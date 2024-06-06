Беллингем, Кейн, Фоден, Райс, Палмер, Шоу, Рэмсдейл, Уокер – в окончательном составе Англии на Евро. Грилиш, Магуайр и Мэддисон не вошли

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Объявлен окончательный состав сборной Англии на Евро-2024..

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»);

Защитники: Льюис Данк («Брайтон»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Люк Шоу ( «Манчестер Юнайтед»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Деклан Райс («Арсенал»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Конор Галлахер («Челси»),  Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»);

Нападающие: Харри Кейн («Бавария»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Айвен Тоуни («Брентфорд»), Букайо Сака («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Коул Палмер («Челси»).

В состав не вошли 7 игроков из предварительной заявки: Джеймс Траффорд («Бернли»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джерред Брэнтуэйт («Эвертон»), Джарелл Куанса, Кертис Джонс (оба – «Ливерпуль»), Джек Грилиш («Манчестер Сити») и Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»).

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Амплуа игроков указаны в соответствии с данными Футбольной ассоциации Англии.

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26 комментариев
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Ответ Кирилл Голивец
У Кристал Пэласа больше всего футболистов в этой команде (4)
У Ливерпуля столько же.
Гомес, Трент, Александер, Арнольд
+42
-2
+40
У Кристал Пэласа больше всего футболистов в этой команде (4)
+22
0
+22
теперь Грилиш точно сопьётся
+20
-1
+19
Кристал Пэлас- базовый клуб
+12
0
+12
Ответ Magic13
От всей души желаю Англичанам жиденько обгадиться на этом турнире!!!👍👍👍
ну и дура (с)
+7
-3
+4
Ответ Юрий Кечко
Хз Грилиш бы точно не помешал, под уставших соперников которые обороняются против Англии
Эзе взяли
+4
0
+4
Хз Грилиш бы точно не помешал, под уставших соперников которые обороняются против Англии
+4
-1
+3
Ответ Рамос
А где депутат? Он на созыве?
не было же даже в расширенном списке
+2
0
+2
Ответ TeLLer
Всего один левый защитник в заявке?
и тот не факт, что играть будет
скорее всего слева сзади Триппьер играть будет
+2
0
+2
Всего один левый защитник в заявке?
+2
0
+2
Ответ Кирилл Голивец
У Кристал Пэласа больше всего футболистов в этой команде (4)
Эфект Гласнера
+1
0
+1
Ни одного игрока Тоттенхэма в составе, кстати.
Ну и одно из самых сомнительных решений Саутгейта - взять Данка, а не Брэнтуэйта. Защита теперь выглядит ещё более хило
+1
0
+1
Ответ Мирзоанис Якубов
Интересно... Когда Магуайр был посмешищем, Саутгейт постоянно вызывал. Теперь, когда Харри перестал косячить и стал очень полезным защитником при низком блоке, внезапно оставляет его за бортом Евро. Не удивлюсь, если англичане уже в 1/8 вылетят.
Он же трвмировался.
+1
0
+1
Вместо того чтобы нагружать в сборной топаря Квансу в сборной 50 летний Донк ухахаха
0
0
0
Ни одного игрока из Тоттенхэма… а ведь было время, когда в основе играли сразу четверо: Кейн, Деле, Триппьер, Дайер
0
0
0
А где депутат? Он на созыве?
0
0
0
Уортон ворвался из шипа, как ракета. Видел только 3 матча Пэлас, но он впечатлил. Рад, что попал.
0
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Что это за состав ноунеймов
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Эзе вместо Мэда, Гордон вместо Грилиша. И не сказать, что это спорные решения, но Джеймса прям жаль. Еще с сезоном Палмера ему очень не повезло.
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Без Маги сложно будет. По Грилишу и Мэдисону странно , выходили на замену с Боснией и были неплохи
0
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Ответ Ллб
У Ливерпуля столько же. Гомес, Трент, Александер, Арнольд
А Джо?
0
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От всей души желаю Англичанам жиденько обгадиться на этом турнире!!!👍👍👍
+9
-9
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Тренера бы ещё нормального взяли.
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Защита и киперы, самые слабые позиции
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