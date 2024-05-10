Валерий Ничушкин забил в 7 подряд матчах со старта плей-офф и повторил рекорд НХЛ.

Форвард « » отличился во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (3:5, 1-1).

В активе россиянина стало 10 (9+1) очков в 7 играх в текущем плей-офф.

Он стал вторым хоккеистом в истории лиги, забившим голы в 7 матчах подряд со старта плей-офф. В 1992 году такое достижение покорилось (8 шайб на отрезке).

Рекорд по продолжительности голевой серии в плей-офф на любом отрезке принадлежит Реджи Личу (10 подряд игр с голами в плей-офф-1976, «Филадельфия», 15 шайб на отрезке).

Вторая серия в истории (и лучшая среди действующих игроков) у Брэйдена Пойнта («Тампа», 9 подряд игр с голами в плей-офф-2021, 9 шайб на отрезке).

делит 3-е место с Лафонтеном и еще 6 игроками с сериями из 7 матчей (в список входят с 2 сериями, Морис Ришар, Жан Беливо, Джон Дрюс, Клод Лемье и Джо Сакик).