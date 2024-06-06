Академия Плющенко подала в суд, чтобы взыскать 1,9 млн рублей с ушедшего спортсмена

Теги сборная России женское катание переходы Академия Плющенко деньги Арина Парсегова Фигурное катание

Академия Плющенко подала в суд, чтобы взыскать деньги с ушедшего спортсмена.

«Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» просит столичный суд взыскать денежные средства с ушедшего спортсмена.

В Никулинский районный суд города Москвы поступило гражданское дело по иску Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» о взыскании задолженности на сумму 1,9 миллиона рублей.

Требования основаны на одностороннем отказе ответчика от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий.

Рассмотрение дела назначено на 17 июля 2024 года», – сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

В информации по делу указано, что ответчиком является Парсегова Н. С.

В мае прошлого года от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе перешла фигуристка Арина Парсегова, которой сейчас 12 лет.

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19 комментариев
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Кто-то еще по собственной воле ведется на обещалки Плющенко и подписывает с ним контракт, пример Алены должен был быть для всех показателен
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И туда все еще переходят. Вход рубль, выход два
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За такую подготовку Парсеговой как была в АП они ей должны приплатить.
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Всем родителям фигуристов на заметку, что будет, если вестись на сладкие речи Рудковской про шикарные условия и лучших в мире специалистов. Timeo Danaos et dona ferrentes
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Ответ Aelinn
И туда все еще переходят. Вход рубль, выход два
Вход за рубль, выход за два миллиона
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Ответ Viks
Комментарий скрыт
Частная она только на словах Рудковских
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А в чем суть иска-то?
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Отлично, ещё можно уголовку навесить. Чего мелочиться-то?
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На заметку маме Ире. Да и всем родителям, которые отдают детей к тренеру с добрыми глазами.
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По ходу, там каждое лишнее платье и чемодан сразу на счетчик, не говоря уже и переделанных программах.
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Поражает другое - что еще полно на свете Буратин, как в вечной сказке..
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Ответ Леди Брэкнелл
А в чем суть иска-то?
Счет за экологический воздух и продукты от экологически чистых коров.
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Ответ Viks
Комментарий скрыт
Хотела бы, чтобы не врали про то, что у них все бесплатно и частная она только по документам, а на деле все за счет бюджета финансируется
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Ответ Lennuci
Счет за экологический воздух и продукты от экологически чистых коров.
Не думаю.
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Такими действиями Плющенко очень существенно сократит количество желающих заниматься в его Академии.
Никому не нравятся односторонние обещалки.
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Ну вот зачем? Может ошибаюсь, но здесь больше думаю ревностью попахивает и соперничеством.. Крепостное право какое-то, несмотря на то, что эти же дети делают АП Имя и известность. Наверное что-то меняется в современном фк...но как же это дико звучит...
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Контакты европейского образца в действии... Иск, безусловно, не к 12-летней Парсеговой, а к ее законным представителям в лице родителей кто подписывал контракт.
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