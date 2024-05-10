Панарин забил победный гол «Каролине» в овертайме и сделал ассист, став 2-й звездой матча. У него 4+5 в 7 играх плей-офф

Артемий Панарин забил победный гол в овертайме матча с «Каролиной» (3:2 ОТ, 3-0).

Форвард « » отличился на 62-й минуте и был признан второй звездой игры 2-го раунда Кубка Стэнли. Также на его счету голевая передача в третьем периоде.

Всего в 7 матчах текущего плей-офф россиянин набрал 9 (4+5) очков, продлив результативную серию (3+5) до 4 игр.

Сегодня за 16:26 (4:26 – в большинстве, 0:02 – в меньшинстве) у 4 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».