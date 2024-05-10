Панарин забил победный гол «Каролине» в овертайме и сделал ассист, став 2-й звездой матча. У него 4+5 в 7 играх плей-офф

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин забил победный гол в овертайме матча с «Каролиной» (3:2 ОТ, 3-0).

Форвард «Рейнджерс» отличился на 62-й минуте и был признан второй звездой игры 2-го раунда Кубка Стэнли. Также на его счету голевая передача в третьем периоде.

Всего в 7 матчах текущего плей-офф россиянин набрал 9 (4+5) очков, продлив результативную серию (3+5) до 4 игр.

Сегодня за 16:26 (4:26 – в большинстве, 0:02 – в меньшинстве) у Панарина 4 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».

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5 комментариев
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Очередная игра в актив. Этот ПО лучший за всю его карьеру в НХЛ
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Наконец то Арт становится звездой!!!
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Хлебушек печёт акробатические плюшки!
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Панара красавчик конечно, пора и ему чашку заиметь... Ну а Орлов накосячил по полной! Вообще интересная вещь - игра. Кузнецов, Тарасенко, Орлов, Панарин, парни из сборной 2011, первые трое были на уровне звезд, Панарин по сути никто... И вот чем всё заканчивается...
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Ответ ZaharPetrovicUralez
Наконец то Арт становится звездой!!!
а я думал он уже.
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