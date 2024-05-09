Слишкович – лучший тренер апреля в РПЛ. Он опередил Игнашевича, Карпина, Мусаева и Осинькина

Теги Спартак Крылья Советов Ростов Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Балтика Валерий Карпин Игорь Осинькин Краснодар Мурад Мусаев Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович признан Winline тренером апреля в Мир РПЛ.

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» получил награду по итогам апреля, победив в голосовании болельщиков и экспертов РПЛ. Комментаторы «Матч Премьер» сделали выбор в пользу Сергея Игнашевича из «Балтики». 

На приз также претендовали Мурад Мусаев («Краснодар»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Валерий Карпин («Ростов»).

Слишкович возглавил «Спартак» 14 апреля. Под его руководством в прошлом месяце красно-белые провели 3 матча в рамках Мир РПЛ и набрали 7 очков. 

31 комментарий
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Опередить Мусаева дорогого стоит!
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Мурада Мусаева от Газпрома выдвинули

Всем матч тв за него голосовали

Столько для газпрома никто не сделал по весне
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Мусаев так себе тренер
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Семак продление контракта празднует, не участвовал
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красавец! а ведь все специалисты давно уже говорили, что нужно просто избавиться от токсичного альбиноса, и попрёт.

сколько же времени потерял наш Спартак с этим проходимцем, увы (((
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Ответ Tollie
красавец! а ведь все специалисты давно уже говорили, что нужно просто избавиться от токсичного альбиноса, и попрёт. сколько же времени потерял наш Спартак с этим проходимцем, увы (((
Если этого серба оставят, то через полгода фанаты снова будут ныть, что почему клуб в такой жо#е находится
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Ответ </c/>
хороший выбор, самый тяжёлый график был у нас и тренер справился с этим...
Для Спартака НН, Факел итд - вот тяжёлый график, к гадалке не ходи 🙃
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Не болельщик Спартака, но босниец хорошо использует данные своей команды, без всякой лишней суеты.
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Ответ ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Если этого серба оставят, то через полгода фанаты снова будут ныть, что почему клуб в такой жо#е находится
Ну так то он и не серб
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Оставьте и в следующем сезоне будут чемпионами, верная примета 🙃
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Ответ Tollie
красавец! а ведь все специалисты давно уже говорили, что нужно просто избавиться от токсичного альбиноса, и попрёт. сколько же времени потерял наш Спартак с этим проходимцем, увы (((
Поверхностное мнение, это до сих пор команда Абаскаля, еще не известно как справился бы Слишкович с подготовкой команды
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Ответ Северный болельщик
Опередить Мусаева дорогого стоит!
Да в принципе и Игнашевича
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Ответ Дядя ТУРА
Наоборот. Мусаев не тренер. Непонятно, что делает в списке
Так его же в Баварию сегодня пригласили! Новость еще не опубликована.
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Не на багаже Абаскаля? Не?
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дайте Володьке......Слишковичу поработать))
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Мостовой в курсе?))
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Мусаев в этом списке явно лишний)
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и. о
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