Талисманом Игр дружбы-2024 стал тигр Добряк

Теги Игры дружбы Легкая атлетика

Талисман Игр дружбы-2024 получил имя Добряк.

«Встречайте Добряка! Наш талисман – самый добрый, дружелюбный и спортивный тигр всех времен – теперь официально обрел имя», – говорится в официальном аккаунте турнира. 

Игры дружбы планируется провести в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Однако, по информации СМИ, есть большая вероятность, что их перенесут на 2025 год. 

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22 комментария
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Жаль, конечно, этого Добряка...
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У него уже 2025 на майке.
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Там один чиновничек, с грозным видом дал понять что на вопросы про эти недоигры отвечать не будет. Но фотка уже спалила перенос даты на 2025. Ахахах
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Ответ Джанлука Нальюка
Добряк. Не стыкуется, как то ребята.
Это позывной. А так его зовут Калибр.
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2025 у него на пузе написано, Вопрос решен
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Добряк. Не стыкуется, как то ребята.
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Талисман Игр дружбы-2024 - на майке уже 2025 год, но никто не объявил официально.

Как обычно, пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, но все всё понимают
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"Однако, по информации СМИ, есть большая вероятность, что их перенесут на 2025 год."
Друзья доедут только к 2025 году?
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Ответ PolarBear
Комментарий скрыт
Вы не поверите но Ои-2024 состоятся а для игр это важнее.Лучшие спортсмены приедут, и получат свои состязание, и даже медали).В играх даже если вам не нравится талисман важнее всего сами игры))а не талисманы)
+5
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Ответ Magyar
Жаль, конечно, этого Добряка...
бтп)
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"Никому не нужные игры" нужно было назвать. Приедет не пойми кто, не пойми для чего. Нечем заняться видимо, других проблем нет
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Ответ Magyar
Жаль, конечно, этого Добряка...
Вы знаете как умер Пушкин ?)
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Какая ирония
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Красивый тигр
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А символом Игр БРИКС будет бобер ДОБРИК ?
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Ответ Ебздрогыч
Талисман Игр дружбы-2024 - на майке уже 2025 год, но никто не объявил официально. Как обычно, пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, но все всё понимают
Кто эти "все"? Большая часть россиян - уверенные потребители телеящика.)
+2
-2
0
Ответ marcusdi
Это позывной. А так его зовут Калибр.
🤣
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