«Торонто» уволил Кифа. За пять сезонов при тренере команда лишь раз прошла первый раунд плей-офф
Шелдон Киф уволен из «Торонто».
Канадский клуб отправил 43-летнего специалиста в отставку с поста главного тренера команды.
Решение об увольнении тренера последовало после поражения «Мэйпл Лифс» в первом раунде Кубка Стэнли от «Бостона» (3-4 в серии).
Шелдон Киф возглавил команду по ходу сезона-2019/20, сменив Майка Бэбкока в должности главного тренера.
При Кифе команда выходила в плей-офф в каждом из сезонов под его руководством, но лишь один раз дошла дальше первого раунда Кубка Стэнли – в сезоне-2022/23 «Торонто» проиграл «Флориде» (1-4 в серии) во втором раунде.
Тут бы даже Ротенберг не помог
самое главное,системный тренер
Говорит по английски,фински
Берите,пжлста
Впрочем, это нужно было сделать пару лет назад, теперь вопрос, кого поставят дальше. Друга игроков вместо главного тренера уже посмотрели, настало время реально тренера попробовать нанять)