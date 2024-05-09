«Торонто» уволил Кифа. За пять сезонов при тренере команда лишь раз прошла первый раунд плей-офф

Теги Торонто НХЛ отставки Шелдон Киф Хоккей

Шелдон Киф уволен из «Торонто».

Канадский клуб отправил 43-летнего специалиста в отставку с поста главного тренера команды.

Решение об увольнении тренера последовало после поражения «Мэйпл Лифс» в первом раунде Кубка Стэнли от «Бостона» (3-4 в серии).

Шелдон Киф возглавил команду по ходу сезона-2019/20, сменив Майка Бэбкока в должности главного тренера.

При Кифе команда выходила в плей-офф в каждом из сезонов под его руководством, но лишь один раз дошла дальше первого раунда Кубка Стэнли – в сезоне-2022/23 «Торонто» проиграл «Флориде» (1-4 в серии) во втором раунде.

37 комментариев
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Ответ Dmitry Z
Ну наконец-то! А как там с половиной нападающих? Не хотят распродать, чтоб наконец таки нормальную оборону наладить???
У этой половины нападающих полный запрет на обмен. Захочешь - не продашь.
+19
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+19
Ну наконец-то! А как там с половиной нападающих? Не хотят распродать, чтоб наконец таки нормальную оборону наладить???
+18
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На игру в ПО это не повлияет. Который год Усач, Марнер и Таварес организуют 5 очков на троих за первый раунд, съездая больше 30 млн.
Тут бы даже Ротенберг не помог
+14
-5
+9
У меня есть кандидат для кленовых листьев - только при виде этого человека команды соперника не будут выходить на игру, а болельщицы вскидывать майки вверх, судьи будут вставать на колени, а Гарри Бэтмен молить чтобы этот человек принес кубок в Торонто, имя этого человека вы и сами знаете, единственный и неповторимый, финнорус, в узких кругах его называют гроссмейстером от хоккея , а кто-то даже величает его создателем хоккея, его имя РОМАН РООООООТЕНБЕРГ!!!
+6
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+6
Ответ Карл Франц играет в гольф
Жестко, но ожидаемо. Ждем Беруби?
кто ждет, болельщики остальных 31 команд?
+7
-2
+5
Есть в КХЛ один перспективный и что
самое главное,системный тренер
Говорит по английски,фински
Берите,пжлста
+5
-1
+4
Жестко, но ожидаемо. Ждем Беруби?
+3
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+3
не всякую ошибку можно исправить. это надо было сделать хотя бы пару лет назад.
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Жаль. Киф только собрался в следующем году вот обязательно выйти во второй раунд, а тут уволили(
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+2
Ответ antonio1589
У этой половины нападающих полный запрет на обмен. Захочешь - не продашь.
Серьёзно? Я не в курсе, просто. Если это так, то получается замкнутый круг. Крутые нападающие сами себе и клубу яйца выкручивают
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Киф - креатура прежнего ГМа. Ожидаемо. Проблема, впрочем, не только в этом. Кленовых уже даже жалко
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Вопрос зачем с ним было продлевать контракт в конце сезона, если после провала в плей-офф сразу сняли. Как будто продлевал один человек, а решение об увольнении принимал кто-то другой)

Впрочем, это нужно было сделать пару лет назад, теперь вопрос, кого поставят дальше. Друга игроков вместо главного тренера уже посмотрели, настало время реально тренера попробовать нанять)
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Хм… и кого теперь поставят главным?.. Кто теоретически свободен из топовых топарей для экстра-топового клуба?..
Только один достойный кандидат - Рома Ротенберг или Знарок...:)))))
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Ответ CM1
Тут сложновато. Здесь распродать так просто не получится - это не еврофутбол. Как минимум, сам игрок должен хотеть уйти и кто-то из клубов НХЛ должен быть готов принять его платежку, найдя место под потолком зарплат и отдав что-то или кого-то взамен...
а что сложного? если так уж хочется можно на вейвер выставить. думаю там любого из напов заберут с действующими контрактами
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Ответ Dmitry Z
Ну наконец-то! А как там с половиной нападающих? Не хотят распродать, чтоб наконец таки нормальную оборону наладить???
Тут сложновато. Здесь распродать так просто не получится - это не еврофутбол. Как минимум, сам игрок должен хотеть уйти и кто-то из клубов НХЛ должен быть готов принять его платежку, найдя место под потолком зарплат и отдав что-то или кого-то взамен...
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Это победа!
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Давно пора, не вывозит он звёздный состав
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Ответ Maxim Shumov
На игру в ПО это не повлияет. Который год Усач, Марнер и Таварес организуют 5 очков на троих за первый раунд, съездая больше 30 млн. Тут бы даже Ротенберг не помог
и Нюландер еще, да
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только Кенневиль спасёт Листочков
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Ответ Леонид Володин
кто ждет, болельщики остальных 31 команд?
Я за "листочков"
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Хм… и кого теперь поставят главным?.. Кто теоретически свободен из топовых топарей для экстра-топового клуба?..
Галлан, Берубе, Эвасон – любого из них можно назначить. Хуже точно не будет.
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Ответ Maxim Shumov
На игру в ПО это не повлияет. Который год Усач, Марнер и Таварес организуют 5 очков на троих за первый раунд, съездая больше 30 млн. Тут бы даже Ротенберг не помог
в смысле не помог бы? ты забыл что он умеет переподписывать игроков на худших условиях. вот же дурачьё в НХЛ, все еще не пришли к этому 😁
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Ответ iluvatar
У меня есть кандидат для кленовых листьев - только при виде этого человека команды соперника не будут выходить на игру, а болельщицы вскидывать майки вверх, судьи будут вставать на колени, а Гарри Бэтмен молить чтобы этот человек принес кубок в Торонто, имя этого человека вы и сами знаете, единственный и неповторимый, финнорус, в узких кругах его называют гроссмейстером от хоккея , а кто-то даже величает его создателем хоккея, его имя РОМАН РООООООТЕНБЕРГ!!!
интересно он уже посмотрел еще 200 игр с тех пор 🤔 в НХЛ бы сразу устроили матч где все выходили бы цифрой 1000 на джерси в честь этого достижения.
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Ответ Garikus89
Вопрос зачем с ним было продлевать контракт в конце сезона, если после провала в плей-офф сразу сняли. Как будто продлевал один человек, а решение об увольнении принимал кто-то другой) Впрочем, это нужно было сделать пару лет назад, теперь вопрос, кого поставят дальше. Друга игроков вместо главного тренера уже посмотрели, настало время реально тренера попробовать нанять)
Есть только одно более-менее логичное объяснение этому – возможно перестраховались, чтобы в случае успеха его никто не переманил. На самом деле это не так важно, у MLSE нет проблем с деньгами для выплаты неустойки.
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Ответ Dmitry Z
Ну наконец-то! А как там с половиной нападающих? Не хотят распродать, чтоб наконец таки нормальную оборону наладить???
Есть основания думать, что Киф – только первая «ласточка» на выход. Дальше Марнер и возможно Шэнахан.
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Ответ antonio1589
У этой половины нападающих полный запрет на обмен. Захочешь - не продашь.
на обмен без согласия. Но что-то мне подсказывает, что многие из них с удовольствием драпанут из Торонто.
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Боба Хартли может?))
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а что целых 5 сезонов ждали))
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Я так и не понял, почему его вместе с дубасом не выперли...
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зато звёзд понаподписали на сезонов 5 вперёд)
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