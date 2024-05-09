Российский каноист Захар Петров завоевал лицензию на Олимпиаду в Париже

Российский каноист Захар Петров завоевал лицензию на Олимпиаду-2024.

Спортсмен победил на дистанции 1000 м на европейском отборочном турнире в венгерском Сегеде.

Петров финишировал с результатом 3.47,02. Второе место занял итальянец Николае Крачун с результатом 3.49,03, третьим стал испанец Пабло Креспо (3.49,92).

Отборочный турнир в Сегеде проходит с 8 по 9 мая. Россияне выступают в нейтральном статусе. Ранее олимпийские лицензии завоевали Алексей Коровашков и Иван Штыль, выступающие в каноэ-двойках.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.