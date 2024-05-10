Панарин забил 4-й победный гол в этом плей-офф и повторил рекорд «Рейнджерс» по их числу за один розыгрыш

Артемий Панарин забил 4-й победный гол в плей-офф и повторил рекорд «Рейнджерс».

Форвард « » отличился в овертайме третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:2 ОТ, 3-0).

Всего в 7 матчах текущего плей-офф россиянин набрал 9 (4+5) очков. Все его голы становились победными.

повторил рекорд клуба из Нью-Йорка по числу победных шайб в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Он присоединился к Фрэнку Буше (1928, 4), (1994, 4) и (1994, 4), достигшим такого результата в чемпионские для « » сезоны.