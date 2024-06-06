«Сбер» и ЦСКА создали ИИ-модель для оценки потенциала футболистов. Она поможет менеджерам выбирать игроков, тренерам – менять тактику

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ЦСКА и «Сбер» разработали модель ИИ для оценки потенциала футболистов.

Модель сможет автоматически собирать данные об игре на основе спортивных трансляций и оценивать игру команды. Также ИИ-ассистент позволит совету директоров принимать решения при отборе игроков и вносить корректировки в стратегию по ходу матча.

«Мы сегодня активно смотрим в спортивное направление, так как считаем, что технологии ИИ позволят совершить революцию в подготовке спортсменов. «Сбер» при участии Института AIRI и ЦСКА создал модель искусственного интеллекта для оценки потенциала футболистов и разработки решений для развития спортсменов.

Разработка подобных решений также благоприятно повлияет на развитие молодых отечественных талантов, которых можно будет выявлять на детско-юношеском уровне и определять их точки роста», – сказал старший вице-президент «Сбера» Андрей Белевцев.

44 комментария
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Зачем? Можно просто через редактор FM смотреть потенциал игроков и покупать молодых бистов
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Ответ Гоша Юхновский
Зачем? Можно просто через редактор FM смотреть потенциал игроков и покупать молодых бистов
Так бабки они взяли, а потенциалы которые будут выдавать будут слизывать с игры))
ПРОФИТ
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Если выгорит, можно будет фильм снять "Интеллект, который изменил всё" с Безруковым в главной роли.
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Теперь будут закупать трешевых легов на научной основе )) а виноватым, в том, что они трешевые будет ИИ ))
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Знаем мы эти местные ИИ модели,
будут сидеть 2 замыленных аналитика и вбивать гору цифр и букв вручную
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Представляю молодого таланта, трудится блистает где-то в глубинке - а его не взяли в команду повыше, потому что ИИ забраковал) ещё б по фифе или менеджеру б судили)
Цифры могут помочь, но надо вживую видеть игрока и понимать кто он такой и что у него в голове, это ии не может)
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Ответ Football Forever
Если выгорит, можно будет фильм снять "Интеллект, который изменил всё" с Безруковым в главной роли.
Категорически поддерживаю Только с Безруковым. Только он может из фильма к фильму независимо от роли талантливо играть себя.
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Представляю молодого таланта, трудится блистает где-то в глубинке - а его не взяли в команду повыше, потому что ИИ забраковал) ещё б по фифе или менеджеру б судили)
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Ответ Гоша Юхновский
Зачем? Можно просто через редактор FM смотреть потенциал игроков и покупать молодых бистов
Ага Максима Цыгалко легенду Реала
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Ни на какое развитие конечно же ничто не повлияло
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Теперь принято у нас любую компьютерную аналитическую программу называть гордо ИИ?)
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«Позволит совету директоров вносить корректировки в стратегию по ходу матчей».
Серьёзно?! Совет директоров прям по ходу матчей заседать будет? И «вносить корректировки в стратегию»?
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В Питере уже давно такую создали РОМА зовут!!!
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Ответ Football Forever
Если выгорит, можно будет фильм снять "Интеллект, который изменил всё" с Безруковым в главной роли.
А кем он там будет? Бандитом, Иешуа, Высоцким, участковым или Ипполитом!? 🤔
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Теперь-то я знаю, кто убрал Федотова. ЦСКА так скоро СКА обгонит по с их ИИ.
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Будет так: Алиса, найди нападающего из Южной америки, до 25 лет, не более 5 млн. евро.
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Ответ riverman1980
Теперь будут закупать трешевых легов на научной основе )) а виноватым, в том, что они трешевые будет ИИ ))
Увольнять будут ИИ. Ему не надо платить неустойку. Выбросить на помойку и всё.
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Ответ Честный контроль
ЦСКА Всегда Будет Первым!
Где?
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Ответ Eric_Cartman
А кем он там будет? Бандитом, Иешуа, Высоцким, участковым или Ипполитом!? 🤔
Самим собой. Как в во всех предыдущих фильмах.
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Ответ Eduard Rastryopin
Им бы еще робота Федора взять себе в команду скаутом.
А на матчи летать на " Летающем такси" из Сколково!!!))))
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Представляю молодого таланта, трудится блистает где-то в глубинке - а его не взяли в команду повыше, потому что ИИ забраковал) ещё б по фифе или менеджеру б судили)
Цифра его может заметить, а человеческий глаз пропустить
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Ответ Роман Грожан
Цифры могут помочь, но надо вживую видеть игрока и понимать кто он такой и что у него в голове, это ии не может)
Так ИИ в Сбере небось и кредиты выдаёт, и решает какие транзакции проводить можно, а какие нет. Возможно, скоро этот ИИ начнет советовать ЦСКА поменять менеджмент, владельцев, чемпионат)))
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Ответ Андоррский почтальон
«Позволит совету директоров вносить корректировки в стратегию по ходу матчей». Серьёзно?! Совет директоров прям по ходу матчей заседать будет? И «вносить корректировки в стратегию»?
Конечно, ведь Совет директоров разбирается в игровом процессе гораздо лучше каких-то там тренеров, они могут прям по ходу игры менять и тактику, и стратегию... ))
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Ответ Гоша Юхновский
Зачем? Можно просто через редактор FM смотреть потенциал игроков и покупать молодых бистов
Так Сбер как раз будет так и делать. Только в текущих реалиях задача усложнилась, чемпионат России из FM убрали уже года 2 как.
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Ответ Гоша Юхновский
Зачем? Можно просто через редактор FM смотреть потенциал игроков и покупать молодых бистов
Привезут To Madeira
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Дорогой нынче чат жбт .
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ЦСКА уволит весь тренерский штаб, руководство клуба, агентов. Зачем платить большие деньги такой толпе, если можно держать робота с искусственным интеллектом и пару программистов для его обслуги? И многолетнее чемпионство обеспечено.
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Боюсь, в первой же итерации ИИ потребует вернуть на тренерский мостик Газзаева
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Что за дичь вообще происходит
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А играть за игроков ИИ не будет ?
Жаль.
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