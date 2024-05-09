Вероника Степанова: «Неужели непонятно, что боссы МОК и их союзники на Западе хотят унижения россиян на Олимпиаде?»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) МОК Олимпийская сборная России ОКР Токио-2020 Олимпиада-2022 Париж-2024 Вероника Степанова Пьер де Кубертен Лыжи

Вероника Степанова рассказала, почему она против участия россиян в Олимпиаде.

«По-прежнему не понимаю, зачем и кому это надо. Сам факт участия в Олимпиаде не дает ни призовых, ни известности. Если ты изначально рассчитываешь не на победу, а на участие – ты отстал лет на сто, это во времена барона де Кубертена было важно, но тогда и спорт любительским был. А сейчас – открыто профессиональный. Слышали, легкоатлеты сломали последнее табу и впервые в истории спорта будут победителям именно Олимпиады призовые платить? Де Кубертен бы заплакал, наверное.

Единственное, что может изменить мое мнение, – это если кто-то из наших спортсменов в Париже устроит настоящее громкое выступление – выйдя с флагом и гербом России, наплевав на все запреты МОК. «Провокация», – скажут международные спортивные чиновники. Да плевать, что они скажут! С идиотизмом надо бороться. Ограничения на участие российских атлетов – одновременно и самая большая глупость, и самая большая несправедливость в спорте в последнее время.

Я уверена, что особенно с этим моим утверждением согласятся израильские атлеты. С удовольствием выслушаю их мнение.

Сравнение с выступлением в нейтральном статусе в Токио и Пекине некорректно. МОК лишил нас права на гимн и флаг, но эмблема Олимпийского комитета России в цветах флага была полностью окей. И большинство восприняло бы это как компромисс, а не унижение.

А, главное, никто искусственно не занижал наши шансы на победу, отсекая необходимых специалистов.

Неужели непонятно, что боссы МОК и их союзники на Западе сейчас хотят именно унижения россиян на Олимпиаде? Да, наши лучшие могут их сильно расстроить. Надеюсь, что расстроят. Но такое положение дел в мировом спорте ненормально», – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете в колонке на сайте «Матч ТВ».

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Слишком завышенное ЧСВ о величии, все хотят захватить, унизить, уничтожить. Прям не спят а смотрят в поток - как бы РФ нагадить думают.
+33
-5
+28
О, вылезла. Залазь обратно, мы не скучали)
+22
-2
+20
Ответ Рэдклифф, Сыр Жим
Слишком завышенное ЧСВ о величии, все хотят захватить, унизить, уничтожить. Прям не спят а смотрят в поток - как бы РФ нагадить думают.
По ночам по подъездам бегают, по очереди: президенты и Бах.
+11
-1
+10
Олимпиада летняя и лыжница Степанова может много разного говорить.
Интересно что она будет говорить перед зимней Олимпиадой 2026 года ?
+8
-2
+6
Что не так с олимпийскими чемпионами? Олимпиада праздник прекрасного и красивого . Как там оказывались эти сорняки ?
+6
-1
+5
Главное, чтобы Вероничка не забыла свои красивые слова перед олимпиадой 2026
+6
-2
+4
Унижают и позорят россиян вот такие как Степанова. Самое мерзкое что все эти высказывания делаются исключительно ради собственной выгоды. Многочисленных бенефициаров-единомышленников Степановой мы уже давно наблюдаем. Замечены и обласканы.
+4
0
+4
Ответ Рэдклифф, Сыр Жим
Слишком завышенное ЧСВ о величии, все хотят захватить, унизить, уничтожить. Прям не спят а смотрят в поток - как бы РФ нагадить думают.
Хорошо, что Степанова блестяще распутывает их коварные замыслы. Так бы влипли по полной. Башка.
+4
0
+4
Вероника всерьёз полагает, что только российских лыжников не допустили до участия в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже❓🤔
+3
-1
+2
Хоть бы в праздник этого яда поменьше было.
+1
0
+1
с белым листом сначала на улицу в стране выйди, а затем будешь говорить про провокации и остальное
+4
-3
+1
Унижение! Унижение!
А тогда было не унижение, потому что эмблема была окей. То есть если бы на комбез была налеплена к примеру реклама Аквафреша, это тоже было бы окей, ведь цвета подходят. А без нее унижение.
+1
0
+1
Ага, прямо все ждут и мечтают
Что в головах у таких людей, которые делают такие заявления?
0
0
0
Сравнение с выступлением в нейтральном статусе в Токио и Пекине некорректно.Ведь тогда нам платили призовое бабло,забыла добавить Степанова.А сейчас с ее слов-"Сам факт участия в Олимпиаде не дает ни призовых, ни известности".
0
0
0
Верни медаль под нейтральным флагом и иди в думу уже
0
0
0
Это Кафка какая-то.
Когда в администрации останутся только белые воротнички с маникюром, педикюром и приятно пахнущими телами, они избавятся как от балласта от таких глупых марионеток, м-ты, которые выполнили всю грязную работу. Цирк уедет, а клоуны останутся. Просто со стороны за этим так забавно наблюдать.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий