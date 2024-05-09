Ротенберг о Дне Победы: «Наши солдаты освободили пол-Европы, спасли весь мир от фашизма. Дорогие ветераны, низкий вам поклон! Никто не забыт и ничто не забыто! Помним и гордимся!»

Роман Ротенберг в День Победы обратился к ветеранам Великой Отечественной войны.

«Сегодня самый важный праздник для всей нашей огромной страны – День Победы!

Ровно 79 лет назад завершилась самая страшная война в истории человечества. И основную тяжесть в ней вынес на своих плечах советский народ. Это наши солдаты освободили пол-Европы и спасли весь мир от фашизма. Наши мирные люди днями и ночами трудились в тылу, терпели невероятные лишения, делали все ради победы.

Мы гордимся нашими дедами и прадедами, бабушками и прабабушками, которые своим беспримерным подвигом подарили нам самое ценное – наше будущее.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, огромное вам спасибо за ваш подвиг, за ваш труд, за вашу жертву. Низкий вам поклон!

Каждый год в этот день хоккеисты и тренеры сборной России возлагают цветы к памятникам и мемориалам, посвященным советским солдатам, и в этом году в Туле мы продолжим эту традицию. Всегда это огромная гордость, светлая печаль и чувство благодарности перед нашими героическими предками.

Никто не забыт и ничто не забыто! Мы помним и гордимся!» – написал главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг.