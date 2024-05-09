«Торонто» уволил Кифа. За пять сезонов при тренере команда лишь раз прошла первый раунд плей-офф

Шелдон Киф уволен из «Торонто».

Канадский клуб отправил 43-летнего специалиста в отставку с поста главного тренера команды.

Решение об увольнении тренера последовало после поражения «Мэйпл Лифс» в первом раунде Кубка Стэнли от «Бостона» (3-4 в серии).

Шелдон Киф возглавил команду по ходу сезона-2019/20, сменив Майка Бэбкока в должности главного тренера.

При Кифе команда выходила в плей-офф в каждом из сезонов под его руководством, но лишь один раз дошла дальше первого раунда Кубка Стэнли – в сезоне-2022/23 « » проиграл «Флориде» (1-4 в серии) во втором раунде.