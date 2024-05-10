«Колорадо» проиграл «Далласу» во 2-м матче серии (3:5), сделав 3:4 после 0:4. Был шанс на рекордный 2-й подряд камбэк

«Колорадо» проиграл «Далласу» во 2-м матче серии (3:5), сделав 3:4 после 0:4.

«Старс» сравняли счет в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эвеланш» (1-1).

После двух периодов техасцы вели со счетом 4:0. В третьем периоде команда под руководством Питера Дебура пропустила 3 шайбы подряд и поставила точку на 60-й минуте, поразив пустые ворота соперника.

Если бы « » добился второй подряд победы в плей-офф с камбэком в 3 шайбы или более (первую игру серии денверцы выиграли – 4:3 ОТ после 0:3), то установил бы рекорд .