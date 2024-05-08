Макар Игнатов перешел от Евгения Рукавицына к Евгению Плющенко

Фигурист Макар Игнатов перешел от тренера Евгения Рукавицына к Евгению Плющенко.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Мною было принято решение о переходе в группу Плющенко Евгения Викторовича. Вчера я пришел к Евгению Владимировичу (Рукавицыну), сказал ему об этом.

Я прошел долгий путь с этим человеком, со всей нашей группой, командой, практически полные десять лет я тренировался и рос под их руководством, заботой и крепким плечом.

Огромные слова благодарности всем, кто был со мной на протяжении всего этого времени: Евгений Владимирович Рукавицын, Кашина Галина Валентиновна, Ольга Германовна Глинка, Лущиков Андрей Борисович, Молотов Валентин Николаевич, Усатов Роман Александрович, академия фигурного катания и весь ее коллектив.

Большое спасибо всем вам, без вас я не был бы тем фигуристом, тем человеком, что есть сейчас.

Спасибо за ваш труд, вашу любовь и вашу дружбу, крепко обнимаю каждого! Я не прощаюсь, а говорю до свидания. Мир фигурного катания тесен, и я уверен, что мы еще не раз сможем хорошо провести время вместе, покататься и поработать! Люблю.

Весна определенно самое подходящее время для перемен, и я готов к этим переменам.

Так что твердым шагом, с высоко поднятой головой идем навстречу к ним, навстречу новому сезону, большому количеству работы и кайфу от нее, чтобы и дальше радовать своего зрителя, фанатов фигурного катания и себя», – написал Игнатов.