Ротенберг о Дне Победы: «Наши солдаты освободили пол-Европы, спасли весь мир от фашизма. Дорогие ветераны, низкий вам поклон! Никто не забыт и ничто не забыто! Помним и гордимся!»
Роман Ротенберг в День Победы обратился к ветеранам Великой Отечественной войны.
«Сегодня самый важный праздник для всей нашей огромной страны – День Победы!
Ровно 79 лет назад завершилась самая страшная война в истории человечества. И основную тяжесть в ней вынес на своих плечах советский народ. Это наши солдаты освободили пол-Европы и спасли весь мир от фашизма. Наши мирные люди днями и ночами трудились в тылу, терпели невероятные лишения, делали все ради победы.
Мы гордимся нашими дедами и прадедами, бабушками и прабабушками, которые своим беспримерным подвигом подарили нам самое ценное – наше будущее.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, огромное вам спасибо за ваш подвиг, за ваш труд, за вашу жертву. Низкий вам поклон!
Каждый год в этот день хоккеисты и тренеры сборной России возлагают цветы к памятникам и мемориалам, посвященным советским солдатам, и в этом году в Туле мы продолжим эту традицию. Всегда это огромная гордость, светлая печаль и чувство благодарности перед нашими героическими предками.
Никто не забыт и ничто не забыто! Мы помним и гордимся!» – написал главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг.
Прямо сейчас именем идеолога русского фашизма Ильина,который во время Второй мировой открыто на стороне Гитлера выступал,сейчас факультет РГГУ называют,и сам Василич его регулярно восхваляет в своих речах и интервью.
Давно уже пора к сыновьям и дочерям, а то и внукам, внучкам, или иным родственникам ветеранов обращаться со словами признательности за подвиги предков, для корректности.
Ух, попёрло!
Сейчас, в век интернета уму не постижимо, как пропагандисты проделали это с многими россиянами
Разума и воли светлый час:
Тлеющий фашизм остался всюду,
Где вчера пылающий погас.©
В школу ходить надо было. Так 100% государств планеты Земля появились. Это не фашизм, а исторический процесс.