Академия Плющенко подала в суд, чтобы взыскать 1,9 млн рублей с ушедшего спортсмена

Академия Плющенко подала в суд, чтобы взыскать деньги с ушедшего спортсмена.

«Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» просит столичный суд взыскать денежные средства с ушедшего спортсмена.

В Никулинский районный суд города Москвы поступило гражданское дело по иску фигурного катания «Ангелы Плющенко» о взыскании задолженности на сумму 1,9 миллиона рублей.

Требования основаны на одностороннем отказе ответчика от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий.

Рассмотрение дела назначено на 17 июля 2024 года», – сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

В информации по делу указано, что ответчиком является Парсегова Н. С.

В мае прошлого года от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе перешла фигуристка , которой сейчас 12 лет.