«Байер» и «Аталанта» Миранчука сыграют в финале Лиги Европы
«Байер» и «Аталанта» стали финалистами Лиги Европы.
Сегодня немцы дома сыграли вничью с «Ромой» (2:2) во втором полуфинальном матче, однако прошли в финал по сумме двух встреч (4:2).
«Аталанта» Алексея Миранчука одержала крупную победу над «Марселем» (3:0), обойдя французов со счетом 4:1 по сумме двух матчей.
Финал Лиги Европы состоится 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине.
Победитель турнира получит право сыграть с победителем Лиги чемпионов за звание обладателя Суперкубка, а также будет квалифицирован в групповую стадию ЛЧ на следующий сезон. «Байер», выигравший Бундеслигу, уже пробился в ЛЧ.
Я такой игры на дистанции сезона не припомню. И важен даже не результат, а то, КАК играет команда. Уникальные.
Есть соблазн, сказать, что они выгрызают результаты, как в Ферги-тайм, или играют уверенно, как "Мадрид". Но нет, бросьте эти соблазны. Они великолепны, как Байер!
Байер: А вот как
Ok
что серию без проигрышей превзошли или финалу?
красавцы