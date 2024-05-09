«Фиорентина» и «Олимпиакос» сыграют в финале Лиги конференций в Афинах

«Фиорентина» и «Олимпиакос» встретятся в финале Лиги конференций.

В четверг греческий клуб обыграл со счетом 2:0 «Астон Виллу» (4:2 – первый матч) и вышел в финал.

Ранее место в финале также обеспечила « », которая прошла «Брюгге» и сыграет в финале Лиги конференций 2-й раз подряд.

Финал Лиги конференций состоится 29 мая в Афинах на стадионе «Айя-София» (OPAP Arena).