«Фиорентина» и «Олимпиакос» сыграют в финале Лиги конференций в Афинах

Теги Фиорентина серия А Италия Олимпиакос высшая лига Греция Лига конференций УЕФА Футбол

«Фиорентина» и «Олимпиакос» встретятся в финале Лиги конференций.

В четверг греческий клуб обыграл со счетом 2:0 «Астон Виллу» (4:2 – первый матч) и вышел в финал.

Ранее место в финале также обеспечила «Фиорентина», которая прошла «Брюгге» и сыграет в финале Лиги конференций 2-й раз подряд.

Финал Лиги конференций состоится 29 мая в Афинах на стадионе «Айя-София» (OPAP Arena).

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33 комментария
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2023: Мендилибар выиграл ЛЕ в красно-белой команде с марокканским центрфорвардом Эн-Несири

2024: Мендилибар в финале ЛК в красно-белой команде с марокканский центфорвардом Эль-Кааби
+52
-2
+50
Домашений финал в ЕК для греческого клуба это прям крайне редкий случай. )
+48
-2
+46
Магия Эмери распространяется только на Лигу Европы, на Лигу Конференций - нет
+32
-1
+31
Домашний «Олимпиакос» - грозная сила
+12
0
+12
Греки могут спокойно взять домашний финал
+11
0
+11
Ответ Three Days Grace
ну формально они из Пирей)
Там 15 минут на машине)
+8
0
+8
Ноунейм из Марокко положил 5!!! мячей четвертой команде апл
+7
0
+7
Ответ Ебздрогыч
Магия Эмери распространяется только на Лигу Европы, на Лигу Конференций - нет
Возможно, магия Эмери разбилась о карму Эмилиано Мартинеса.
+7
0
+7
Вроде и не хочется, чтоб Фио снова финал ЛК проигрывала, но и второй подряд еврокубок для Мендилибара на его 7-м десятке лет - было бы круто.
+6
0
+6
Античное дерби считай)
+6
0
+6
Второй раз в истории и первый раз за 53 года греческий клуб в финале ЕК (Пао проиграл Аяксу в финале КЧ 1971).
+5
0
+5
Ответ Ебздрогыч
Магия Эмери распространяется только на Лигу Европы, на Лигу Конференций - нет
Ну если хорошо сыграют в последних турах АПЛ, то будут в Лиге Чемпионов 24/25. Для них это еще важнее.
+5
0
+5
Лучшая лига мира проиграла грекам 😆
+11
-6
+5
У Ригоберки почему не Дортмунд на аве?))
+6
-2
+4
Ответ Тиджани Бабангида
Домашний «Олимпиакос» - грозная сила
ну формально они из Пирей)
+4
0
+4
Ответ Three Days Grace
ну формально они из Пирей)
так-то да, у них даже там свой мэр есть)))
+3
0
+3
Кокорин вывел Фиалок на новый уровень
+4
-2
+2
Ответ NickN
Греки могут спокойно взять домашний финал
а могут и неспокойно, а могут и не взять 🤷 в любом случае удачи фиалкам, заслужили
+2
0
+2
В этом году Олимпиакос уже сенсационно юношескую ЛЧ взял, если ещё и тут выиграют, то это будет самый успешный сезон клуба за десятки лет.
+1
0
+1
Ответ Кирилл Голивец
2023: Мендилибар выиграл ЛЕ в красно-белой команде с марокканским центрфорвардом Эн-Несири 2024: Мендилибар в финале ЛК в красно-белой команде с марокканский центфорвардом Эль-Кааби
Ну тут грех не возглавить Спартак
С его то любовью к красно-белым цветам
+1
0
+1
Ответ Alex8007
У Ригоберки почему не Дортмунд на аве?))
Поставит. Ему ещё игры Барсы с Сити смотреть
+1
-1
0
Ответ Ебздрогыч
Магия Эмери распространяется только на Лигу Европы, на Лигу Конференций - нет
Чит код на Лигу Конференции для Эмери еще не выпустили
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0
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Лучшая лига мира проиграла грекам 😆
Ымгыр Ван Эмрайс это что-то среднее между Эмгыр вар Эмрейсом и Оби Ван Киноби?
+1
-1
0
Очередной еврофинал от Мендилибара, оба раза пришел по ходу сезона, прекрасный тренер:)
+5
-5
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Форвард Олимпиакоса чисто на Астон Вилле стату набил и стал лучшим бомбардиром турнира.
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Пять мячей за два матча положить, такому сильному клубу как АВ, что за чудо нап
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Севилья, рады что выгнали тренера?
а у него за два сезона -2 финала
Его Эйбар был прекрасен.
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А ведь Олимпиакос чудом спасся несколько стадий назад
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Фио конечно мощна, опять в финале будут играть
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Фортунис оправдывает фамилию
А у ноунейма Эбби может быть столько же еврокубков сколько у Решфорда :D
+1
-1
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