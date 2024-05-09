Мюллер недоволен судейством в матче с «Реалом»: «В Мадриде такое часто случается. Я испытал это несколько лет назад с 2 голами Роналду»

Томас Мюллер выразил недовольство судейством в матче с «Реалом».

« » потерпела поражение со счетом 1:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (первая игра – 2:2) и вылетела из турнира. Полузащитник мюнхенского клуба прокомментировал эпизод с отменой гола Маттейса де в добавленное время.

«Он [ ] не смотрел видео. Он не дал себе возможности посмотреть его. Это очень странно – свистеть так быстро в такой ситуации.

Здесь, в , такое часто случается. Я испытал это несколько лет назад, когда забил два гола», – сказал Мюллер.

Вероятно, Томас имеет в виду четвертьфинал Лиги чемпионов-2016/17. Тогда в первом матче, который проходил в Мюнхене, Роналду сделал дубль и принес «Реалу» победу со счетом 2:1. В Мадриде португалец забил три мяча (два – в дополнительное время), хозяева выиграли ответный матч со счетом 4:2.

Мюллер об отмене гола де Лигта: «Невероятная ошибка, грубейший промах судьи. Нельзя давать свисток в такой ситуации»

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