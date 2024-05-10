Панарин забил 4-й победный гол в этом плей-офф и повторил рекорд «Рейнджерс» по их числу за один розыгрыш

Теги рейтинги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли Марк Мессье Брайан Лич рекорды Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин забил 4-й победный гол в плей-офф и повторил рекорд «Рейнджерс».

Форвард «Рейнджерс» отличился в овертайме третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:2 ОТ, 3-0). 

Всего в 7 матчах текущего плей-офф россиянин набрал 9 (4+5) очков. Все его голы становились победными. 

Панарин повторил рекорд клуба из Нью-Йорка по числу победных шайб в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Он присоединился к Фрэнку Буше (1928, 4), Брайану Личу (1994, 4) и Марку Мессье (1994, 4), достигшим такого результата в чемпионские для «Рейнджерс» сезоны. 

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4 комментария
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"Я пришёл забивать победные голы в плей-офф и выиграть Кубок Стэнли. И, как видите, рекорд по победным голам я уже поставил..." (с) А. Панарин
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да как он это делает?
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Уже 3-я в овертаймах плей-офф в карьере. Именно такие шайбы победные, без всяких оговорок. Побил рекорд Радулова среди россиян, но у Артемия на 3 матча меньше.
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Хорошо бы эта серия и дальше продолжалась.
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