Вероника Степанова: «Неужели непонятно, что боссы МОК и их союзники на Западе хотят унижения россиян на Олимпиаде?»

Вероника Степанова рассказала, почему она против участия россиян в Олимпиаде.

«По-прежнему не понимаю, зачем и кому это надо. Сам факт участия в Олимпиаде не дает ни призовых, ни известности. Если ты изначально рассчитываешь не на победу, а на участие – ты отстал лет на сто, это во времена барона де Кубертена было важно, но тогда и спорт любительским был. А сейчас – открыто профессиональный. Слышали, легкоатлеты сломали последнее табу и впервые в истории спорта будут победителям именно Олимпиады призовые платить? Де Кубертен бы заплакал, наверное.

Единственное, что может изменить мое мнение, – это если кто-то из наших спортсменов в устроит настоящее громкое выступление – выйдя с флагом и гербом России, наплевав на все запреты МОК. «Провокация», – скажут международные спортивные чиновники. Да плевать, что они скажут! С идиотизмом надо бороться. Ограничения на участие российских атлетов – одновременно и самая большая глупость, и самая большая несправедливость в спорте в последнее время.

Я уверена, что особенно с этим моим утверждением согласятся израильские атлеты. С удовольствием выслушаю их мнение.

Сравнение с выступлением в нейтральном статусе в и Пекине некорректно. лишил нас права на гимн и флаг, но эмблема Олимпийского комитета России в цветах флага была полностью окей. И большинство восприняло бы это как компромисс, а не унижение.

А, главное, никто искусственно не занижал наши шансы на победу, отсекая необходимых специалистов.

Неужели непонятно, что боссы МОК и их союзники на Западе сейчас хотят именно унижения россиян на Олимпиаде? Да, наши лучшие могут их сильно расстроить. Надеюсь, что расстроят. Но такое положение дел в мировом спорте ненормально», – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете в колонке на сайте «Матч ТВ».