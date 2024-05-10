Шестеркин повторил рекорд «Рейнджерс» по числу побед подряд в плей-офф (7). Рихтер установил его в чемпионском 1994 году

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли Марк-Андре Флери НХЛ рекорды Майк Рихтер Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин повторил рекорд «Рейнджерс» по числу побед подряд в плей-офф (7).

Вратарь клуба из Нью-Йорка отразил 45 бросков из 47 в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:2 ОТ, 3-0) и был признан первой звездой.

Россиянин повторил клубный рекорд по числу побед подряд в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

В чемпионском для «Рейнджерс» 1994 году Майк Рихтер выдал серию из 7 побед, причем тоже со старта плей-офф. 

Во всей лиге 7 подряд побед Шестеркина со старта плей-офф – первый случай с 2008 года, когда такого же результата достиг Марк-Андре Флери из «Питтсбурга». 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Шестёркин красавчик так держать.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий