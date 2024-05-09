«Россия 25» Ротенберга выиграла все 4 матча с общим счетом 17:2. Команда перебросала Беларусь 58:23 в 4-й игре

Сборная «России 25» выиграла четвертый матч подряд.

Национальная команда под руководством обыграла команду (6:2) в Туле.

Счет по броскам в сторону ворот – 91:32, в створ ворот – 58:23.

«Россия 25» выиграла все четыре матча в рамках турне. Прежде команда выиграла у сборной (1:0) и дважды переиграла команду Беларуси (6:0 и 4:0)

Российская и белорусская сборные проведут еще один матч в серии. Игра состоится 11 мая в Минске.