Проведель, Орсолини и Риччи не вошли в окончательный состав Италии на Евро-2024. Доннарумма, Гатти, Ди Лоренцо, Барелла, Фаджоли и Кьеза – в заявке

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Объявлена окончательная заявка сборной Италии на Евро-2024.

Тренер Лучано Спаллетти убрал трех игроков из предварительной заявки: вратаря Ивана Проведеля («Лацио»), полузащитника Самуэле Риччи («Торино») и нападающего Риккардо Орсолини («Болонья»).

Также в состав не попали травмированные защитники Франческо Ачерби («Интер») и Джорджо Скальвини («Аталанта»). Вместо них вызван Федерико Гатти («Ювентус»).

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо ВикариоТоттенхэм»);

Защитники: Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – «Интер»), Риккардо Калафьори («Болонья»), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба – «Торино»), Андреа Камбьязо, Федерико Гатти (оба – «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Джанлука Манчини («Рома»);

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – «Рома»), Майкл Фолоруншо («Верона»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Жоржиньо («Арсенал»);

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

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8 комментариев
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Спалетти продолжает тащить Мерета, когда есть Де Григорио и Карнезаки. Фаджоли же видимо делился своими ставками, так как других объяснений не вижу
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На бумаге состав сбалансированный и крепкий. Посмотрим что Спаллетти и компания покажут на деле. Forza 🇮🇹!!!
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Наш Ваня в пролёте…
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Состав чуть выше средненького, особенно атака.
Кто такой Фолоруншо и чем он так хорош?
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Ответ <Inter>
Спалетти продолжает тащить Мерета, когда есть Де Григорио и Карнезаки. Фаджоли же видимо делился своими ставками, так как других объяснений не вижу
Особенно странно по поводу Ди Грегорио - человек признан лучшим вратарём сезона в Серии А, но его не вызывают. Да и Проведель интереснее вариант, чем Мерет. А Фаджоли так-то реально неплох, пусть и весь сезон пропустил почти
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Медали 🥇 🥈 🥉 возьмут
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Фаджоли? Это который дискву за ставки отбывал пол сезона?
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Ответ <Inter>
Спалетти продолжает тащить Мерета, когда есть Де Григорио и Карнезаки. Фаджоли же видимо делился своими ставками, так как других объяснений не вижу
ДИ ГрЕгорио
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