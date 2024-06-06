Алина Загитова: «Раздумываю о том, чтобы пойти в магистратуру, потому что учение – свет. Всем советую»

Алина Загитова собирается продолжить учебу в магистратуре.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию учится в РАНХиГС на факультете журналистики.

«Я пока не закончила бакалавриат, впереди дипломная работа. Скорее всего, да, раздумываю о том, чтобы пойти в магистратуру, потому что учение – свет. Всем советую», – сказала Загитова.

Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя