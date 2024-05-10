Ни один английский клуб не вышел в финал еврокубков впервые с 2020-го

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Брайтон Лига конференций УЕФА Футбол

Ни один клуб АПЛ не вышел в финал еврокубков впервые с 2020 года.

В этом сезоне «Астон Вилла» дошла дальше всех из клубов АПЛ, вылетев от «Олимпиакоса» в 1/2 финала Лиги конференций (2:4, 0:2).

«Вест Хэм» вылетел из Лиги Европы на стадии 1/4 финала Лиги Европы от «Байера» (0:2, 1:1), а «Ливерпуль» – от «Аталанты» (0:3, 1:0). «Брайтон» сошел еще раньше, в 1/8 финала устпив «Роме» (0:4, 1:0).

В Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» не вышли из группы, заняв четвертые места. «Ман Сити» был выбит «Реалом» (3:3, 1:1, пенальти – 3:4) в 1/4 финала, а «Арсенал» не смог пройти «Баварию» (2:2, 0:1).

В сезоне-2019/20 в финале Лиги чемпионов сыграли «Бавария» и «ПСЖ» (1:0), трофей Лиги Европы разыграли «Севилья» и «Интер» (3:2). С тех пор английские клубы принимали участие в европейских финалах каждый сезон.

В сезоне-2020/21 в финале Лиги чемпионов встретились два клуба АПЛ – «Челси» и «Манчестер Сити» (1:0), а в Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» играл против «Вильяреалла» (1:1, 10:11 по пенальти).

В сезоне-2021/22 в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» встречался с «Реалом» (0:1). На следующий год «Манчестер Сити» завоевал титул ЛЧ, одолев «Интер» (1:0), а «Вест Хэм» выиграл Лигу конференций, обыграв в финале «Фиорентину» (2:1).

Материалы по теме

71 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Бывает
+25
-3
+22
Ответ ciao.ragazzi.2519
Комментарий удален пользователем
Ну дык действительно лучший, если в финалах не будет их впервые за 4 сезона
+25
-4
+21
Вест Хэм выиграл Лигу конференций, Лигу Европы Севилья взяла
+15
0
+15
Ответ ciao.ragazzi.2519
Комментарий удален пользователем
Смотрим на таблицу коэффициентов УЕФА и видим, что вопросы по поводу лучшего чемпионата задавать странно
+10
-2
+8
Ответ T622222
А вот Италия и Германия очень мощно выглядят в этом году! Удачи всем в финале
Италия мощно выглядит только в ЛЕ и ЛК. В ЛЧ ужасно выступили.
+7
-2
+5
Ответ ciao.ragazzi.2519
Это да, смотришь в финалы и пару вопросов возникает )
Да один сезон не показатель , тем более они и в нем прилично очков набрали)
+4
0
+4
А вот Италия и Германия очень мощно выглядят в этом году! Удачи всем в финале
+4
0
+4
Всё циклично, нечего страшного!
+4
-2
+2
Ответ ciao.ragazzi.2519
Это да, смотришь в финалы и пару вопросов возникает )
вопрос номер 1: в Ла Лиге вообще кроме Реала кто то есть? Что за Лол лига из одной команды?
вопрос номер два: а во Франции вообще есть чемпионат?
+1
0
+1
Ответ Roman Dementiev
И чем та же АПЛ настолько сильнее Серии А в ЛЧ выступила?) Две команды на последних местах в группе? У итальянцев все в евровесну вышли (трое в ЛЧ). Да, в самой ЛЧ на одну стадию выше прошли, где выдали 0 побед на 4 матча. Но это прям "гораздо лучше"? Это вообще точно лучше?
Почти непобедимый в Италии Интер, безнадежно отлетел от Атлетико, которая шла 4ом месте.
Лацио ок, им прощаем вылет от Баварии.
Наполи вылетела от такой же кризисной Барсы.

Одно дело вылетать от клубов уровня Реала, Баварии, Сити и т.д., другое дело от кризисных атлетов и каталонцев.
Интер в дохлой группе вовсе и 2ое место занял.

Хоть я в целом Сити и Арсенал не особо люблю, но стоит признаться, что они на волоске вылетели.
+1
0
+1
Ответ Topwintop
Голы в еврокубках этот сезон: Кааби-10 Захави-8 Ванакен-6 Холланд-6 У пропиаренного норвежского бегунка столько же голов сколько у бельгийского пенсионера УХАХАХАХАХА
И медалей со сборной у него меньше, чем у Романа Адамова
+2
-1
+1
Ответ Крыс Пол
Тотальное доминирование одной команды на пользу АПЛ не идет.
Гвардиолка выиграл с Сити столько же еврокубков сколько бедный Вилльяреал
Городок с население 50 тысяч выиграл столько же сколько мешок тративший миллиарды
+6
-5
+1
Ответ S H A R K
Италия мощно выглядит только в ЛЕ и ЛК. В ЛЧ ужасно выступили.
Та нормально в ЛЧ выступили. Милан в группе смерти был, могли и выйти. Интер был лучше чем Атлетико по сумме двух игр, не фартануло. Для нынешнего Лацио выход в 1/8 уже успех, как и для Наполи. Просто две команды из прошлогоднего топ-4 очень сильно штормит и они идут на 7-8 месте в лиге, а до этого и вовсе во второй десятке были по сезону. Не стоило ждать, что Лацио сможет пройти Баварию в таком разобранном состоянии или Наполи пройдет Барсу. Милан с Интером могли пройти дальше, но не было там ужаса никакого. Итальянцы дали бой каждому сопернику, тот же Лацио умудрился обыграть Баварию дома
+1
0
+1
Ответ S H A R K
Италия мощно выглядит только в ЛЕ и ЛК. В ЛЧ ужасно выступили.
И чем та же АПЛ настолько сильнее Серии А в ЛЧ выступила?) Две команды на последних местах в группе? У итальянцев все в евровесну вышли (трое в ЛЧ). Да, в самой ЛЧ на одну стадию выше прошли, где выдали 0 побед на 4 матча. Но это прям "гораздо лучше"? Это вообще точно лучше?
+1
0
+1
Ответ Roman Dementiev
И чем та же АПЛ настолько сильнее Серии А в ЛЧ выступила?) Две команды на последних местах в группе? У итальянцев все в евровесну вышли (трое в ЛЧ). Да, в самой ЛЧ на одну стадию выше прошли, где выдали 0 побед на 4 матча. Но это прям "гораздо лучше"? Это вообще точно лучше?
Интер должен пройти в 1/4, он сам себе проиграл. Лацио и Наполи были в кризисе в этом сезоне, но дома они играли неплохо. Но это гораздо лучше 2 вылетов с последнего места в группе и прохода по пенальти Арсеналом Порту, который за свои 4 матча плова и 390 минут игры смог только 3 гола забить. Милан к слову выбил из группы Ньюкасл. Кроме того Брайтон был разгромлен не самой сильной командой Италии Ромой 4-0, не стоит об этом забывать.
0
0
0
Ответ GODZILLA
Астон вилла ещё имела шансы
Про лигу конференций забыл...
0
0
0
Ответ hustla story
сетка в лч неудачно конечно сложилась, попади Арсенал и Сити в другую часть 90% был бы английский полуфинал
У Сити была проходимая сетка, но таков футбол, не всегда дальше проходит сильнейший. Каким то чудом не смогли реализовать своё гигантское превосходство
0
0
0
Ответ Эдуард Романов
Смотрим на таблицу коэффициентов УЕФА и видим, что вопросы по поводу лучшего чемпионата задавать странно
На самом деле нет, не странно. Чемпионат Италии в этом году набирает намного больше всех очков, а на втором месте чемпионат Германии тоже с большим отрывом. И вопрос тут даже не в коэффициентах УЕФА, а в том, как вылетали английские клубы из еврокубков. Кроме Сити из английских клубов все вылетали абсолютно по игре, их просто соперники переигрывали и не оставляли шансов. Именно такого давно не было.
+1
-1
0
Ответ Roman
Ну дык действительно лучший, если в финалах не будет их впервые за 4 сезона
испанские команды 5 лет подряд в финалах, итальянские 3 года подряд, как и английские
+1
-1
0
Ответ Waiway
вопрос номер 1: в Ла Лиге вообще кроме Реала кто то есть? Что за Лол лига из одной команды? вопрос номер два: а во Франции вообще есть чемпионат?
В Испании могучая Барселона есть 🤣🤣🤣 да я не против клубов АПЛ, просто так если взять , кроме МС там тоже супер команд нет, ну итоги финалов показали что лол правды есть в моих словах, чемпионат Франции есть , но как по мне его нет 🤣
0
0
0
Ответ ciao.ragazzi.2519
В Испании могучая Барселона есть 🤣🤣🤣 да я не против клубов АПЛ, просто так если взять , кроме МС там тоже супер команд нет, ну итоги финалов показали что лол правды есть в моих словах, чемпионат Франции есть , но как по мне его нет 🤣
На самом деле в Испании нормально всё с командами и игроками сейчас. Но вот с тренерами там гигантская проблема. Реально сейчас есть только Анчелотти и Вальверде, которые к ТОПам относятся, + Мичел в Жироне, всё остальное, включая явно сдавшего Симеоне и тем более каталонского прораба-контролёра, ниже европейского уровня. А лучшие испанские тренеры все за границей.
0
0
0
Ответ Topwintop
Гвардиолка выиграл с Сити столько же еврокубков сколько бедный Вилльяреал Городок с население 50 тысяч выиграл столько же сколько мешок тративший миллиарды
Зачем коверкать фамилию? Зачем сравнивать несравнимые величины)
0
0
0
Ответ Football Forever
Такого графика как у АПЛ нет ни у кого. Рано или поздно выдохлись бы.
Отменить никому ненужный Кубок английской лиги в угоду еврокубков, вот и решение!
0
0
0
Ответ Ганнибал Бессобутин
Да ведь ведь был длинный период, когда они никуда не выходили в 2010х
В 10-ые годы в финалах играли МЮ(ЛЧ)Челси(ЛЧ)Ливерпуль(ЛЕ,ЛЧ)и Тоттенхэм(ЛЧ)
0
0
0
Ответ Владимир Туаев
Помоему эта новость явно не сегодня должна была прозвучать))) Припоздали чуток)))
Астон вилла ещё имела шансы
0
0
0
Все по делу
+5
-5
0
апл говорили они...
0
0
0
В этом сезоне апл и правда не представляет угрозы. Фанат АПЛ
+2
-2
0
Вот кто реальная лига фермеров!
+3
-3
0
Да у них своя Лига Чемпионов в АПЛ, до сих пор неясно кто выиграет лигу, все силы туда ушли.
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий