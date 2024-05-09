Мазрауи не был в офсайде в эпизоде с отмененным голом де Лигта «Реалу» (Archivo VAR)

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Томас Мюллер Шимон Марчиняк Антонио Рюдигер видеоповторы Йозуа Киммих Маттейс де Лигт Нуссаир Мазрауи Футбол

Нуссаир Мазрауи не был в офсайде перед голом «Баварии» в ворота «Реала».

«Реал» победил «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и вышел в финал по сумме двух встреч (4:3).  

На 13-й добавленной минуте полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику Маттейсу де Лигту, и тот поразил ворота мадридцев.

Главный судья Шимон Марчиняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав с подачи лайнсмена в момент заброса Киммиха офсайд у де Лигта или у находившегося рядом Нуссаира Мазрауи.

По мнению экспертов Archivo VAR, в этом эпизоде Мазрауи не находился в офсайде, а главный судья Марчиняк ошибочно свистнул за несколько секунд до гола – после этого ВАР уже не мог вмешаться в игру. 

Изображение: twitter.com/ArchivoVAR

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176 комментариев
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Ответ Очки Дани Алвеса
Сейчас ещё месяца полтора обиженные мира сего будут писать, что Реал все купил. Как будто от этого эпизода зависело все противостояние, а не Бавария весь матч отбивалась от Реала, и все равно бы не отбилась по итогу.
Реал вообще из своей штрафной не выходил против сити больше 100 минут, дальше что?
+144
-33
+111
Ответ 21Savage
Так там свисток до удара был, о чём разговаривать и зачем?
Наверное о том что Бавария была лишена опасной атаки в конце матча, нет? Свистни при втором голе Реала судья заранее, его бы тоже не было
+106
-13
+93
Ответ 21Savage
Так там свисток до удара был, о чём разговаривать и зачем?
о том, что гол Баварии сорвали, а гол Реала нет
+105
-22
+83
Лапорта: будем добиваться переигровки.
+86
-13
+73
не понятно зачем боковой поднял флажок, не дав доиграть эпизод
+53
-3
+50
Ответ Andrei Pavlov
Лапорта: будем добиваться переигровки.
"С нашим участием"- добавил Лапорта.
+37
-2
+35
Что можно понять по этой картинке?Да нихрена.
+34
-8
+26
Боковой судья клоун канеш
+24
-4
+20
Все вопросы к судье, который свистнул! Не было бы свистка - не факт что гол бы был. На повторе было видно что игроки Реала сразу после свистка перестали играть!
+29
-12
+17
Ответ Абдула Магомедсаидов
не понятно зачем боковой поднял флажок, не дав доиграть эпизод
Да они так и делают. Просто главный дает играть дальше и боковой работают по эпизоду. Это не ошибка бокового, а ошибка главного
+17
-6
+11
😂😂😂 какой достоверный источник. Так а чего не публикуют, что другие ресурсы проанализировали, что был оффсайд?
+14
-5
+9
Так по руке оффсайд не считают же. Рука защитника была ближе к воротам чем Баварцы судя по фото, что за бред? Считают вроде по тем частям тела, которыми можно играть
+10
-3
+7
Так там свисток до удара был, о чём разговаривать и зачем?
+61
-54
+7
Сейчас ещё месяца полтора обиженные мира сего будут писать, что Реал все купил. Как будто от этого эпизода зависело все противостояние, а не Бавария весь матч отбивалась от Реала, и все равно бы не отбилась по итогу.
+75
-68
+7
Вообще-то, гол не был отменен, потому что он не был зафиксирован вообще.
+6
0
+6
Ответ Beyond
Марчиняк все сделал чтобы Перец погладил.
Нойер тоже)
+14
-9
+5
Снова Реал выбивает Баварию со скандалом...
+13
-8
+5
Ответ Аврал
Что можно понять по этой картинке?Да нихрена.
Я, вообще оффсайд вижу
+8
-4
+4
Простите нас каталонцы😊 Мы не выноваты🤑😅
+7
-3
+4
Мне вчера 100 человек здесь написали, что я ною и там 100% офсайд. Интересно, сегодня они поняли почему нельзя свистеть до конца эпизода и зачем эти рекомендации?
Или глупость человеческая безгранична?
+9
-5
+4
Придумали Вар, но не используют его, гении
+7
-3
+4
Ответ TalSer
Боковой судья клоун канеш
Клоун здесь только главный, который зачем-то свистнул и юридически остановил эпизод. Боковые постоянно машут и это норма: в эпоху ВАР принято доигрывать даже с поднятым флагом. Потому что для этого повторы и существуют, чтобы проверить решение, принятое в динамике. И ладно игроки до сих пор не усвоили это правило и стоят, размахивая руками, в любой непонятной ситуации, но когда судьи такого якобы не знают…тем более, что недавно в матче как раз через ВАР отменили офсайд🤓
+5
-1
+4
Ответ Очки Дани Алвеса
Сейчас ещё месяца полтора обиженные мира сего будут писать, что Реал все купил. Как будто от этого эпизода зависело все противостояние, а не Бавария весь матч отбивалась от Реала, и все равно бы не отбилась по итогу.
расскажи это Челси, которые весь финал отбивались от Баварии и в итоге затащили по пенальти в 2012.
+4
-1
+3
Ответ d.xoxlov
Вот ради интереса: официальная система полуавтоматической фиксации офсайда всегда работает или только по запросу из комнаты var? Показали бы уже с неё макетик, чтобы уже точно определиться, была это ошибка методологическая или техническая.
Ну что тут показать. Явная ошибка судьей. Должны были молчать пака не завершится атака и потом гол или нет или оффсайд, должны были вмешатся из комнаты ВАР. Такой клуб как Бавария и его фаны не должны цеплятся за такими мелочами. Но и нормальные люди у которых есть логика, должны признатся что судьи косячили. Было бы гол или нет это уже другой вопрос. Проиграли из за ошибки Нойера, из за глупых замен Тухеля и из за непонятного решении судьи. Дело закрыто и дальше идет Реал. Красивого финала всем
+5
-2
+3
никогда такого не было и вот опять.
Боруссия должна будет побеждать ради всего футбола.
+15
-12
+3
Забивать с офсайда может только реал, кстати судя по этому скрину просто забивать может тоже только реал
+4
-1
+3
Там у Рюдигера 60 размер ноги, походу)
+3
0
+3
реал был сильней и прошел заслужено, но судья действительно в определенный момент поплыл…
видно было что ему не хватает опыта и ему нравится этот драйв.
я сам хотел немецкий финал , но тут все было очевидно … непростительные ошибки тухеля
+4
-1
+3
Теперь осталось доказать что пас следовал Мазруаи а не де Лигту, после чего доказать что де Лигт вообще не участвовал в эпизоде и никак не мешал, после чего доказать что игроки Реала не будь свистка не все равно не смогли бы остановить и помешать баварцам, что Лунин не смог бы вытащить и уже после, объяснить, откуда вообще взялась 13-я минута и почему матч не был остановлен после 9-й?!…
+4
-2
+2
Ответ densdens17
Ты же фан Реала, твоё мнение в данном вопросе вообще не учитывается:)
А причём тут вообще чей-то фан? Этот ресурс явно решил хайпануть на теме. Был офсайд тут или нет, на самом деле непонятно, информации тут недостаточно для того, чтобы это точно сказать. И эти товарищи тоже не объективность дают, а своё субъективное мнение. Человек дал оценку этому источнику, в чём он неправ?
+3
-1
+2
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