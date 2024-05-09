«Финикс» отправил в отставку Фрэнка Вогеля

Теги Финикс НБА Майк Буденхольцер Фрэнк Вогель Баскетбол

Фрэнк Вогель уволен с поста главного тренера «Финикса».

Санз» выиграли 49 матчей в регулярном чемпионате и заняли шестое место в Западной конференции, после чего проиграли «Миннесоте» в серии первого раунда плей-офф со счетом 0-4.

«Финикс» находится на третьем месте в лиге по величине платежной ведомости.

Вогель провел на посту один сезон. «Санз» наймут третьего главного тренера за три года. Майка Буденхольцера называют одним из возможных кандидатов.

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20 комментариев
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Жаль Док пока что занят, идеально бы туда зашел
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Ответ xQcoW
Ждем обратно в лолкерс
Фогель был лучшим тренером в ЛАЛ за последние 10 лет и из свободных нет никого лучше.
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Санс весь сезон проваливал последнюю четверть, где и сливал кучу матчей из-за этого.
Выводов не было сделано, вина только тренера и больше никого.
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Смотря игру Финикса в прошлом сезоне, обратил внимание, что с Полом и без него это две разные команды не в пользу второй.
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Ответ 113k
Санс весь сезон проваливал последнюю четверть, где и сливал кучу матчей из-за этого. Выводов не было сделано, вина только тренера и больше никого.
Это вина их владельца. Набрал старперов и пальцы веером))
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Найти толкового разыгрывающего или поменять тренера... Выбор сделан👌
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Ждем обратно в лолкерс
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кого теперь позовут? Буденхольцера?
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Добро пожаловать в ЛАЛ
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Заслужено, полный провал в плей-офф
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Ишбия не хочет сам себя в отставку отправить? Развалил потенциально чемпионскую команду
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Ответ Kira_B
кого теперь позовут? Буденхольцера?
Обменяются с Лейкерс))
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Ответ morgan23
Ишбия не хочет сам себя в отставку отправить? Развалил потенциально чемпионскую команду
Он платит за весь этот банкет.
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