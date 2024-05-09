Ротенберг о Дне Победы: «Наши солдаты освободили пол-Европы, спасли весь мир от фашизма. Дорогие ветераны, низкий вам поклон! Никто не забыт и ничто не забыто! Помним и гордимся!»

Теги СКА ФХР КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг в День Победы обратился к ветеранам Великой Отечественной войны.

«Сегодня самый важный праздник для всей нашей огромной страны – День Победы!

Ровно 79 лет назад завершилась самая страшная война в истории человечества. И основную тяжесть в ней вынес на своих плечах советский народ. Это наши солдаты освободили пол-Европы и спасли весь мир от фашизма. Наши мирные люди днями и ночами трудились в тылу, терпели невероятные лишения, делали все ради победы.

Мы гордимся нашими дедами и прадедами, бабушками и прабабушками, которые своим беспримерным подвигом подарили нам самое ценное – наше будущее.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, огромное вам спасибо за ваш подвиг, за ваш труд, за вашу жертву. Низкий вам поклон!

Каждый год в этот день хоккеисты и тренеры сборной России возлагают цветы к памятникам и мемориалам, посвященным советским солдатам, и в этом году в Туле мы продолжим эту традицию. Всегда это огромная гордость, светлая печаль и чувство благодарности перед нашими героическими предками.

Никто не забыт и ничто не забыто! Мы помним и гордимся!» – написал главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг.

Материалы по теме

47 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Горжусь великим предками. Но не понимаю, как спустя столько лет, мы вляпались в фашизм сами. Столько фашистских настроений в обществе не должно быть в стране победившей его.
+53
-20
+33
Вы ничего общего с победой в той войне не имеете и только ее дискредитируете.
Прямо сейчас именем идеолога русского фашизма Ильина,который во время Второй мировой открыто на стороне Гитлера выступал,сейчас факультет РГГУ называют,и сам Василич его регулярно восхваляет в своих речах и интервью.
+25
-8
+17
Интересно а у еврея с финским гражданством кто наши?
+7
0
+7
Вот реально: хочешь испохабить любую, даже самую святую тему - дай микрофон Ромбэсу! Он одним своим упоминанием рыгательный рефлекс провоцирует...
+6
0
+6
от Романа, данное заявление звучит двусмысленно, учитывая его гражданство, историю его семьи и настоящее.
+6
0
+6
Вы где ветеранов-то видели, настоящих? Их в стране счёт на единицы уже идёт, и им под сто лет в лучшем случае. Ряженые старики на парадах Победы не в счёт, разумеется.
Давно уже пора к сыновьям и дочерям, а то и внукам, внучкам, или иным родственникам ветеранов обращаться со словами признательности за подвиги предков, для корректности.
+6
-1
+5
Ответ Opioman
Горжусь великим предками. Но не понимаю, как спустя столько лет, мы вляпались в фашизм сами. Столько фашистских настроений в обществе не должно быть в стране победившей его.
Примеры фашистских настроений, причём массовых, пожалуйста.
+14
-9
+5
Ответ Вадим Сидоров
Комментарий скрыт
>Немцам в какой-то степени простительно

Ух, попёрло!
+10
-5
+5
Ответ Den_94
Нде, борцуны и либерасты опорожнят свой желудок в любой теме, им без разницы контекст, главное, чтобы забрызгало побольше
Что произошло в Польше в 1939 году?
+5
-1
+4
Ответ Opioman
Горжусь великим предками. Но не понимаю, как спустя столько лет, мы вляпались в фашизм сами. Столько фашистских настроений в обществе не должно быть в стране победившей его.
Как ты вляпался в фашизм? Расскажи. Придумаем, как тебе помочь.
+13
-9
+4
Все ветераны уже умерли. Большинство из них в нищете.
+4
-1
+3
Ответ Diamond van Kiessling
Комментарий скрыт
Люди в халатах едут, не переживай
+3
0
+3
Ответ Opioman
Горжусь великим предками. Но не понимаю, как спустя столько лет, мы вляпались в фашизм сами. Столько фашистских настроений в обществе не должно быть в стране победившей его.
Конечно кругом "демократияи свобода", а у нас фашизм. Никем ты не гордишься, гордился ,не писал бы в такой день такую чушь.
+4
-2
+2
Ответ Owen_the_Simple
>Немцам в какой-то степени простительно Ух, попёрло!
Чего попёрло?Всё максимально просто, немцам орали, что на них тоже нападут и кругом враги, а они, в отличии от россиян то действительно были в информационной изоляции.
Сейчас, в век интернета уму не постижимо, как пропагандисты проделали это с многими россиянами
+5
-3
+2
Ответ Opioman
Горжусь великим предками. Но не понимаю, как спустя столько лет, мы вляпались в фашизм сами. Столько фашистских настроений в обществе не должно быть в стране победившей его.
Напомни пожалуйста, где факельное шествие будет в этом году? И ещё запямятовал, какую улицу сегодня будут переименовывать? А и ещё, знамёна Победы где-то запретили, забыл в каком городе, в Москве?
+3
-1
+2
Ответ Akademik77
Примеры фашистских настроений, причём массовых, пожалуйста.
Концерты Шамана, с характерными повязочками на руках, митинги доверенных лиц, например Охлобыстин, Дюжев, Лепс с вытянутыми руками от сердца к солнцу…да куча примеров
+8
-6
+2
Ответ Diamond van Kiessling
Комментарий скрыт
Бред сумасшедшего.
+4
-3
+1
Ответ Ronaldo187
Бред сумасшедшего.
Это местный митрофан, пропагандист махровой власовщины и антисоветчины. Походу, родственничек какого-нибудь коллаборанта.
+1
0
+1
Ответ Eduard Rastryopin
Вы ничего общего с победой в той войне не имеете и только ее дискредитируете. Прямо сейчас именем идеолога русского фашизма Ильина,который во время Второй мировой открыто на стороне Гитлера выступал,сейчас факультет РГГУ называют,и сам Василич его регулярно восхваляет в своих речах и интервью.
сейчас придут фантики зенита(Путина) и расскажут мол Ильин это вообще не фашист и идеология у него правильная, русская! а фашисты они на западе, все нам палки в колеса вставляют
+3
-2
+1
Ответ boobs
Ротенберг с папашкой лично водрузили красное знамя над рейхстагом
при чем сначала не могли определиться, какое знамя водружать
+2
-1
+1
Ответ hett
Интересно а у еврея с финским гражданством кто наши?
по обстоятельствам
+1
0
+1
Тут клип выпустили на песню "хотят ли русские войны" (z-прикорытники)..очень актуально и вовремя..особенно эпизоды снятые на фоне разбомбленного Мариуполя..
+6
-5
+1
Ответ Opioman
Горжусь великим предками. Но не понимаю, как спустя столько лет, мы вляпались в фашизм сами. Столько фашистских настроений в обществе не должно быть в стране победившей его.
Нет, не скоро праздновать я буду
Разума и воли светлый час:
Тлеющий фашизм остался всюду,
Где вчера пылающий погас.©
+5
-4
+1
Настолько помним и гордимся, что наши ветераны живут в нищете, а вермахта живут в свое удовольствие. Испоганили такое событие, сделали из него инструмент манипуляции
+1
0
+1
Странно суоми вроде наоборот не освобождали а даже поддерживали🤔
+1
0
+1
Там, где победа, там ротенберг.Не имеющий к этой победе никакого отношения
+5
-4
+1
Ответ Opioman
Горжусь великим предками. Но не понимаю, как спустя столько лет, мы вляпались в фашизм сами. Столько фашистских настроений в обществе не должно быть в стране победившей его.
Берегите себя мой друг, нынешние так наzываемые патриоты не дремлют, сам столкнулся!🤝🙏
+2
-2
0
Ответ Akademik77
Примеры фашистских настроений, причём массовых, пожалуйста.
преследование инакомыслия, преследование иноагентов (само иноагенство разве не является иллюзией на "жидобольшивиков" во времена ВОВ), подогреваемый антисемитизм (дагестан например или посты в инете), тот же империализм это одно из проявлений. это общее , а примеры вокруг уже запрудили улицы.
+2
-2
0
Ответ Evgueniy
Напомни пожалуйста, где факельное шествие будет в этом году? И ещё запямятовал, какую улицу сегодня будут переименовывать? А и ещё, знамёна Победы где-то запретили, забыл в каком городе, в Москве?
Вы точно понимаете значение слова фашизм?
0
0
0
Ответ Вадим Сидоров
Прихожу в чужую страну и забираю её территории, как это называется? Насильное освобождение? Заломлюсь к соседу - заберу у него крутой ноутбук и телек, по твоей логике я правильно поступаю - освобождаю ноутбук и телек?
>Прихожу в чужую страну и забираю её территории, как это называется?

В школу ходить надо было. Так 100% государств планеты Земля появились. Это не фашизм, а исторический процесс.
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий