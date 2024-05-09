Мюллер недоволен судейством в матче с «Реалом»: «В Мадриде такое часто случается. Я испытал это несколько лет назад с 2 голами Роналду»

Теги Бавария Криштиану Роналду бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА судьи Томас Мюллер Шимон Марчиняк Маттейс де Лигт Футбол

Томас Мюллер выразил недовольство судейством в матче с «Реалом».

«Бавария» потерпела поражение со счетом 1:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (первая игра – 2:2) и вылетела из турнира. Полузащитник мюнхенского клуба прокомментировал эпизод с отменой гола Маттейса де Лигта в добавленное время. 

«Он [Марчиняк] не смотрел видео. Он не дал себе возможности посмотреть его. Это очень странно – свистеть так быстро в такой ситуации.

Здесь, в Мадриде, такое часто случается. Я испытал это несколько лет назад, когда Криштиану Роналду забил два гола», – сказал Мюллер.

Вероятно, Томас имеет в виду четвертьфинал Лиги чемпионов-2016/17. Тогда в первом матче, который проходил в Мюнхене, Роналду сделал дубль и принес «Реалу» победу со счетом 2:1. В Мадриде португалец забил три мяча (два – в дополнительное время), хозяева выиграли ответный матч со счетом 4:2. 

Мюллер об отмене гола де Лигта: «Невероятная ошибка, грубейший промах судьи. Нельзя давать свисток в такой ситуации»

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117 комментариев
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Так хорошо было до второго матча, взаимное уважение и все такое. Но не выдержали...
Хотя те голы Рона и меня поразили
+52
-5
+47
Ответ Алексей Марков
Пенальти + левый гол Баварии больше не засчитывают (
Они забыли об этом))) гол с офсайда и пенальти за попадание в грудь карвахалю. Безудержное лицемерие) спустя годы понимаю, что Роналду зарешал бы ту игру и без офсайдов.
+58
-20
+38
Пенальти + левый гол Баварии больше не засчитывают (
+57
-20
+37
Ответ Caledon Hockley
Так хорошо было до второго матча, взаимное уважение и все такое. Но не выдержали... Хотя те голы Рона и меня поразили
В том матче Кашшаи ошибался в обе стороны, но в Баварии это никогда не признают
+48
-15
+33
Так а что мешало играть и забивать голы, вместо того чтоб валяться на поле и тянуть время с 60й минуты?
+30
-8
+22
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Пора ставить BVB на аву
+20
-5
+15
Очень часто в плей офф ЛЧ случаются судейские скандалы в матчах с участием Реала и всегда трактовки в их пользу.)))
Это факт.
+35
-23
+12
Ответ Ulan Akimov
Комментарий скрыт
Как и для Баварии помощь судей в виде 15 добавленных минут.
+25
-13
+12
Ответ Den-is
Напоминает момент на последней минуте в Лондоне с Арсеналом. Тоже судья не смотрел вар и заиграл эпизод. Не видел он и другой фол до этого. Почувствуйте себя в шкуре Арсенала, немцы) Получили по "заслугам"
Арсенал в штрафной мячик на руках разыграл, молчал бы лучше
+16
-5
+11
Ответ Proper Chels
Это скорее ты никогда не признаешь) Вторая желтая Видаля левая, там был чистый подкат. 2 гола Роналду из метровых оффсайдов. Дважды реф фиксировал оффсайд, когда игроки Баварии выходили сам на сам, но оффсайдов как раз не было.
А что с голом Левандовского? Выгодно промолчать?! Гола не должно было случиться из-за офсайда, в принципе не было бы дополнительного времени и соответственно сейчас не говорили бы про эти голы Роналду. Сколько можно это мусолить, не понимаю...
+13
-2
+11
Ответ Всем мир
Они забыли об этом))) гол с офсайда и пенальти за попадание в грудь карвахалю. Безудержное лицемерие) спустя годы понимаю, что Роналду зарешал бы ту игру и без офсайдов.
Но без офсайдов не зарешал
+26
-16
+10
Ответ Ulan Akimov
Комментарий скрыт
А в чем скандал? Что Баварии не засчитали гол после свистка?
+17
-9
+8
Напоминает момент на последней минуте в Лондоне с Арсеналом. Тоже судья не смотрел вар и заиграл эпизод. Не видел он и другой фол до этого. Почувствуйте себя в шкуре Арсенала, немцы)
Получили по "заслугам"
+28
-21
+7
Боковой судья извинился, признал ошибку свою, и только в комментариях на спортс умники сидят, которые на Баварию гонят, что мол играть лучше должны были и все такое.

Причём тут это? Есть протокол вар, надо давать доиграть такой эпизод, потом уже смотреть видео. Не должен был поднимать флаг, доиграли бы эпизод, а уже потом, вар разобрался бы сам.

Ошибка судей и это надо признать.
+12
-5
+7
Ответ Homelander_666
В том матче Кашшаи ошибался в обе стороны, но в Баварии это никогда не признают
Это скорее ты никогда не признаешь)
Вторая желтая Видаля левая, там был чистый подкат.
2 гола Роналду из метровых оффсайдов.
Дважды реф фиксировал оффсайд, когда игроки Баварии выходили сам на сам, но оффсайдов как раз не было.
+13
-7
+6
Ответ tolstiy
С 60-ой? Они с первой минуты тянули до пенальти, потом уверовали в 1:0....
О, интересно
Когда так играет Реал с Сити, то это называют «отличная оборонительная тактика». Когда Бавария на чужом поле играет с Реалом, то это тянуть время
Надо запомнить
+6
0
+6
Дело в том, что если даже реал в открытую будут тащить, то на этом сайте они всегда будут героями, ибо этот сайт кишит глоррами этого клуба и они в любом случае будут правы
+18
-12
+6
Ответ All These Things I Hate
Так а что мешало играть и забивать голы, вместо того чтоб валяться на поле и тянуть время с 60й минуты?
С 60-ой? Они с первой минуты тянули до пенальти, потом уверовали в 1:0....
+10
-5
+5
Ответ ShamilK
А его еще некоторые адекватом называли в другой новости. Как же Роналду их жестоко наказывал, что они до сих пор ноют. Типичная Бавария, которая перед матчем ведет себя высокомерно, а после очередного унижения сразу ноет годами
Справедливости ради на 87 минуте Мадрид громко вылетал, а сейчас уже вдруг унижалой стал
+7
-2
+5
Так это не новость, что в ЛЧ Реал всегда тащат судьи, иначе половины чашек и не было бы.
+13
-8
+5
Ответ Den-is
xG 3.29 - 0.41 в пользу Реала. Тащили здесь только Баварию, и это была госпожа Фортуна
Причём тут xg 🤣🤣🤣
Может тогда xg против Сити покажешь?)
Не вам об этом говорить!
Реал это клуб отскок в ЛЧ!
+12
-7
+5
Ответ Damien Coyen
Лч турнир Реала, никого так не тащат как их, собсна откуда столько побед лч, а тренер выигравший 3 лч оказался никому не нужен, ценности этих побед 0
Да не бомбит у меня, не бомбит🔥💥⚡️☄️
+5
-1
+4
Ответ Caledon Hockley
Так хорошо было до второго матча, взаимное уважение и все такое. Но не выдержали... Хотя те голы Рона и меня поразили
Опять же это не касается Реала, вопрос к судейству. Но в случае Баварии они видят только какие-то ошибки не в свою пользу. У Марчиньяка было 2 средние ошибки за матч: слишком много добавил времени ко 2 тайму и рано свистнул эпизод с офсайдом. Но никакого гола там не было, потому что игроки Реала не играли после свистка и только поэтому голландец забил. Это всё какая-то глупость и обида за такое драматическое поражение. Судейство вцелом 4+ за матч.
+6
-2
+4
Ответ Алексей Марков
Пора ставить BVB на аву
фанаты Сити, фанаты Баварии, теперь будут фанатами Боруссии эти скитающиеся каталонские кулесы.
+9
-6
+3
Ответ Homelander_666
В том матче Кашшаи ошибался в обе стороны, но в Баварии это никогда не признают
Эвребе тоже в своё время в обе стороны ошибался, но вы об этом не говорите)
+13
-10
+3
Ответ Sergey
Очень часто в плей офф ЛЧ случаются судейские скандалы в матчах с участием Реала и всегда трактовки в их пользу.))) Это факт.
Потому что когда ошибки против Реала, все сразу закрывают глаза. Например липовые голы и пенальти за грудь Карвахаля никто не вспоминает.
+9
-6
+3
Ответ Алексей Марков
Пенальти + левый гол Баварии больше не засчитывают (
Об этом здесь не принято говорить 🙊 Старина Томас тоже решил тактично промолчать. Этих голов Криша не было, если бы Кашшаи не ошибся в основное время.
+6
-3
+3
Каждый фан Баварии после прохода в полуфинал: "Тухель - кубковый тренер. Он может упустить чемпионство, но он умеет выигрывать ЛЧ, как сделал это с Челси. Мы упустили все внутренние кубки, но Лига Чемпионов точно будет наша".

Хахахахахахахахахахахахахахаха
+3
0
+3
Ответ Ulan Akimov
Комментарий скрыт
Потому что Реал всегда играет в ЛЧ почти до финала, а ЛЧ смотрит много людей.
Но тут никакой помощи судьи Реалу и близко не было, если бы не свисток, они бы доиграли эпизод. Причем добавили 9 минут, и дали доиграть еще 50% времени. Видимо пока Бавария не забьет, но те даже в атаку не выбирались.
+6
-4
+2
Спасибо Реалу, что выбили этих шулеров из ЛЧ и поставили на место и довели до слез фанов Баварии, которые после матча с Арсеналом посчитали, что "ушастый" у них уже в кармане, объясняя это тем, что ведь не может быть так, что их "великая" Бавария останется без трофея в сезоне и Тухель как Челси доведет их до самого желанного трофея во вред другим кубкам. Хахахахахахахахахахахахаах
Еще как может)
+5
-3
+2
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