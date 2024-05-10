«Байер» Алонсо до 49 матчей продлил серию без поражений и побил рекорд «Бенфики» в эпоху УЕФА

Теги Байер Рома Хаби Алонсо высшая лига Португалия Бенфика бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА УЕФА рекорды Йосип Станишич Футбол

«Байер» продлил рекордную серию без поражений до 49 матчей подряд.

Команда под руководством Хаби Алонсо сыграла вничью с «Ромой» (2:2, 2:0 – в первой игре) в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышла в финал турнира.

Защитник Йосип Станишич забил гол на 97-й минуте и принес «Байеру» ничью.

Таким образом, «Байер» продлил рекордную серию до 49 матчей подряд без поражений во всех турнирах. 

Клуб побил результат «Бенфики», которая провела 48 матчей подряд без поражений во всех официальных соревнованиях в период с 22 декабря 1963 года по 7 февраля 1965 года.

Серия «Байера» – лучшая в истории европейского футбола для клубов, выступавших в еврокубковых соревнованиях.

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174 комментария
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Как жаль, что в этом сезоне нельзя увидеть финал Лиги Чемпионов Реал - Байер и узнать, кто кого переиграет после 90 минуты.
+240
-6
+234
Эта рекордная серия без поражений и превращение клуба с Неверкузен в Неверлузен, точно самая невероятная история которую я когда-либо видел и увижу в футболе. Браво Хаби Алонсо и команда!
+231
-5
+226
Народ,пишу вам из будущего... идёт 2028 год и это "трындец"!!! Байер до сих пор не проигрывает
+182
-16
+166
Ответ And Justice for All
Как жаль, что в этом сезоне нельзя увидеть финал Лиги Чемпионов Реал - Байер и узнать, кто кого переиграет после 90 минуты.
Суперкубок в августе такой вполне может быть)
+162
-1
+161
Ответ And Justice for All
Как жаль, что в этом сезоне нельзя увидеть финал Лиги Чемпионов Реал - Байер и узнать, кто кого переиграет после 90 минуты.
Для пущего эффекта Мадрид должен играть этот финал с Кейном в составе, а Черданцев - предсказать поражение Леверкузена.
+114
-2
+112
Народ , Алонсо с Байером не только вышел в финал, 49 матчей не проигрывает, победил Рому....он сегодня ещё и Черданцева переиграл....
+80
-1
+79
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Народ,пишу вам из будущего... идёт 2028 год и это "трындец"!!! Байер до сих пор не проигрывает
Да хрен с ним с этой серией...
Ты лучше скажи, на кого хату в финале ЛЧ ставить?
+64
-2
+62
Ответ tzasasa
Да хрен с ним с этой серией... Ты лучше скажи, на кого хату в финале ЛЧ ставить?
увы не знаю, я после вылета Баварии месяц в запое был, все матчи оставшиеся пропустил
+64
-2
+62
Алонсо такой:

https://postimg.cc/HcGnmKCZ

:)
+43
0
+43
Алонсо сделал идеальные замены в конце, мгновенно убрав заведенного Фримпонга и выпустив Станишича, который в итоге и зарешал
+34
0
+34
После первого гола байера казалось будто это не рома проигрывает, а немцы. Они так бежали в атаку даже при 3-2 на последних минутах, будто это они должны отыгрываться) удивительная команда
+26
0
+26
Ответ Jan Paskel
как там Кейн?
Стал чемпионом со Спартаком)
+22
0
+22
Затмили Лестер, однозначно
+28
-9
+19
Забавно как Байер провел концовку с Ромой - они не сели в защиту, а полетели забивать второй. Это все что нужно знать о банде Алонсо!
+19
-1
+18
Ответ Вечно Молодой
Затмили Лестер, однозначно
Всё-таки нет. Лестер в Англии это далеко не Байер в Германии. Тогда в Англии было реально провидение
+24
-7
+17
Даже Черданцев бессилен против Алонсо, это аномалия, это то, что можно рассказывать детям и внукам, Байер влюбил в себя весь футбольный мир, какая то идеальная команда. Смотреть за их игрой одно удовольствие
+18
-1
+17
Ответ Вечно Молодой
Затмили Лестер, однозначно
нет, история Лестера все равно невероятней, Байер всегда в современной истории в Германии был околотоповым клубом, и его чемпионство да без поражений кончено удивительно, но все равно Лестер который чуть не вылетел сезоном до чемпионства и выигравающий в следующем в самой конкурентой лиге европы событие масштабней
+15
0
+15
Знаете, то, что сегодня они при устраивающем их счёте в компенсированное время неслись вперёд, чтобы просто продлить стрик и не проиграть - это уже спасение для всего вида спорта. Спасибо, Байер. Спасибо, Хаби Алонсо. Успехов в оставшихся матчах.
+13
0
+13
Не смог посмотреть, хотя очень хотел. Смог включить на 91-й, увидел счёт - И СТАЛ ЖДАТЬ ))
+13
0
+13
Ответ Iamliam
Забавно как Байер провел концовку с Ромой - они не сели в защиту, а полетели забивать второй. Это все что нужно знать о банде Алонсо!
Так они побежали, чтобы серию не прервать. Сейчас им уже не интересен общий счет игры, они играют на рекорд.
+13
-1
+12
Впечатляет даже не столько сама серия, сколько тот факт, что команда, имея устраивающий счёт (3:2 по сумме двух матчей), несётся вперёд, как будто забить ещё гол — вопрос жизни и смерти.

И они забивают.
+13
-1
+12
Ответ Вечно Молодой
Затмили Лестер, однозначно
Вот если бы они играли в этом сезоне в лиге чемпионов то тогда точно бы затмили а так это две совсем разные но обе великие сказки
Сказка Лестера будет жить вечно 🥰🥰🥰
+12
-2
+10
Дикая аномалия, конечно. Неверлузену за все страдания вернулось
+9
0
+9
Сидим пару недель назад, играем в покер, по телеку Байер. Проигрывают 0-1. Спрашиваю у соседа - как думаешь, на какой минуте эти психи воткнут победный? Он сказал, 93. Я - на 91. Забили на 92й.

У них Хоттабыч на трибуне, не иначе.
+9
-1
+8
Надо Боруссии с Байером местами в финале ЛЧ поменятся
+8
0
+8
Ответ Tun
Это ладно, что с войнами?
Нам запретили писать и обсуждать эту тему, из столицы вышел такой указ, Пекин она кстати теперь.
+8
-1
+7
95 минута, пошел за аспирином на кухню, ну думал все..и так прошли..серия кончилась..возвращаюсь 2:2
мистика
+8
-1
+7
Ответ Yobo
Эта рекордная серия без поражений и превращение клуба с Неверкузен в Неверлузен, точно самая невероятная история которую я когда-либо видел и увижу в футболе. Браво Хаби Алонсо и команда!
Самая невероятная история - это всё-таки, наверное, чемпионство Лестера
+10
-3
+7
Просто топ , переживаю за них , больше чем за любимый Юве)
Надеюсь протянут эту серию долго еще.
А переживаю потому что кайф, когда в целом средняя команда , делает такое и показывает такую топовую игру, просто аплодисменты 👏
+9
-2
+7
Браво Байер! Браво Хаби Алонсо!! Лучшие из лучших
+7
0
+7
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