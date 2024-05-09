Мюллер недоволен судейством в матче с «Реалом»: «В Мадриде такое часто случается. Я испытал это несколько лет назад с 2 голами Роналду»
Томас Мюллер выразил недовольство судейством в матче с «Реалом».
«Бавария» потерпела поражение со счетом 1:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (первая игра – 2:2) и вылетела из турнира. Полузащитник мюнхенского клуба прокомментировал эпизод с отменой гола Маттейса де Лигта в добавленное время.
«Он [Марчиняк] не смотрел видео. Он не дал себе возможности посмотреть его. Это очень странно – свистеть так быстро в такой ситуации.
Здесь, в Мадриде, такое часто случается. Я испытал это несколько лет назад, когда Криштиану Роналду забил два гола», – сказал Мюллер.
Вероятно, Томас имеет в виду четвертьфинал Лиги чемпионов-2016/17. Тогда в первом матче, который проходил в Мюнхене, Роналду сделал дубль и принес «Реалу» победу со счетом 2:1. В Мадриде португалец забил три мяча (два – в дополнительное время), хозяева выиграли ответный матч со счетом 4:2.
Мюллер об отмене гола де Лигта: «Невероятная ошибка, грубейший промах судьи. Нельзя давать свисток в такой ситуации»
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Хотя те голы Рона и меня поразили
Это факт.
Получили по "заслугам"
Причём тут это? Есть протокол вар, надо давать доиграть такой эпизод, потом уже смотреть видео. Не должен был поднимать флаг, доиграли бы эпизод, а уже потом, вар разобрался бы сам.
Ошибка судей и это надо признать.
Вторая желтая Видаля левая, там был чистый подкат.
2 гола Роналду из метровых оффсайдов.
Дважды реф фиксировал оффсайд, когда игроки Баварии выходили сам на сам, но оффсайдов как раз не было.
Когда так играет Реал с Сити, то это называют «отличная оборонительная тактика». Когда Бавария на чужом поле играет с Реалом, то это тянуть время
Надо запомнить
Может тогда xg против Сити покажешь?)
Не вам об этом говорить!
Реал это клуб отскок в ЛЧ!
Хахахахахахахахахахахахахахаха
Но тут никакой помощи судьи Реалу и близко не было, если бы не свисток, они бы доиграли эпизод. Причем добавили 9 минут, и дали доиграть еще 50% времени. Видимо пока Бавария не забьет, но те даже в атаку не выбирались.
Еще как может)