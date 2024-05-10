Ни один английский клуб не вышел в финал еврокубков впервые с 2020-го
Ни один клуб АПЛ не вышел в финал еврокубков впервые с 2020 года.
В этом сезоне «Астон Вилла» дошла дальше всех из клубов АПЛ, вылетев от «Олимпиакоса» в 1/2 финала Лиги конференций (2:4, 0:2).
«Вест Хэм» вылетел из Лиги Европы на стадии 1/4 финала Лиги Европы от «Байера» (0:2, 1:1), а «Ливерпуль» – от «Аталанты» (0:3, 1:0). «Брайтон» сошел еще раньше, в 1/8 финала устпив «Роме» (0:4, 1:0).
В Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» не вышли из группы, заняв четвертые места. «Ман Сити» был выбит «Реалом» (3:3, 1:1, пенальти – 3:4) в 1/4 финала, а «Арсенал» не смог пройти «Баварию» (2:2, 0:1).
В сезоне-2019/20 в финале Лиги чемпионов сыграли «Бавария» и «ПСЖ» (1:0), трофей Лиги Европы разыграли «Севилья» и «Интер» (3:2). С тех пор английские клубы принимали участие в европейских финалах каждый сезон.
В сезоне-2020/21 в финале Лиги чемпионов встретились два клуба АПЛ – «Челси» и «Манчестер Сити» (1:0), а в Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» играл против «Вильяреалла» (1:1, 10:11 по пенальти).
В сезоне-2021/22 в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» встречался с «Реалом» (0:1). На следующий год «Манчестер Сити» завоевал титул ЛЧ, одолев «Интер» (1:0), а «Вест Хэм» выиграл Лигу конференций, обыграв в финале «Фиорентину» (2:1).
вопрос номер два: а во Франции вообще есть чемпионат?
Лацио ок, им прощаем вылет от Баварии.
Наполи вылетела от такой же кризисной Барсы.
Одно дело вылетать от клубов уровня Реала, Баварии, Сити и т.д., другое дело от кризисных атлетов и каталонцев.
Интер в дохлой группе вовсе и 2ое место занял.
Хоть я в целом Сити и Арсенал не особо люблю, но стоит признаться, что они на волоске вылетели.
Городок с население 50 тысяч выиграл столько же сколько мешок тративший миллиарды