«Россия 25» Ротенберга выиграла все 4 матча с общим счетом 17:2. Команда перебросала Беларусь 58:23 в 4-й игре

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Сборная «России 25» выиграла четвертый матч подряд.

Национальная команда под руководством Романа Ротенберга обыграла команду Беларуси (6:2) в Туле.

Счет по броскам в сторону ворот – 91:32, в створ ворот – 58:23.

«Россия 25» выиграла все четыре матча в рамках турне. Прежде команда выиграла у сборной Казахстана (1:0) и дважды переиграла команду Беларуси (6:0 и 4:0)

Российская и белорусская сборные проведут еще один матч в серии. Игра состоится 11 мая в Минске.

27 комментариев
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Не подскажете, с Финляндией когда играем?
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«Россия Ротенберга» - актуальное словосочетание.
Хотя правильнее - «Россия Ротенбергов»
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Я уже на Никольской... Один(
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-1
+7
Ответ Банан Винисиуса
Не подскажете, с Финляндией когда играем?
Странно, ведь у него нет гражданства Белоруссии, но он упорно с ними играет, причём в каждом городе рассказывая, что это канадцы и прочие команды из недружественных стран, которые одну за одной сокрушает его непобедимая команда... Было бы забавнее, если бы объявлял перед матчем какой конкретно командой он сейчас представляет сборную Белоррусии, чтобы потом не путаться в показаниях☝️🤣
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Ответ Банан Винисиуса
Не подскажете, с Финляндией когда играем?
12 мая , 2039 года, 18:00
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Рома статистику тренерских побед себе прокачивает. Но это всё шляпа.
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Под Петра косит, тот тоже с потешных полков начинал
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Системная доминация
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Команда в отличной форме, нужна проверка канадцами
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Пора уже на Никольскую?)
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Доминаротеберщина полная)
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Надо срочно проверить эту серию на наличие мировых рекордов
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В целом напоминает футбольных матчах на оккупированных во время войны территориях... У белорусов одна радость, они за местных играют
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Разнесли таки восточноевропейских канадцев!..
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Все на Никольскую !Качать гения !
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Потому что система работает)
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Теперь Канаду подавайте! И тут Йозе проснулся. На экране телевизора мелькало очередное, тысячное видео записи хоккейного матча.
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Ответ Банан Винисиуса
Не подскажете, с Финляндией когда играем?
Хороший вопрос к ИИХФ. Правильно, сколько можно бойкотировать сборную России? Молодец, настоящий патриот!
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ВЕЛИКИЙ Ротан. Пора делать инагурацию :)
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какой захватывающий турнир! какая интрига!
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Хоккей, который мы заслужили.
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Национальная команда под руководством Романа Ротенберга обыграла команду Беларуси (6:2) в Туле.
Звучит как вести с фронта. "Полководец" блин...
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Хотел посмотреть но не успел, кто скажет лёд был нормальной толщины? Когда следующий матч?)
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Выиграл у кого ?
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Может его в Торонто?
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Великая победа конечно, но 17-й гол откуда взялся?
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Межпланетное достижение на все времена!
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