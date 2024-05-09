НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Кливленд» во 2-м матче, «Оклахома» – «Даллас»
Сегодня пройдут два матча второго раунда плей-офф НБА.
Победитель регулярного чемпионата «Бостон» на своей площадке попытается увеличить преимущество в серии с «Кливлендом» (1-0). Лидер Западной конференции «Оклахома» примет «Даллас» (1-0).
Второй раунд (до четырех побед)
Вторые матчи
- Дата проведения
- 10 мая, 02.00, «TD Garden»
В серии впереди «Бостон» – 1-0
- Дата проведения
- 10 мая, 04.30, «Paycom Center»
В серии впереди «Оклахома» – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ранним приятным вечером, около одного из мысов на пляже Зума, в Лос Анджелесе, было весьма оживлённо: здесь проводила время довольно большая компания, состоящая из, примерно, 25 человек, преимущественно - очень высоких.
Это были игроки и тренерский штаб клуба Лос Анджелес Клипперс, выехавшие на традиционную рыбалку по окончании сезона.
Джеймс Харден сидел на удобном кресле шезлонге, чуть поодаль ото всех, неспешно потягивая Будвайзер, и задумчиво смотрел в сторону горизонта. Рядом с ним, по правую руку, лежал заброшенный спиннинг, на который, впрочем, Джеймс не обращал никакого внимания. Он пребывал в достаточно хмуром настроении, при чем, по большей части, даже не из-за вылета команды в ПО. Когда в команде выбирали на какой пляж отправиться рыбачить, Джеймс предложил пляж Санта Моника. Он знал несколько хороших стрип клубов неподалеку, куда он намеревался отправится дальше рыбачить, уже после командных посиделок. Но большинство ребят проголосовало за Зума Бич. Никакими стрип клубами здесь и не пахло.
"Отстой. - подумал Харден. - А ведь сегодня танцуют Бренди и Николь... Ай, ладно." Он сделал большой глоток и тяжело вздохнул.
Метрах в десяти от Джеймса, к берегу подошли Ивица Зубац и Рассел Уэстбрук, с удочками и садками для хранения рыбы, и принялись рыбачить, на небольшом расстоянии друг от друга.
"Ты бросил прикормку, Расс?", - спросил Зубац.
"Не. Нафиг надо." - ответил Уэстбрук.
"А зря, никакого клёва ведь не будет." Ивица неспеша и сосредоточенно все себе подготавливал, паралельно с этим постоянно болтая, и наставляя, как ему казалось, неопытного в этом деле Рассела.
"Вот так, неспеша..." Спустя минут десять, Зубац, наконец, закончил свои приготовленияя, наживил червя и забросил удочку.
"Вот как это делается, Расти. - тоном знающего человека добавил Зубац. - Нужно потратить немного времени, сделать все шаги, и, уже через полчаса, помяни мое слово, я достану парочку осёт... Какого хрена?"
Зубац потрясённо взглянул на Уэстбрука, который, тем временем, вылавливал одну рыбу за другой, даже не наживляя червя, а просто используя голый крючок. Восклицание Ивицы привлекло внимание Джеймса. И в самом деле, у Рассела в садке уже было с десяток лососей и тунцов, а также штук 8 скумбрий. Вот и снова, Расс вытащил сразу двух лососей, непонятно как зацепившихся за один крючок.
"Не хватает ещё двух скумбрий... - задумчиво промямлил Расс, и, увидев глядящего на него Зубаца, спросил: "Ты что-то говорил, бро?"
"А-а... Не-нет, нет..." - пробормотал обалдевший Ивица, и, напрочь забыв о рыбалке, неторопливо побрел к остальным ребятам, тусующимся около мангала, где Пи Джей Такер готовил на всех мясо.
Рассел удивлённо посмотрел хорвату вслед, и снова полностью сосредоточился на ловле. "Я достану эти две скумбрии, достану." Уэстбрук был напряжён и серьёзен.
"Да, Рассел - опытный рыбак. - отметил про себя Харден, наблюдавший за этой сценой. - Уникальный он, конечно, парень. Даже на рыбалке заряжен собрать трипл дабл."
"Ааа, черт возьми!" - привлек всеобщее внимание возглас Кавая Ленарда. Доставая ящик пива из багажника, он повредил колено.
"Я помогу, бро! - Пол Джордж подбежал на помощь Каваю. - Отдохни на лежаке."
"Бедняга. Тяжело быть травматом." - подумал Джеймс, открывая новую баночку пивка.
Вечер выл прекрасен, солнце не пекло, дул лёгкий прохладный ветер, были слышны крики чаек да лёгкий шум волн, ударявшихся о прибрежный утес неподалеку.
Глядя на прибой, Джеймс заметил небольшую яхту, показавшуюся из-за мыса. На ней он заметил двух человек на палубе, за столиком, и капитана.
"Пабапапа-папапа..." - громко напевал странную мелодию капитан яхты. На нем была нахлобучена капитанская фуражка, солнечные очки, а в зубах он держал сигару...
"Минуточку... - подумал Харден. - Это же Клей Томпсон!"
Джеймс оказался прав, яхта Томпсона курсировала вдоль побережья. Он присмотрелся к спутникам Клея. За столиком, распивая вино, сидели Стефен Карри и Дреймонд Грин.
Лицо Стефа выражало грусть. Харден безошибочно это понял, так как сам находился в подавленном состоянии. Они словно были на одной волне. Грин же, напротив, был необычайно весел и что-то активно доказывал Стефу.
Заметив активность на берегу, Карри осмотрел компанию людей и встретился взглядом с Харденом. Он приподнял бокал, в приветственном жесте, Джеймс ответил ему тем же.
Грин же начал приветствовать ребят из Клипперс громко крича и размахивая руками. Томпсон, заметив, куда обращены взоры и голосовые связки его друзей, также приветственно вскинул руку, при этом, его большой палец был прижат к ладони, показывая четыре пальца.
"Все никак не уймется, засранец..." - тихонько произнес Харден, заметив этот жест.
Яхта потихоньку удалялась и Джеймс ещё некоторое время понимающе смотрел на грустное лицо Стефа Карри...
Отхлебнув пивка, Джеймс решил посмотреть, чем заняты его тиммейты.
"Это ещё что?"
Оказалось, что помогая ранее Каваю достать пиво и дойти до лежака отдохнуть, Пол Джордж потянул заднюю поверхность бедра, и теперь, на таком же лежаке, отдыхал рядом с травмированным Каваем. Боунс Хайленд и Терренс Манн держали над ними зонтики, а Норман Пауэлл подавал им напитки.
"Обалдеть! - подумал Джеймс. - Эти парни когда-нибудь бывают здоровы? О каком титуле здесь можно говорить?"
Джеймс снова открыл новую баночку. Поплавок спиннинга сигнализировал ему, что что-то наклевывается, но, как и прежде, Хардену было всё равно.
"Хех, мне бы энтузиазм Расса в этом деле." - с ухмылкой взглянул Джеймс на своего приятеля. Тот, как ни странно, не был сосредоточен на рыбалке, а сердито куда-то смотрел через плечо. Харден проследил за его взглядом. Сильно поодаль, по пыльной дороге, с рыбалки, шли игроки Финикс Санз. Расстояние было немалым, ребята из Клипперс и Санз даже не заметили друг друга, но зоркий глаз Уэстбрука заметил движение и прямо сейчас, его взгляд был устремлён на очень высокого худощавого мужчину, который одиноко следовал на расстоянии ото всех, словно бедный родственник. Казалось, будто его может сдуть лёгким ветерком. Вот каким было первое впечатление, увидев этого человека. В одной руке он нес железное ведро, а в другой - обычную бамбуковую удочку, подобную той, которая есть у множества мальчишек 8-10 лет...
"Дюрант! - негромко произнес Джеймс. - И этот здесь! В ЛА больше пляжей нет что-ли? Почему все на Зума Бич? Ещё Эмбиида здесь не хватало!"
Кевин Дюрант шел опустив голову перед собой, но видимо решил напоследок взглянуть на океан. Тогда-то он и увидел игроков Клипперс. Дюрант взглянул на Расса, который по-прежнему насупленно глядел на него, но, видимо, не выдержав этого тяжёлого взгляда, быстро отвёл взгляд, ограничившись лёгким кивком. Он также поздоровался с Харденом, а затем, словно виновато, вновь быстро отвёл взгляд и, опять глядя под ноги, неспешно почапал за своей командой.
"Ну дела..." - произнес Джеймс, открывая очередную баночку холодненького. Расс ещё с полминуты глядел в след Дюранту, и снова вернулся к рыбалке, со свойственной ему сосредоточенностью.
Спустя несколько минут, к месту отдыха команды, подъехал Rolls-Royce. Окно опустилось и показалась голова Стива Балмера.
"Что мальчики, отдыхаете?" - с улыбкой произнес Балмер.
"Да, босс... Конечно... Рыбалка - это святое..." - отозвались человек десять.
"Молодцы, молодцы, отдыхайте... - взгляд Балмера упал на травмированных Кавая и Джорджа, на пакеты со льдом на колене Ленарда и заднице Джорджа.
"Ничего-ничего, мальчики, восстанавливайтесь. В этом сезоне не получилось, снова, но вот в следующем, мы им покажем! Мы ещё возьмём чемпионство."
"Да, да, конечно, босс!" - почти хором отвели игроки.
"Хмм." - добавил Кавай.
Что выражало это "хмм", никто не знал, но, видимо, посчитав это за "да", Балмер добавил: "молодцы, ребятки, отдыхайте!" Окошко закрылось, и машина неспеша отъехала по грунтовке.
Харден по-прежнему пребывал в подавленном настроении. Он снова вспомнил о стрип клубах Санта Моники, вновь пожалев, что ребята выбрали Зуму. К тому же, летом он станет неограниченно свободным агентом. Джеймс думал о будущем...
На смартфоне Хардена прозвучал звук уведомления. Он взял свой iPhone 15 pro max, купленный им в фирменном магазине Apple за 1099 долларов, проверить новенькое. Оказалось, это Леброн выложил новый пост в инсте. На селфи, был сам Леброн, а за ним - его партнёры по Лейкерс.
"Сезон, к сожалению, для нас завершен. Отправляемся с парнями рыбачить в Санта Монику." - гласила подпись под фото.
"Шарит..." - с грустью подумал про себя Джеймс, тяжело вздохнув и открыл новую баночку.
Остальные парни, кроме травмированных Кавая и Джорджа, и занятого рыбалкой Расса, веселились, ели мясо и рыбу, наловленную Уэстбруком, играли в волейбол, пили пиво, слушали музыку...
Солнышко потихоньку клонилось к горизонту, теплый ветерок приятно шевелил густую бороду Джеймса. Вечер действительно был приятным...