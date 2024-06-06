Проведель, Орсолини и Риччи не вошли в окончательный состав Италии на Евро-2024. Доннарумма, Гатти, Ди Лоренцо, Барелла, Фаджоли и Кьеза – в заявке

Объявлена окончательная заявка сборной Италии на Евро-2024.

Тренер Лучано Спаллетти убрал трех игроков из предварительной заявки: вратаря Ивана Проведеля («Лацио»), полузащитника Самуэле Риччи («Торино») и нападающего Риккардо Орсолини («Болонья»).

Также в состав не попали травмированные защитники Франческо Ачерби («Интер») и Джорджо Скальвини («Аталанта»). Вместо них вызван Федерико Гатти («Ювентус»).

Вратари: (« »), («Наполи»), (« »);

Защитники: , , (все – «Интер»), Риккардо Калафьори (« »), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба – « »), Андреа Камбьязо, Федерико Гатти (оба – «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Джанлука Манчини («Рома»);

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – «Рома»), Майкл Фолоруншо («Верона»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Жоржиньо («Арсенал»);

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).