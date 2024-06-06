Талибы* хотят, чтобы спортсмены из Афганистана приняли участие в Играх дружбы
Талибы* заявили о желании, чтобы спортсмены Афганистана приехали на Игры дружбы.
«Талибан»* хотел бы, чтобы спортсмены из Афганистана приехали в Россию для участия в Играх дружбы.
Об этом заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений во временном правительстве Афганистана Абдул Умари.
«Хотели бы также принять участие в Играх дружбы в России», – сказал Умари.
Игры дружбы планируется провести в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. Есть вероятность, что турнир перенесут на 2025 год.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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