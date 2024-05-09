НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Кливленд» во 2-м матче, «Оклахома» – «Даллас»

Сегодня пройдут два матча второго раунда плей-офф НБА.

Победитель регулярного чемпионата « » на своей площадке попытается увеличить преимущество в серии с « » (1-0). Лидер Западной конференции «Оклахома» примет « » (1-0).

Второй раунд (до четырех побед)

Вторые матчи

В серии впереди « » – 1-0

В серии впереди «Оклахома» – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.