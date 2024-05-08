Макар Игнатов перешел от Евгения Рукавицына к Евгению Плющенко
Фигурист Макар Игнатов перешел от тренера Евгения Рукавицына к Евгению Плющенко.
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Мною было принято решение о переходе в группу Плющенко Евгения Викторовича. Вчера я пришел к Евгению Владимировичу (Рукавицыну), сказал ему об этом.
Я прошел долгий путь с этим человеком, со всей нашей группой, командой, практически полные десять лет я тренировался и рос под их руководством, заботой и крепким плечом.
Огромные слова благодарности всем, кто был со мной на протяжении всего этого времени: Евгений Владимирович Рукавицын, Кашина Галина Валентиновна, Ольга Германовна Глинка, Лущиков Андрей Борисович, Молотов Валентин Николаевич, Усатов Роман Александрович, академия фигурного катания и весь ее коллектив.
Большое спасибо всем вам, без вас я не был бы тем фигуристом, тем человеком, что есть сейчас.
Спасибо за ваш труд, вашу любовь и вашу дружбу, крепко обнимаю каждого! Я не прощаюсь, а говорю до свидания. Мир фигурного катания тесен, и я уверен, что мы еще не раз сможем хорошо провести время вместе, покататься и поработать! Люблю.
Весна определенно самое подходящее время для перемен, и я готов к этим переменам.
Так что твердым шагом, с высоко поднятой головой идем навстречу к ним, навстречу новому сезону, большому количеству работы и кайфу от нее, чтобы и дальше радовать своего зрителя, фанатов фигурного катания и себя», – написал Игнатов.
Рукавицына немного жаль - много лет с Игнатовым проработал. Но зато Ветлугину больше внимания достанется)
С физикой у него не очень, может станет лучше, может нет. Терять особо уже нечего, можно пробовать, когда будут международные старты неизвестно.
А Рукавицына жаль, он действительно душевный (в отличие от "мамы", которая ей прикидывается)
И даже - о, ужас - разные люди 😜
Ну и Макарушке уже не 18 лет, у Плющенко и Шоу и ещё чего нибудь в финансовом плане.
Желаю Любви, Здоровья и Удачи✌️