Панарин забил 3-й гол в овертаймах матчей плей-офф и повторил рекорд Радулова среди россиян в НХЛ

Теги рейтинги Рейнджерс Кубок Стэнли Сергей Кривокрасов Евгений Малкин Вячеслав Козлов Александр Радулов НХЛ рекорды Артемий Панарин Никита Кучеров Хоккей

Артемий Панарин забил 3-й гол в овертаймах плей-офф и повторил рекорд Радулова.

Форвард «Рейнджерс» отличился в овертайме третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:2 ОТ, 3-0). 

Всего в 7 матчах текущего плей-офф россиянин набрал 9 (4+5) очков. Все его голы становились победными. 

В овертаймах он также забивал в 1-м матче серии с «Вашингтоном» в 2018 году (за «Коламбус») и в 7-м матче серии с «Питтсбургом» в 2022 году (за «Рейнджерс»). 

Панарин делит 1-е место среди россиян в НХЛ по этому показателю с Александром Радуловым. Оба игрока провели за карьеру по 15 матчей плей-офф с овертаймами и забросили в них по 3 шайбы.

В целом у Радулова 67 игр и 49 (21+28) баллов в плей-офф, у Панарина – 64 игры и 55 (20+35) баллов. 

Добавим, что по 2 шайбы в овертаймах матчей плей-офф забросили 4 россиянина – Сергей Кривокрасов, Вячеслав Козлов, Евгений Малкин и Никита Кучеров. 

Рекордом лиги владеет Джо Сакик (8 шайб в 44 играх с овертаймами). 

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4 комментария
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Ответ rosg63
Панарин рвётся к салатнице , как и Бобровский. Вместе ,,сидели в ссылке ,, ) в Коламбусе. Разошлись пытать счастья а других командах. И ,если сойдутся в финале Востока, это будет заруба. Нападающего и вратаря. Друзей- врагов.
Не врагов, соперников.
+2
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+2
Клатчер
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Панарин рвётся к салатнице , как и Бобровский. Вместе ,,сидели в ссылке ,, ) в Коламбусе. Разошлись пытать счастья а других командах. И ,если сойдутся в финале Востока, это будет заруба. Нападающего и вратаря. Друзей- врагов.
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Ответ olegbobin@mail.ru
Не врагов, соперников.
Можно и так ,конечно. Но в финале конференции уже можно и спортивные враги.) Слишком близка цель. Не по жизни же конечно.)
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