Мазрауи не был в офсайде в эпизоде с отмененным голом де Лигта «Реалу» (Archivo VAR)
Нуссаир Мазрауи не был в офсайде перед голом «Баварии» в ворота «Реала».
«Реал» победил «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и вышел в финал по сумме двух встреч (4:3).
На 13-й добавленной минуте полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику Маттейсу де Лигту, и тот поразил ворота мадридцев.
Главный судья Шимон Марчиняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав с подачи лайнсмена в момент заброса Киммиха офсайд у де Лигта или у находившегося рядом Нуссаира Мазрауи.
По мнению экспертов Archivo VAR, в этом эпизоде Мазрауи не находился в офсайде, а главный судья Марчиняк ошибочно свистнул за несколько секунд до гола – после этого ВАР уже не мог вмешаться в игру.
Изображение: twitter.com/ArchivoVAR
«Позор. Катастрофа». «Бавария» горит из-за скандальной отмены гола «Реалу» на 90+13
Директор «Баварии» Эберль об ЛЧ: «Все, кроме польских судей, хотели увидеть немецкий финал»
Или глупость человеческая безгранична?
Боруссия должна будет побеждать ради всего футбола.
видно было что ему не хватает опыта и ему нравится этот драйв.
я сам хотел немецкий финал , но тут все было очевидно … непростительные ошибки тухеля