«Байер» и «Аталанта» Миранчука сыграют в финале Лиги Европы

«Байер» и «Аталанта» стали финалистами Лиги Европы.

Сегодня немцы дома сыграли вничью с «Ромой» (2:2) во втором полуфинальном матче, однако прошли в финал по сумме двух встреч (4:2).

« » Алексея Миранчука одержала крупную победу над «Марселем» (3:0), обойдя французов со счетом 4:1 по сумме двух матчей.

Финал Лиги Европы состоится 22 мая на стадионе « » в Дублине.

Победитель турнира получит право сыграть с победителем Лиги чемпионов за звание обладателя Суперкубка, а также будет квалифицирован в групповую стадию ЛЧ на следующий сезон. «Байер», выигравший Бундеслигу, уже пробился в ЛЧ.