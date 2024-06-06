Талисманом Игр дружбы-2024 стал тигр Добряк
Талисман Игр дружбы-2024 получил имя Добряк.
«Встречайте Добряка! Наш талисман – самый добрый, дружелюбный и спортивный тигр всех времен – теперь официально обрел имя», – говорится в официальном аккаунте турнира.
Игры дружбы планируется провести в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Однако, по информации СМИ, есть большая вероятность, что их перенесут на 2025 год.
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