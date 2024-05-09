Слишкович – лучший тренер апреля в РПЛ. Он опередил Игнашевича, Карпина, Мусаева и Осинькина
Владимир Слишкович признан Winline тренером апреля в Мир РПЛ.
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» получил награду по итогам апреля, победив в голосовании болельщиков и экспертов РПЛ. Комментаторы «Матч Премьер» сделали выбор в пользу Сергея Игнашевича из «Балтики».
На приз также претендовали Мурад Мусаев («Краснодар»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Валерий Карпин («Ростов»).
Слишкович возглавил «Спартак» 14 апреля. Под его руководством в прошлом месяце красно-белые провели 3 матча в рамках Мир РПЛ и набрали 7 очков.
Всем матч тв за него голосовали
Столько для газпрома никто не сделал по весне
сколько же времени потерял наш Спартак с этим проходимцем, увы (((