Ничушкин забил в 7 подряд матчах со старта плей-офф и повторил рекорд НХЛ

Теги рейтинги Кубок Стэнли Колорадо Даллас Марио Лемье Джо Сакик НХЛ рекорды Морис Ришар Жан Беливо Клод Лемье Пэт Лафонтен Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин забил в 7 подряд матчах со старта плей-офф и повторил рекорд НХЛ.

Форвард «Колорадо» отличился во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (3:5, 1-1). 

В активе россиянина стало 10 (9+1) очков в 7 играх в текущем плей-офф. 

Он стал вторым хоккеистом в истории лиги, забившим голы в 7 матчах подряд со старта плей-офф. В 1992 году такое достижение покорилось Пэту Лафонтену (8 шайб на отрезке). 

Рекорд по продолжительности голевой серии в плей-офф на любом отрезке принадлежит Реджи Личу (10 подряд игр с голами в плей-офф-1976, «Филадельфия», 15 шайб на отрезке).

Вторая серия в истории (и лучшая среди действующих игроков) у Брэйдена Пойнта («Тампа», 9 подряд игр с голами в плей-офф-2021, 9 шайб на отрезке).

Ничушкин делит 3-е место с Лафонтеном и еще 6 игроками с сериями из 7 матчей (в список входят Марио Лемье с 2 сериями, Морис Ришар, Жан Беливо, Джон Дрюс, Клод Лемье и Джо Сакик). 

27 комментариев
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Офигеть. Айда Вэл. Когда пару лет назад смеялись что не может забить хоть одну целый сезон. Но он всегда и везде возвращался и реально решал проблему. Браво Нич!
+38
-2
+36
Заход на новую 91 матчевую серию. Осталось 84.
+25
0
+25
Россия, шайбы в ПО.
1. Овечкин 72.
.....
13. Камеский 25.
14. Зубов 24.
15. Ничушкин 23.
16. Гончар 22.
+15
0
+15
Валера - монстр! Незаменимый игрок для "Колорадо".
+14
-1
+13
Ответ rosg63
Ничушкин молодец, конечно. Но его это достижение вряд ли утешит, если Колорадо вылетит. А сегодня оно проиграло.
При 1-1 рано думать о вылете
+13
0
+13
Кубковая Машина!!!
+9
-1
+8
Две палки этого ПО - Вэл и Хайман с 9+1 об которых забивают
+9
-4
+5
Во психанул
+3
0
+3
«Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей» (с)

Вэл конечно капитальный красавчик, парень с характером 💪
+4
-1
+3
Двигаемся пошагово, теперь надо восьмой матч
+3
0
+3
Если Валера на пятаке, то залететь может и от колена.
+3
0
+3
Валера в одной компании с Марио Лемье, Ришаром, Сакиком
Вэл 💪
+2
0
+2
Ответ deligy
При 1-1 рано думать о вылете
Особенно когда жуки в гостях играли. Преимущество на из стороне. Впереди 2 домашние игры
+2
0
+2
Главное не оставлять Валеру одного в отеле
+2
0
+2
Псих!
+1
0
+1
Ответ albert_lucky
Колорадо это он, как и кофе.
Не мели. Колорадо среднего рода, а кофе допустимы обе нормы (мужской род и средний)
+1
0
+1
Ответ lus
Валера - монстр! Незаменимый игрок для "Колорадо".
Его команда. Долго искалось.
0
0
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Т.е. на него записали, когда в колено попали? Ай да Валера, читерок ))
+1
-1
0
Ответ rosg63
Ничушкин молодец, конечно. Но его это достижение вряд ли утешит, если Колорадо вылетит. А сегодня оно проиграло.
Колорадо это он, как и кофе.
+3
-3
0
Ох, а если б Вэл забил ещё и во втором периоде, игра перевернулась бы наподобие первой. Звезды уже думают, что фора +3 уже мало для таких Лавин, нужно минимум 4 и то коленки подтрясываются в конце.
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Его офис на пятке, к у Овечкина в левом круге)))
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Ответ Младший лейтенант
Не мели. Колорадо среднего рода, а кофе допустимы обе нормы (мужской род и средний)
Пусть будет и он. ) Хотя как команда. - она. Суть он ,она ,оно, меняет?
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Ответ deligy
При 1-1 рано думать о вылете
Я и написал - если. А так конечно рано. Главное для Колорадо сейчас это прекратить входить в игру только после авоськи щайб в свои ворота.
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Ответ Seema
Особенно когда жуки в гостях играли. Преимущество на из стороне. Впереди 2 домашние игры
Но тенденция пока для них нехорошая. Пропускать авоську щайб, а потом героически догонять. Есть о чем подумать.
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