Макар Игнатов перешел от Евгения Рукавицына к Евгению Плющенко

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание Евгений Рукавицын переходы Макар Игнатов Фигурное катание

Фигурист Макар Игнатов перешел от тренера Евгения Рукавицына к Евгению Плющенко.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. 

«Мною было принято решение о переходе в группу Плющенко Евгения Викторовича. Вчера я пришел к Евгению Владимировичу (Рукавицыну), сказал ему об этом.

Я прошел долгий путь с этим человеком, со всей нашей группой, командой, практически полные десять лет я тренировался и рос под их руководством, заботой и крепким плечом.

Огромные слова благодарности всем, кто был со мной на протяжении всего этого времени: Евгений Владимирович Рукавицын, Кашина Галина Валентиновна, Ольга Германовна Глинка, Лущиков Андрей Борисович, Молотов Валентин Николаевич, Усатов Роман Александрович, академия фигурного катания и весь ее коллектив.

Большое спасибо всем вам, без вас я не был бы тем фигуристом, тем человеком, что есть сейчас.

Спасибо за ваш труд, вашу любовь и вашу дружбу, крепко обнимаю каждого! Я не прощаюсь, а говорю до свидания. Мир фигурного катания тесен, и я уверен, что мы еще не раз сможем хорошо провести время вместе, покататься и поработать! Люблю.

Весна определенно самое подходящее время для перемен, и я готов к этим переменам.

Так что твердым шагом, с высоко поднятой головой идем навстречу к ним, навстречу новому сезону, большому количеству работы и кайфу от нее, чтобы и дальше радовать своего зрителя, фанатов фигурного катания и себя», – написал Игнатов. 

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78 комментариев
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А если Саша расстанется с Макаром, он куда пойдёт? 😅
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Как минимум в шоу Плющенко покатается.
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Ожидаемо. Лидером сборной Макар не был, и, скорее всего, не будет, но теперь хоть подзаработает.
Рукавицына немного жаль - много лет с Игнатовым проработал. Но зато Ветлугину больше внимания достанется)
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Ржу))) то Сашенька бегала за Марком к Соколовской... Теперь вот Марк побежал за Сашенькой)) ясное дело, что дело не в спорте, а в играй-гормонь)))
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Не удивило, очень ожидаемо)Не знаю, что получится, но пожелаю удачи Макару!
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Макар последнее время сам на себя не похож, пусть и не отличался никогда особой стабильностью. Смотрела на него по сезону...даже мысли появлялись что закончит. Для него не самый плохой вариант попробовать в другом штабе, но почему-то не уверена что перспективный. Пожелаю удачи, лучше делать и пробовать чем киснуть. Отмечу сказанные им слова благодарности в сторону тренеров, с которыми прошел не один сезон. Молодец.
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+14
Ответ Katerina Sunny
Как минимум в шоу Плющенко покатается.
Спорт закончился остались одни шоу
+18
-7
+11
Ответ Jessi
Почему это Этери бы не взяла?? Не хуже Мозалева, как минимум. Думаю, это решение самого Макара. Он и раньше, до Саши, отмечал, что Плющенко его кумир. Есть фото маленького Макара с ЕВ
Макар усталый 23-летний, поэтому и не взяла бы.
+13
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+11
Ну что, по крайней мере шоу Плющенко Макару обеспечены. А это заработок, биться об 4й риттбергер надоело. А Василий Иванович из него получился не плохой.)
+11
0
+11
А если надоест Трусовой, куда пойдёт?
+15
-5
+10
несколько последних сезонов Макар не прогрессирует, были и откровенно плохие выступления, возможно перемены пойдут ему на пользу👍. Про личную жизнь-это дело такое: сегодня она есть, а завтра может что-то пойти не так, а вот карьера одна! Удачи Макару в сезоне, пусть всё получится! 🤟
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+8
За Сашкой пошёл? но, как бы там ни было, пусть всё сложится
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Ожидала, что переберётся поближе к Саше Тру. Соколовская его бы не взяла, там Марк, как бэ Сашин бывший. Этери тоже не взяла бы. Остаются Буцаева и Евгений. Ну, успехов. У Плющенко можно хорошо подзаработать в шоу.
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Ответ Viktoria dek
А если Саша расстанется с Макаром, он куда пойдёт? 😅
Обратно:) или к Марку
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переход намечался… ну удачи
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Ну по факту он закончил, активное участие в шоу в разгар сезона ставит крест на его спортивных перспективах.
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Его засосала опасная трясина. Ну нравится человеку быть на подачках, его выбор.
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Саша коварная дама!
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Ответ несахар
Что за чары у Плющенко такие, что переходы к нему фигуристов приобрело формы конвейера? Все хотят у него тренироваться. Этери завидует.
Хорошие условия тренировок.
+8
-3
+5
Это было ожидаемо, в целом, и понятно почему.
С физикой у него не очень, может станет лучше, может нет. Терять особо уже нечего, можно пробовать, когда будут международные старты неизвестно.
А Рукавицына жаль, он действительно душевный (в отличие от "мамы", которая ей прикидывается)
+15
-10
+5
Куда Макар телят не гонял ? Теперь ясно, что в АП... Ближе к Саше и ледовым шоу и дальше от спортивной карьеры.
+9
-4
+5
Это конец карьеры
+17
-12
+5
Ответ Светлана Менова
Ржу))) то Сашенька бегала за Марком к Соколовской... Теперь вот Марк побежал за Сашенькой)) ясное дело, что дело не в спорте, а в играй-гормонь)))
Марк и Макар - это разные имена.
И даже - о, ужас - разные люди 😜
+7
-3
+4
Ответ несахар
Что за чары у Плющенко такие, что переходы к нему фигуристов приобрело формы конвейера? Все хотят у него тренироваться. Этери завидует.
Регулярное участие в сказках на льду их притягивает к Плющенко, это хороший заработок, когда нет призовых от побед на соревнованиях.
+5
-1
+4
Ну а что, Саша квартиру купила, отремонтировала, Гелик в гараже стоит, дожидается, роль принца тоже обеспечена.. Макарушка приедет на все готовенькое. Молодец, парнишка, умён не по годам 😂
+7
-3
+4
Ответ Ladi
Я думаю спортивная карьера пойдёт на спад, как было с Марком, когда они вместе с Сашей были у Соколовской. Марк только сейчас вернул форму. Плюс только участие в шоу на главных мужских ролях.
Ну Макару терять то особо нечего, этот сезон, да и предыдущие были не самыми лучшими. А в Москве Саша, любовь, так что он ничего не теряет, на первых позициях не был, и в новом сезоне вряд ли будет.
+7
-3
+4
Ответ Viktoria dek
А если Саша расстанется с Макаром, он куда пойдёт? 😅
Домой уедет. Ему заканчивать пора.
+7
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Перебрался поближе к Любимой Сашеньке❤️
Ну и Макарушке уже не 18 лет, у Плющенко и Шоу и ещё чего нибудь в финансовом плане.
Желаю Любви, Здоровья и Удачи✌️
+10
-6
+4
Ответ Gemma157
Отличная новость. В штабе Евгения Викторовича Макар обретет крылья и взлетит на вершину нашего мужского ФК подобно величественному орлу над пейзажем гор и равнин ☝
В сказках на льду он будет теперь регулярно выступать, а с большим спортом скоро проститься.
+4
-1
+3
Вряд ли что-то изменится к лучшему. Хотя искренне желаю Макару хорошего сезона. Но теперь можно позаигрывать с публикой приглашая пару Саша-Макар на шоу Плющенко...
+8
-5
+3
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