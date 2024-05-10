«Байер» Алонсо до 49 матчей продлил серию без поражений и побил рекорд «Бенфики» в эпоху УЕФА
«Байер» продлил рекордную серию без поражений до 49 матчей подряд.
Команда под руководством Хаби Алонсо сыграла вничью с «Ромой» (2:2, 2:0 – в первой игре) в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышла в финал турнира.
Защитник Йосип Станишич забил гол на 97-й минуте и принес «Байеру» ничью.
Таким образом, «Байер» продлил рекордную серию до 49 матчей подряд без поражений во всех турнирах.
Клуб побил результат «Бенфики», которая провела 48 матчей подряд без поражений во всех официальных соревнованиях в период с 22 декабря 1963 года по 7 февраля 1965 года.
Серия «Байера» – лучшая в истории европейского футбола для клубов, выступавших в еврокубковых соревнованиях.
Ты лучше скажи, на кого хату в финале ЛЧ ставить?
https://postimg.cc/HcGnmKCZ
:)
И они забивают.
Сказка Лестера будет жить вечно 🥰🥰🥰
У них Хоттабыч на трибуне, не иначе.
мистика
Надеюсь протянут эту серию долго еще.
А переживаю потому что кайф, когда в целом средняя команда , делает такое и показывает такую топовую игру, просто аплодисменты 👏