Алина Загитова: «Раздумываю о том, чтобы пойти в магистратуру, потому что учение – свет. Всем советую»
Алина Загитова собирается продолжить учебу в магистратуре.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию учится в РАНХиГС на факультете журналистики.
«Я пока не закончила бакалавриат, впереди дипломная работа. Скорее всего, да, раздумываю о том, чтобы пойти в магистратуру, потому что учение – свет. Всем советую», – сказала Загитова.
Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя
Когда-нибудь она научится объяснять внятно и доходчиво, зачем что-то делает. А пока все та же безызбежная пустота)
Но для этого надо, конечно, поставить речь и прочитать что-то помимо букваря и синей, чего Алина не очень хочет делать
Загитова собралась в магистратуру.
Депутаты долбятся лбом об трибуну и возвращают магистратуру назад?
Загитову - в академики!