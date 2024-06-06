Алина Загитова: «Раздумываю о том, чтобы пойти в магистратуру, потому что учение – свет. Всем советую»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова ТАСС Фигурное катание

Алина Загитова собирается продолжить учебу в магистратуре.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию учится в РАНХиГС на факультете журналистики. 

«Я пока не закончила бакалавриат, впереди дипломная работа. Скорее всего, да, раздумываю о том, чтобы пойти в магистратуру, потому что учение – свет. Всем советую», – сказала Загитова.

Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя

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33 комментария
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Учение действительно свет. Но ходить пару раз в год в универ снимать кружочки, а в остальное время греться на яхте в Дубае и кататься на шоу это не учение..
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Учение - свет, а за свет надо платить
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Она собирается в магистратуру, потому что учение - свет?))
Когда-нибудь она научится объяснять внятно и доходчиво, зачем что-то делает. А пока все та же безызбежная пустота)
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-18
+16
Вот вы смеетесь, она еще доктором наук станет. Может журналистских, может инстаграмных, но станет
+26
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+15
Ответ Ебздрогыч
Вот вы смеетесь, она еще доктором наук станет. Может журналистских, может инстаграмных, но станет
соберёт большой шлем дипломов)))
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На магистратуру никаких нерв не хватит!
+16
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+11
Давно пора замахнуться на докторскую (да не колбасу, Алина!)
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Ответ Ливия
Она собирается в магистратуру, потому что учение - свет?)) Когда-нибудь она научится объяснять внятно и доходчиво, зачем что-то делает. А пока все та же безызбежная пустота)
Ученье свет, а неученых тьма, Загитова подтверждает.
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тебе бы сначала в первый класс походить
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🤣
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Что-то ржу.
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Просто представьте как с ее достижениями и внешностью можно было бы грамотно раскрутить Алину. До сих пор поддерживала бы свой статус, даже спустя столько лет после выступлений. Теперь это смотрится слегка с нафталином и вымученно. Изречение одно краше другого.

Но для этого надо, конечно, поставить речь и прочитать что-то помимо букваря и синей, чего Алина не очень хочет делать
+10
-7
+3
Алинка! Какую последнюю книгу прочитала? Поделись!
+4
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+3
Ответ Ебздрогыч
Вот вы смеетесь, она еще доктором наук станет. Может журналистских, может инстаграмных, но станет
Первый в мире доктор наук с двумя классами образования.
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Загитова говорит о учении) Смешно. Надеюсь она знает для чего магистратура?) Милохин в юбке.
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Ахаха
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’’В 2022 году Россия вышла из Болонского процесса, а в 2023 году в рамках послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин подтвердил: систему «бакалавриат — магистратура» все-таки отменят.11 апр. 2023 г.’’

Загитова собралась в магистратуру.

Депутаты долбятся лбом об трибуну и возвращают магистратуру назад?
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Анекдот.
+2
0
+2
Ответ Aelinn
Комментарий скрыт
Может начать с себя, чтобы потом доходчиво донести это до других)) раз уж отвечает на этот вопрос))
+11
-9
+2
Ответ Daria Tikhonova
Просто представьте как с ее достижениями и внешностью можно было бы грамотно раскрутить Алину. До сих пор поддерживала бы свой статус, даже спустя столько лет после выступлений. Теперь это смотрится слегка с нафталином и вымученно. Изречение одно краше другого. Но для этого надо, конечно, поставить речь и прочитать что-то помимо букваря и синей, чего Алина не очень хочет делать
Кто-то посоветовал Загитовой, что нужно идти именно в РАНХиГС. Как пиар начался в первый год, так и остановиться не могут. На учёбе в физкультурном никакого пиара.
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Ученье -- свет, дипломов тьма, а знаний ?...
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Можно сразу доцентом стать, зачем мелочиться)
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Зачем это все Алине... Наверняка заработала столько что спокойно можно жить не утруждаясь.. Зачем ей высшее образование.. Её и так куда надо пристроят или посадят в Думу на тёплое место
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Ответ Ебздрогыч
Вот вы смеетесь, она еще доктором наук станет. Может журналистских, может инстаграмных, но станет
Пока ЕР руководит возможно всё 😏
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В магистратуру к Друзю.
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Это безызбежно.
Загитову - в академики!
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