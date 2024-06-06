«Сбер» и ЦСКА создали ИИ-модель для оценки потенциала футболистов. Она поможет менеджерам выбирать игроков, тренерам – менять тактику
ЦСКА и «Сбер» разработали модель ИИ для оценки потенциала футболистов.
Модель сможет автоматически собирать данные об игре на основе спортивных трансляций и оценивать игру команды. Также ИИ-ассистент позволит совету директоров принимать решения при отборе игроков и вносить корректировки в стратегию по ходу матча.
«Мы сегодня активно смотрим в спортивное направление, так как считаем, что технологии ИИ позволят совершить революцию в подготовке спортсменов. «Сбер» при участии Института AIRI и ЦСКА создал модель искусственного интеллекта для оценки потенциала футболистов и разработки решений для развития спортсменов.
Разработка подобных решений также благоприятно повлияет на развитие молодых отечественных талантов, которых можно будет выявлять на детско-юношеском уровне и определять их точки роста», – сказал старший вице-президент «Сбера» Андрей Белевцев.
ПРОФИТ
будут сидеть 2 замыленных аналитика и вбивать гору цифр и букв вручную
Серьёзно?! Совет директоров прям по ходу матчей заседать будет? И «вносить корректировки в стратегию»?
Жаль.