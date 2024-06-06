Роман Ротенберг: «Блатных детей не должно быть – нельзя допускать неправильной коммерциализации в спорте. Мы конкурируем с киберспортом – он не ведет к здоровому образу жизни»
Роман Ротенберг высказался о блатных детях в спорте и конкуренции с киберспортом.
– Как дела с медиасферой в хоккее?
– Очень важно развивать медиасферу, потому что мы конкурируем с киберспортом. Если взять наших детей, то это может стать проблемой со здоровьем у них, потому что киберспорт не ведет к здоровому образу жизни. Наши детишки должны быть здоровы, получать хорошее образование – все должно быть в балансе.
СКА постоянно инвестирует в свой бренд, цифры говорят сами за себя, тут особая благодарность нашему партнеру «Матч ТВ», который показывает матчи, в том числе, нашей сборной. Мы также играем в новых городах, чтобы популяризировать хоккей.
Говоря о коммерческой стороне, надо понимать, что нельзя допускать в спорте неправильной коммерциализации. И в первой очереди – в детском спорте. Когда есть блатные дети, мы с этим боремся постоянно. Создаем условия, чтобы этого не было, – сказал главный тренер СКА, сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР Ротенберг.
Пчелы против меда, мыши против сыра, рок против наркотиков, Роман Ротенберг против блатных детей!
В процессе борьбы главное не выйти на самого себя. Да, Роман Борисович?
"Скажу отцу, чтоб впредь предохранялся".
Папа об этом знает?