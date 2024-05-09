Двукратный чемпион мира Шома Уно объявил о завершении карьеры

Теги сборная Японии мужское катание Шома Уно Фигурное катание

Японский фигурист Шома Уно объявил о завершении карьеры.

«Хочу поблагодарить всех, кто все это время поддерживал и болел за меня на соревнованиях. Я начал кататься в 5 лет и очень признателен за то, что смог продолжать делать это на протяжении 21 года и провести замечательную карьеру в спорте», – написал 26-летний Уно в соцсети.

Уно – двукратный чемпион мира и трехкратный призер Олимпийских игр. В минувшем сезоне он занял четвертое место на ЧМ.

14 мая фигурист проведет пресс-конференцию, где расскажет о дальнейших планах.

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12 комментариев
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Жаль, конечно, но понимает , что против Малинина, Кагиямы и Адама ему не выстоять. Это честно.
Но Шоме желаю творческой карьеры.
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С одной стороны, очень жалко, когда уходят топовые фигуристы, с другой, нужно принять его решение
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очень жаль(
удачи Шоме в будущем
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Неееет
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Как так ... Вроде форма не плохая у не была в прошедшем сезоне (. Очень жаль .
+3
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Неожиданно как-то и очень грустно. Всё меньше остаётся на льду тех, кого любила и за кого болела: Хави, Юзу, Киган, Дайс, теперь Шома... Из тех, кто долго радовал остаются, наверное, только Кевин и Боян.
Шоме найти дело на сердцу, быть счастливым и востребованным в новой жизни!
+4
-2
+2
Ответ Daria Lyubeznova
Ничего себе. Интересно в связи с чем он принял такое решение.
Тяжело тренироваться. Он после КП на ЧМ открыто сказал, что ему нужно больше времени на восстановление, чем соперникам…. А там бороться надо с Юмой, Адамом, Малининым… все заряженные.
Ну и он уже двукратный медалист ОИ, золото ему вряд ли светит на след играх. Плюс федерация уже ставит на Юму
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Шома, мы будем скучать! Думала, что до ОИ-2026 дотянет.
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Жаль, интересный и яркий. Но вовремя уйти - это тоже искусство
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ууууу...
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Шома - мой личный мотиватор, когда все плохо))) вспоминаю его провальный сезон, и как он потом вылез из этого болота - и хочется бороться.
У него была замечательная карьера, драматичная и яркая. Закончил он ее двукратным ЧМ и призером ОИ, как ни крути) удачи в будущем
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