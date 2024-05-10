«Колорадо» проиграл «Далласу» во 2-м матче серии (3:5), сделав 3:4 после 0:4. Был шанс на рекордный 2-й подряд камбэк

Теги Кубок Стэнли Колорадо Даллас НХЛ Хоккей

«Колорадо» проиграл «Далласу» во 2-м матче серии (3:5), сделав 3:4 после 0:4.

«Старс» сравняли счет в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эвеланш» (1-1).

После двух периодов техасцы вели со счетом 4:0. В третьем периоде команда под руководством Питера Дебура пропустила 3 шайбы подряд и поставила точку на 60-й минуте, поразив пустые ворота соперника. 

Если бы «Колорадо» добился второй подряд победы в плей-офф с камбэком в 3 шайбы или более (первую игру серии денверцы выиграли – 4:3 ОТ после 0:3), то установил бы рекорд НХЛ.

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3 комментария
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Всё будет нормально, обойдемся и без такого рекорда. Если после 0-3 в первом я был практически уверен в успехе, то после 0-4 сегодня уже более скептичен, но команда всё равно дала шанс с интересом смотреть концовку встречи, за что ей спасибо.
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Рекорд хотели установить так упустив игру? Шутка конечно. А вообще то это опасный спорт таким заниматься. Очухиваться только после града шайб.
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Не хватает немножко возрастного Далласа на 3 период. Возможно ещё затяжная битва с Вегасом сказывается.
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