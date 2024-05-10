Панарин забил 4-й победный гол в этом плей-офф и повторил рекорд «Рейнджерс» по их числу за один розыгрыш
Артемий Панарин забил 4-й победный гол в плей-офф и повторил рекорд «Рейнджерс».
Форвард «Рейнджерс» отличился в овертайме третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:2 ОТ, 3-0).
Всего в 7 матчах текущего плей-офф россиянин набрал 9 (4+5) очков. Все его голы становились победными.
Панарин повторил рекорд клуба из Нью-Йорка по числу победных шайб в одном розыгрыше Кубка Стэнли.
Он присоединился к Фрэнку Буше (1928, 4), Брайану Личу (1994, 4) и Марку Мессье (1994, 4), достигшим такого результата в чемпионские для «Рейнджерс» сезоны.