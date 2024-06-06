Роман Ротенберг: «Блатных детей не должно быть – нельзя допускать неправильной коммерциализации в спорте. Мы конкурируем с киберспортом – он не ведет к здоровому образу жизни»

Теги СКА бизнес КХЛ Роман Ротенберг Политика детский хоккей ЗОЖ Матч ТВ деньги сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о блатных детях в спорте и конкуренции с киберспортом.

– Как дела с медиасферой в хоккее?

– Очень важно развивать медиасферу, потому что мы конкурируем с киберспортом. Если взять наших детей, то это может стать проблемой со здоровьем у них, потому что киберспорт не ведет к здоровому образу жизни. Наши детишки должны быть здоровы, получать хорошее образование – все должно быть в балансе.

СКА постоянно инвестирует в свой бренд, цифры говорят сами за себя, тут особая благодарность нашему партнеру «Матч ТВ», который показывает матчи, в том числе, нашей сборной. Мы также играем в новых городах, чтобы популяризировать хоккей.

Говоря о коммерческой стороне, надо понимать, что нельзя допускать в спорте неправильной коммерциализации. И в первой очереди – в детском спорте. Когда есть блатные дети, мы с этим боремся постоянно. Создаем условия, чтобы этого не было, – сказал главный тренер СКА, сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР Ротенберг.

Материалы по теме

65 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Роман Ротенберг: Блатных детей не должно быть.

Пчелы против меда, мыши против сыра, рок против наркотиков, Роман Ротенберг против блатных детей!
+84
-2
+82
Роман Ротенберг - меня не должно быть
+60
0
+60
Когда есть блатные дети, мы с этим боремся постоянно.

В процессе борьбы главное не выйти на самого себя. Да, Роман Борисович?
+52
-3
+49
Ответ Ебздрогыч
Когда есть блатные дети, мы с этим боремся постоянно. В процессе борьбы главное не выйти на самого себя. Да, Роман Борисович?
он просто собственным примером показывает, что блат - это плохо. И словом, и делом, респект.
+38
0
+38
Если блатных детей не должно быть, тогда почему есть ты?
+21
-2
+19
«Блатных детей быть не должно!», - заявил Роман Ротенберг, после чего набросился на сидящую рядом Ксению Шойгу, а затем совершил харакири
+13
0
+13
ротан самоликвидируется?
+15
-3
+12
так и запишем: самоотрицание
+12
-1
+11
Как же смешно от его слов 😂
+10
0
+10
Бггг. «Блатных детей не должно быть»- сказал самый блатной ребенок 21 века . Это вообще верх цинизма ! Очуметь просто.
+7
0
+7
У Владимира Вишневского было такое одностишье:
"Скажу отцу, чтоб впредь предохранялся".
+6
0
+6
Ответ Ебздрогыч
Роман Ротенберг: Блатных детей не должно быть. Пчелы против меда, мыши против сыра, рок против наркотиков, Роман Ротенберг против блатных детей!
Путин против коррупции )
+7
-1
+6
Хватит писать гадости про Ротана - я не успеваю лайкать
+5
0
+5
Блатных детей не должно быть.
Папа об этом знает?
+5
0
+5
Знатно потроллил челядь. Сидит наверно ржёт с комментов
+8
-3
+5
Пхахах, смени фамилию и попробуй устроиться в Газпром, сынуль)
+4
0
+4
Он гонит что ли?😂😂😂
+4
0
+4
После этих слов ему нужно выйти за дверь и не возвращаться
+4
0
+4
ООО !!! Анекдот свежий !!!
+4
0
+4
Рома Ротенберг говорит про блатных детей)) Забавно)
+4
0
+4
Я не понимаю, он угарает, или и правда уверовал в свою исключительность)
+3
0
+3
Ответ chaotic neutral
Знатно потроллил челядь. Сидит наверно ржёт с комментов
Для троллинга ему не хватит мозгов. Он просто полезный дурачок. И мне крайне стыдно, что вот этот, руководит СКА.
+4
-1
+3
Забавный он все таки...
+3
0
+3
Да, папа?
+4
-1
+3
Роман "блатной" ротенберг
+2
0
+2
"Не должно быть блатных детей - заявил Роман Ротенберг" - пл, ничего прекраснее в новостях не читал за последние полгода.
+2
0
+2
Ответ pele_kan
он просто собственным примером показывает, что блат - это плохо. И словом, и делом, респект.
Ахахахах)))) точно
+2
0
+2
А временная «передышка» в новостях с Романом с чем была связана? Спортс не дорабатывал или Роман был седирован?
+2
0
+2
Ахах)
+3
-1
+2
Ромка молодец, родился, его бросили. В три годика сидел посреди Сахары на солнце совсем один. И выбрался ведь оттуда, выбился в люди и поднялся наверх. Теперь спасает мировой хоккей в безумных сериях против Индии в Гималаях.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий