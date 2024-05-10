«Байер» Алонсо до 49 матчей продлил серию без поражений и побил рекорд «Бенфики» в эпоху УЕФА

«Байер» продлил рекордную серию без поражений до 49 матчей подряд.

Команда под руководством сыграла вничью с «Ромой» (2:2, 2:0 – в первой игре) в ответном матче полуфинала и вышла в финал турнира.

Защитник Йосип Станишич забил гол на 97-й минуте и принес «Байеру» ничью.

Таким образом, « » продлил рекордную серию до 49 матчей подряд без поражений во всех турнирах.

Клуб побил результат «Бенфики», которая провела 48 матчей подряд без поражений во всех официальных соревнованиях в период с 22 декабря 1963 года по 7 февраля 1965 года.

Серия «Байера» – лучшая в истории европейского футбола для клубов, выступавших в еврокубковых соревнованиях.