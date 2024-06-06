Талибы* хотят, чтобы спортсмены из Афганистана приняли участие в Играх дружбы

Теги Игры дружбы Легкая атлетика

Талибы* заявили о желании, чтобы спортсмены Афганистана приехали на Игры дружбы.

«Талибан»* хотел бы, чтобы спортсмены из Афганистана приехали в Россию для участия в Играх дружбы.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений во временном правительстве Афганистана Абдул Умари.

«Хотели бы также принять участие в Играх дружбы в России», – сказал Умари.

Игры дружбы планируется провести в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. Есть вероятность, что турнир перенесут на 2025 год.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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15 комментариев
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Панорама может закрываться, лучше уже не будет
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Анекдот дня 😄😂
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Катимся в ад.
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а как насчёт спортсменок?
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Мир, дружба, жвачка
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Может они их и проведут?
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Ответ AERN
Уж сделай планету чище. Удачи в аду.
Хороший человек сразу видно)
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Это просто п****
Кто куда а я в Беларусь 🇧🇾 😁👋
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Палестина, Афганистан, Иран, Северная Корея, Россия
Мощная альтернатива Западным играм
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Помню, как год что ли назад тут прикалывались и писали, кто поучаствует в играх дружбы - Абхазия, Юж Осетия, КНДР, Эритрея , ещё кто-то . Но даже тогда талибы не упоминались кажется. До такого дна не дошло. Просто сюр.
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Ответ Vadim Medvedev
а как насчёт спортсменок?
Белое солнце пустыни смотрели?
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