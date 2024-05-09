«Пока за оскорбление женщин не введут штрафы или уголовное наказание – так и останется. Проблема неравенства есть не только в России». Батыршина о скандале с Опейкиной

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия судьи Первая лига Енисей Яна Батыршина дискриминация Вера Опейкина Футбол

Яна Батыршина высказалась о скандале вокруг судьи Веры Опейкиной.

После поражения от «СКА Хабаровска» (0:3) главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов выразил недовольство, что главным арбитром на матч была назначена женщина. После этого КДК РФС дисквалифицировал Тихонова на пять матчей, два из которых – условно. После протеста тренера апелляционный комитет РФС оставил в силе срок отстранения, однако обозначил, что реальная дисквалификация специалиста составит один матч, а не три.

«В любом случае мужчина не должен себя позволять оскорбительные высказывания в адрес девушек ни в жизни, ни публичном пространстве. Даже между собой унижения женщин не позволительны.

Конечно, в России, как и в любой другой стране, есть неравенство. Это бывает. И проблема не только нашей страны. Судя по должностям, если смотреть какие посты занимают мужчины, а какие – женщины, то само собой видно, что у мужчин более высокое положение и они больше зарабатывают.

Это уже такой мир. Я, слава богу, не сталкивалась с проявлением неравенства. У меня все было наоборот. Сколько времени нужно, чтобы уйти от такого мышления? Мне кажется, такого никогда не будет.

Неравенство было всегда: и 300 лет назад, и 500. Оно и останется, может быть, до тех пор пока не введут какие-то серьезные штрафы или уголовное наказание за оскорбление женщин. Только так ситуация может поменяться. А так, думаю, такое мышление не искоренить», – сказала серебряный призер Олимпиады-1996 гимнастика Батыршина.

Радимов – Опейкиной о бане Тихонова: «Вы зашли на территорию мужской игры. Тогда имейте мужество не прятать голову в песок и высказаться. Почему отмалчивается?»

«Разве раньше женщины судили? Есть традиции, и их не надо нарушать. Традиции женщины в футболе нет». Тарасова о скандале вокруг Опейкиной

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77 комментариев
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Правильно: оскорблять можно только мужчин. Все люди равны, но женщины равнее!
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+73
а за оскорбление мужчин? а ты начеканить сотку можешь? это считается оскорблением?
+43
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Нельзя просто сказать про оскорбление человека? Сама разделяет, а потом удивляется что существует неравенство.
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Ответ Vadim Slutsky
Правильно: оскорблять можно только мужчин. Все люди равны, но женщины равнее!
Именно это она завуалированно и сказала :)..
+19
-3
+16
Как можно бороться за равенство, отдельно выделяя именно женщин?
+17
-2
+15
А, ну когда какая нибудь Зарема критикует игроков Спартака это нормально, но не дай бог мужик что-то про женщину скажет, сразу бугурт начнется
+13
-1
+12
Как говорится, сексистской шуткой нельзя обидеть человека :)
+9
0
+9
Женщины жалуются на неравноправие в стране, где ребенок 99% остаётся с матерью, алименты соответственно на мужчине и распределяются не только по нуждам ребенка, где нет ни одной женщины на передовой на фронте, никто не спускается в шахты и тд.
Достаточно быть верной и поддерживать мужа, даже на работу ходить не все требуют. Смех)))
+8
0
+8
Согласен, у женщин слишком мало привилегий в РФ. 98% судебных решений по определению порядка проживания ребёнка при разводе, выхода на пенсию на 5 лет раньше и отсутствия необходимости проходить службу в армии определено недостаточно
+8
0
+8
Хз, задолбали уже с этим "Неравенством"

Лет 100 назад это ещё работало, сейчас же - чистый бред
+11
-3
+8
Так дойдем до того, что женщину-женщиной нельзя будет назвать!
+8
0
+8
А это уже дискриминация.
+9
-1
+8
Ответ Quiet Dad
а за оскорбление мужчин? а ты начеканить сотку можешь? это считается оскорблением?
В России мужчины низшая каста. Они нужны, чтобы поддакивать женщинам во всем и главное молча иначе оскорбление
+13
-6
+7
Какое неравенство? Есть женский футбол, который должны судить женщины, есть мужской футбол, который должны судить мужчины, все просто.
+9
-2
+7
В обратную сторону это работать, конечно, не должно :)
+6
0
+6
100 лет назад фемки реально боролись за равенство полов
Нынешние фемки борются за возвышение женщины над мужчиной
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0
+5
какие штрафы, баб не допускайте судить мужской футбол просто и все, им место на кухне
+8
-4
+4
В европке с этого все и начиналось) так и до трансгендеров дойдем!)
+7
-3
+4
Мужчина всегда прав!
+4
-1
+3
Ответ Alex_MGLU
Как можно бороться за равенство, отдельно выделяя именно женщин?
Так она и не борется за равенство.
+3
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+2
Я за равенство женщин и мужчин, поэтому требую, чтобы в шахтах и карьерах работало одинаковое количество женщин и мужчин. А то там работают одни мужчины и ни одной женщины. Что за дискриминация?
+2
0
+2
Когад я Казарцева называю плохим судьей - я его называю так не за наличие простаты, а за низкую квалификацию. Когда я Опейкину называю плохой судьей - я ее называю так не за фаллопиевы трубы, а за отсутствие качеств, необходимых судье. И все тут, при чем тут пол? Вон Фраппар - хоть Тихонов, хоть, прости Господи, Мостовой скажут, что она судья, не то что наша...
+2
0
+2
Да, осталось сделать в поездах и автобусах для женщин только второй этаж. Для нормальных людей первый. Клоунада
+3
-1
+2
Странная логика у человека, надо с такой к врачу 🤦
+2
0
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Раздули чепуху
+2
0
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За оскорбление установлена административная ответственность по статье 5.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Можно ее дополнить.

"Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, влечёт наложение административного штрафа:

на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей

на женщин - от миллиона до миллиарда рублей"
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Так дойдем до того, что женщину-женщиной нельзя будет назвать!
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Напомню госпоже Батыршиной,что избиение и оскорбление женщин-это традиционная духовная ценность по домострою.
+2
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Странное непонимание.Страна идёт к домострою,все следуют за лидером,семейные ценности(где бабы варят борщи и вытирают сопли детям),и тут на тебе-о правах женщин.Сча Слуцкий раскажет тебе чем должны заниматься женщины..и про 8 марта тоже.
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Ответ Адам Нинуху
Женщины всё делают хуже и меньше чем мужчины а хотят равенства это парадокс
Они делают все, что могут (а могут они так себе), а хотят по максимуму (вполне себе естественное желание для законченных эгоисток)
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