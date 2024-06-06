Академия Плющенко подала в суд, чтобы взыскать 1,9 млн рублей с ушедшего спортсмена
Академия Плющенко подала в суд, чтобы взыскать деньги с ушедшего спортсмена.
«Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» просит столичный суд взыскать денежные средства с ушедшего спортсмена.
В Никулинский районный суд города Москвы поступило гражданское дело по иску Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» о взыскании задолженности на сумму 1,9 миллиона рублей.
Требования основаны на одностороннем отказе ответчика от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий.
Рассмотрение дела назначено на 17 июля 2024 года», – сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
В информации по делу указано, что ответчиком является Парсегова Н. С.
В мае прошлого года от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе перешла фигуристка Арина Парсегова, которой сейчас 12 лет.
Никому не нравятся односторонние обещалки.