Ветошкин.
Названия у соцсети пока нет, но известно, что идентификация пользователей в приложении будет работать через систему «Газпром ID».
По задумке создателей, пользоваться проектом будут как футболисты, так и болельщики, спортивные профессиональные сообщества и спортсмены-любители.
«Зенит» ожидает, что за год работы соцсеть соберет не менее 3 млн пользователей. Сумма инвестиций не раскрывается.
Запуск приложения запланирован не позднее мая 2025 года – к столетию «Зенита». По словам Медведева, подобных приложений для спортивного сообщества не существует.
«Это не попытка заменить Telegram или сообщества «ВКонтакте». Мы создадим новый продукт, который будет отличаться от таких сообществ. В приложении будут разделы профессионального спорта, в который войдут все наши профессиональные команды.
Будет раздел молодежного юношеского спорта, большой раздел любительского спорта и социально-культурный раздел, в котором будет публиковаться информация о выставках, музеях, концертных залах, а также ресторанах и кафе.
Мы уже договорились с ведущими рестораторами Петербурга, что они тоже войдут в это сообщество», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Андрей Ветошкин рассказал, что социальная сеть также станет одним из элементов экосистемы «Газпрома» за счет системы идентификации «Газпром ID».
«Проект создан на нашей собственной платформе данных ГИД 3.0, которая направлена на прокачку сообществ, в том числе с помощью маркетинговых технологий и big data», – заявил Ветошкин.
База для привлечения 3 млн создана давно
один куй они про меня больше знают чем я ))
10 рублей уже пришло ))) ща заживём !!!
Я помню как-то за неделю несколько раз затоварился в аптеке и алкомаркете по кредитке, так мне кредитный лимит снизили - типо болеешь и бухаешь, вдруг помрешь? Подрежем лимит, чтобы снизить риски.
Хотя я там совершенно для других целей отоваривался.
Вроде бы транзакции не должны так детально анализироваться - это ж прямо вторжение в личную жизнь. Теперь только наличкой расплачиваюсь.
И ведь печалит еще то, что данные наши улетают на серые рынки только так. Помимо тех случаев анализом трат.