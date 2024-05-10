«Байер» и «Аталанта» Миранчука сыграют в финале Лиги Европы

Теги Байер Аталанта бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА Авива-Стэдиум Футбол

«Байер» и «Аталанта» стали финалистами Лиги Европы.

Сегодня немцы дома сыграли вничью с «Ромой» (2:2) во втором полуфинальном матче, однако прошли в финал по сумме двух встреч (4:2).

«Аталанта» Алексея Миранчука одержала крупную победу над «Марселем» (3:0), обойдя французов со счетом 4:1 по сумме двух матчей.

Финал Лиги Европы состоится 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине.

Победитель турнира получит право сыграть с победителем Лиги чемпионов за звание обладателя Суперкубка, а также будет квалифицирован в групповую стадию ЛЧ на следующий сезон. «Байер», выигравший Бундеслигу, уже пробился в ЛЧ.

82 комментария
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Ответ Маулен Габбасов
В августе нас ждёт величайший матч за супер кубок в истории
Боруссия - Аталанта?
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Даже Черданцев бессилен остановить эту машину
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Я первый раз решил посмотреть целиком игру Байера, и в какой-то момент я думал, что проклял своим просмотром беспроигрышную серию. Какой же я наивный дурак...
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На стадионе Байера включили песню Bella Ciao, после финального свистка.
+38
-2
+36
В августе нас ждёт величайший матч за супер кубок в истории
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Байер в конце больше хотел продлить беспроигрышную серию , чем Рома пройти в финал ЛЕ. Байер вместо затяжки времени , валяний на газоне, бегут в атаку и сравнивают счет , браво
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Такое чувство, что Алонсо тренирует уже лет 10 и ему этот мир уже абсолютно понятен. Просто читер какой-то, проверьте его на тренерский допинг 😁
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Ответ Старик Стариканов
Даже Черданцев бессилен остановить эту машину
Тут только обменивать Шика на Кейна👹
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У Аталанты Миранчука нет шансов, увы. Этот Байер сильнее даже проклятия Жоры-ипотеки
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Я просто представляю, как после игры Алонсо заходит в раздевалку и смеясь говорит: «@lya, мужики, ну тут даже я @huel»
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Представил реакцию Гасперини на "Аталанту Миранчука" и дико ржу😂
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мне одному хочется, чтоб Байер закончил сезон без поражений? это что-то с чем-то
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Байер без сюрпризов, на 97-ой...
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Байер - это что-то неподражаемое. Болельщики немецкой команды - очень счастливые люди потому что они видели это с самого начала, а сейчас делятся с нами.

Я такой игры на дистанции сезона не припомню. И важен даже не результат, а то, КАК играет команда. Уникальные.

Есть соблазн, сказать, что они выгрызают результаты, как в Ферги-тайм, или играют уверенно, как "Мадрид". Но нет, бросьте эти соблазны. Они великолепны, как Байер!
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Ответ Маулен Габбасов
В августе нас ждёт величайший матч за супер кубок в истории
Который никогда не закончится, потому что все будут отыгрываться постоянно
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Включаю матч за 10 минут до конца при счете 0-2: Ага, ну сейчас посмотрю, как вы тут отыграетесь

Байер: А вот как

Ok
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Байер 23/24 - это великая команда! Уже вошла в историю!
+7
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+6
Ответ Маулен Габбасов
В августе нас ждёт величайший матч за супер кубок в истории
немецкое дерби?
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0
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Матч "Реал" - "Байер" начнут сразу с 80-й минуты, чтоб не терять время зря.
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Проклятье Жоры Чердака снято)
+4
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+3
интересно, чему Аптекари рады больше?
что серию без проигрышей превзошли или финалу?
красавцы
+3
0
+3
Какой же байер топовый. Как приятно смотреть их игру, игроки заряжены и тренер на бровке в огромном порядке. Мало от каких команд получаешь такие эмоции в нынешнем футболе.
+3
0
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Где-то смеется Моуриньо))) Пропустить 4, не засушить 0-2 и остаться 6 в чемпионате. 😂😂😂
+5
-2
+3
Ответ cZeiss
На стадионе Байера включили песню Bella Ciao, после финального свистка.
пукич прослезился
+3
0
+3
Ответ Borsiano
Я первый раз решил посмотреть целиком игру Байера, и в какой-то момент я думал, что проклял своим просмотром беспроигрышную серию. Какой же я наивный дурак...
Каждый из нас так думал когда включал их матчи… добро пожаловать в клуб)
+3
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Ответ Topwintop
Суперкубок Европы:Реал-Байер. И очень долгая серия пенальти
Там будут голы 90’+1 реал, 90’+2 байер, 90’+3 реал, 90’+4 байер и тд пока не закончится доп время, ну или да, бесконечная серия пенальти ))))
+2
0
+2
если случаем реал и байер заберут трофей,не представляю,что нас ждет после 90 минуты😁ровно столько голов-сколько добавит арбитр)))
+2
0
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Ответ Вечно Молодой
мне одному хочется, чтоб Байер закончил сезон без поражений? это что-то с чем-то
Да, ты такой один избранный, все остальные хотят, чтобы Байер проиграл https://sun9-11.userapi.com/impf/c624918/v624918132/bc5c/I6kHqEiCfq4.jpg?size=464x604&quality=96&sign=8c2bd6fc9a422ae24926cd224c236fb4&type=album
+2
0
+2
Ответ Talgat Ergeshov
если случаем реал и байер заберут трофей,не представляю,что нас ждет после 90 минуты😁ровно столько голов-сколько добавит арбитр)))
Реал только в ЛЧ короли, а Байер везде не проигрывает, так что ставлю на банду Алонсо)
+2
0
+2
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Тут только обменивать Шика на Кейна👹
Шика на Черданцева
+2
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+2
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