Слишкович – лучший тренер апреля в РПЛ. Он опередил Игнашевича, Карпина, Мусаева и Осинькина

Владимир Слишкович признан Winline тренером апреля в Мир РПЛ.

Исполняющий обязанности главного тренера « » получил награду по итогам апреля, победив в голосовании болельщиков и экспертов РПЛ. Комментаторы «Матч Премьер» сделали выбор в пользу из «Балтики».

На приз также претендовали («Краснодар»), («Крылья Советов») и («Ростов»).

Слишкович возглавил «Спартак» 14 апреля. Под его руководством в прошлом месяце красно-белые провели 3 матча в рамках Мир РПЛ и набрали 7 очков.