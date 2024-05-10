Шестеркин повторил рекорд «Рейнджерс» по числу побед подряд в плей-офф (7). Рихтер установил его в чемпионском 1994 году
Игорь Шестеркин повторил рекорд «Рейнджерс» по числу побед подряд в плей-офф (7).
Вратарь клуба из Нью-Йорка отразил 45 бросков из 47 в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:2 ОТ, 3-0) и был признан первой звездой.
Россиянин повторил клубный рекорд по числу побед подряд в одном розыгрыше Кубка Стэнли.
В чемпионском для «Рейнджерс» 1994 году Майк Рихтер выдал серию из 7 побед, причем тоже со старта плей-офф.
Во всей лиге 7 подряд побед Шестеркина со старта плей-офф – первый случай с 2008 года, когда такого же результата достиг Марк-Андре Флери из «Питтсбурга».