«Финикс» отправил в отставку Фрэнка Вогеля
Фрэнк Вогель уволен с поста главного тренера «Финикса».
Санз» выиграли 49 матчей в регулярном чемпионате и заняли шестое место в Западной конференции, после чего проиграли «Миннесоте» в серии первого раунда плей-офф со счетом 0-4.
«Финикс» находится на третьем месте в лиге по величине платежной ведомости.
Вогель провел на посту один сезон. «Санз» наймут третьего главного тренера за три года. Майка Буденхольцера называют одним из возможных кандидатов.
Выводов не было сделано, вина только тренера и больше никого.