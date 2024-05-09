«Финикс» отправил в отставку Фрэнка Вогеля

Фрэнк Вогель уволен с поста главного тренера «Финикса».

Санз» выиграли 49 матчей в регулярном чемпионате и заняли шестое место в Западной конференции, после чего проиграли «Миннесоте» в серии первого раунда плей-офф со счетом 0-4.

« » находится на третьем месте в лиге по величине платежной ведомости.

провел на посту один сезон. «Санз» наймут третьего главного тренера за три года. называют одним из возможных кандидатов.