Российский каноист Захар Петров завоевал лицензию на Олимпиаду в Париже
Российский каноист Захар Петров завоевал лицензию на Олимпиаду-2024.
Спортсмен победил на дистанции 1000 м на европейском отборочном турнире в венгерском Сегеде.
Петров финишировал с результатом 3.47,02. Второе место занял итальянец Николае Крачун с результатом 3.49,03, третьим стал испанец Пабло Креспо (3.49,92).
Отборочный турнир в Сегеде проходит с 8 по 9 мая. Россияне выступают в нейтральном статусе. Ранее олимпийские лицензии завоевали Алексей Коровашков и Иван Штыль, выступающие в каноэ-двойках.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
!!! Молодец !! Главное теперь от своих не огрести по полной
Парню полное каноэ.
Жить нужно сегодня!
Спесивцев - 6
Черниговская - 4
Рядом, но без лицензий(