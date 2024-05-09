Российский каноист Захар Петров завоевал лицензию на Олимпиаду в Париже

Теги гребля на байдарках и каноэ сборная России Париж-2024 Захар Петров Гребля

Российский каноист Захар Петров завоевал лицензию на Олимпиаду-2024.

Спортсмен победил на дистанции 1000 м на европейском отборочном турнире в венгерском Сегеде.

Петров финишировал с результатом 3.47,02. Второе место занял итальянец Николае Крачун с результатом 3.49,03, третьим стал испанец Пабло Креспо (3.49,92).

Отборочный турнир в Сегеде проходит с 8 по 9 мая. Россияне выступают в нейтральном статусе. Ранее олимпийские лицензии завоевали Алексей Коровашков и Иван Штыль, выступающие в каноэ-двойках.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

16 комментариев
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Поздравляю
!!! Молодец !! Главное теперь от своих не огрести по полной
+23
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+21
От всех адекватных людей поздравления и удачи на Олимпиаде. Ну и почётное звание иноагента от предателя всех спортсменов позднякова
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Патриоты ввалят гноя
Парню полное каноэ.
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Удачи Захару на ОИ!
Жить нужно сегодня!
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+5
Удачи на олимпиаде! Надеюсь свои же не будут палки в колёса вставлять...
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+2
Ответ Frank Tinner
Всё правильно, на каждое действие есть противодействие.Ну а противодействие Франции-это страшная штука.Там точно не бутафорская армия, не картонные танки и рабочая ЯО.
Тут даже дело не во франции.А в пункте 5 устава НАТО.Нападение на одну страну приравнивается к нападению на весь альянс и влечёт за собой ответ от всех его участников.Поэтому за более чем 2 года сво мы кроме угроз пропагандистов так ничего и не увидели.
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Комментарий удален модератором
Российский каноист Захар Петров завоевал лицензию на Олимпиаду в Париже. Теперь болеем за байдарочника Макара Боширова!
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Ромасенко - 3
Спесивцев - 6
Черниговская - 4
Рядом, но без лицензий(
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Ответ Demon69
Комментарий удален модератором
Макрон коротким и точным ответом закрыл рты псевдопатриотических неадекватов.Он сказал: у Франции тоже есть ядерное оружие.
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Ответ Владимир Л.
Макрон коротким и точным ответом закрыл рты псевдопатриотических неадекватов.Он сказал: у Франции тоже есть ядерное оружие.
Всё правильно, на каждое действие есть противодействие.Ну а противодействие Франции-это страшная штука.Там точно не бутафорская армия, не картонные танки и рабочая ЯО.
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