Беллингем, Кейн, Фоден, Райс, Палмер, Шоу, Рэмсдейл, Уокер – в окончательном составе Англии на Евро. Грилиш, Магуайр и Мэддисон не вошли

Объявлен окончательный состав сборной Англии на Евро-2024..

Вратари: (« »), («Кристал Пэлас»), («Арсенал»);

Защитники: Льюис Данк («Брайтон»), («Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Люк Шоу ( «Манчестер Юнайтед»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Деклан Райс («Арсенал»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Конор Галлахер («Челси»), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»);

Нападающие: Харри Кейн («Бавария»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Айвен Тоуни («Брентфорд»), Букайо Сака («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Коул Палмер («Челси»).

В состав не вошли 7 игроков из предварительной заявки: Джеймс Траффорд («Бернли»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джерред Брэнтуэйт («Эвертон»), Джарелл Куанса, Кертис Джонс (оба – «Ливерпуль»), Джек Грилиш («Манчестер Сити») и Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»).

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Амплуа игроков указаны в соответствии с данными Футбольной ассоциации Англии.