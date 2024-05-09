Двукратный чемпион мира Шома Уно объявил о завершении карьеры

Японский фигурист Шома Уно объявил о завершении карьеры.

«Хочу поблагодарить всех, кто все это время поддерживал и болел за меня на соревнованиях. Я начал кататься в 5 лет и очень признателен за то, что смог продолжать делать это на протяжении 21 года и провести замечательную карьеру в спорте», – написал 26-летний Уно в соцсети.

Уно – двукратный чемпион мира и трехкратный призер Олимпийских игр. В минувшем сезоне он занял четвертое место на ЧМ.

14 мая фигурист проведет пресс-конференцию, где расскажет о дальнейших планах.