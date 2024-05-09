«Пока за оскорбление женщин не введут штрафы или уголовное наказание – так и останется. Проблема неравенства есть не только в России». Батыршина о скандале с Опейкиной

Яна Батыршина высказалась о скандале вокруг судьи Веры Опейкиной.

После поражения от «СКА Хабаровска» (0:3) главный тренер « » Андрей Тихонов выразил недовольство, что главным арбитром на матч была назначена женщина. После этого КДК РФС дисквалифицировал Тихонова на пять матчей, два из которых – условно. После протеста тренера апелляционный комитет РФС оставил в силе срок отстранения, однако обозначил, что реальная дисквалификация специалиста составит один матч, а не три.

«В любом случае мужчина не должен себя позволять оскорбительные высказывания в адрес девушек ни в жизни, ни публичном пространстве. Даже между собой унижения женщин не позволительны.

Конечно, в России, как и в любой другой стране, есть неравенство. Это бывает. И проблема не только нашей страны. Судя по должностям, если смотреть какие посты занимают мужчины, а какие – женщины, то само собой видно, что у мужчин более высокое положение и они больше зарабатывают.

Это уже такой мир. Я, слава богу, не сталкивалась с проявлением неравенства. У меня все было наоборот. Сколько времени нужно, чтобы уйти от такого мышления? Мне кажется, такого никогда не будет.

Неравенство было всегда: и 300 лет назад, и 500. Оно и останется, может быть, до тех пор пока не введут какие-то серьезные штрафы или уголовное наказание за оскорбление женщин. Только так ситуация может поменяться. А так, думаю, такое мышление не искоренить», – сказала серебряный призер Олимпиады-1996 гимнастика Батыршина.

Радимов – Опейкиной о бане Тихонова: «Вы зашли на территорию мужской игры. Тогда имейте мужество не прятать голову в песок и высказаться. Почему отмалчивается?»

«Разве раньше женщины судили? Есть традиции, и их не надо нарушать. Традиции женщины в футболе нет». Тарасова о скандале вокруг Опейкиной