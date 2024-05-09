Мазрауи не был в офсайде в эпизоде с отмененным голом де Лигта «Реалу» (Archivo VAR)

Нуссаир Мазрауи не был в офсайде перед голом «Баварии» в ворота «Реала».

« » победил «Баварию» в ответном полуфинале (2:1) и вышел в финал по сумме двух встреч (4:3).

На 13-й добавленной минуте полузащитник мюнхенцев сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку , немец головой скинул его защитнику Маттейсу де Лигту, и тот поразил ворота мадридцев.

Главный судья Шимон Марчиняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав с подачи лайнсмена в момент заброса Киммиха офсайд у или у находившегося рядом Нуссаира Мазрауи.

По мнению экспертов Archivo VAR, в этом эпизоде Мазрауи не находился в офсайде, а главный судья Марчиняк ошибочно свистнул за несколько секунд до гола – после этого ВАР уже не мог вмешаться в игру.

Изображение: twitter.com/ArchivoVAR

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