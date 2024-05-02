«Спартак» выбил «Динамо» из Кубка, Рублев обыграл Алькараса в Мадриде, победа «Дортмунда» над «ПСЖ», дубайское дело Промеса закрыто, тен Хаг остается в «МЮ» и другие новости

1. Как же похорошел «Спартак» при Слишковиче: обыграли в гостях «Динамо» и вышли в финал Пути регионов Кубка России. После увольнения Абаскаля у красно-белых нет поражений, а у «Динамо» «Спартак» выиграл в этом сезоне четыре матча из пяти. Лучшим на поле был Соболев, отметившийся голом и ассистом. В «Спартаке» уже заговорили, что Слишкович может остаться на постоянной основе, а вот Карпина и Черчесова ждать не стоит.

2. Рублев обыграл Алькараса и пробился в полуфинал турнира в Мадриде, прервав рекордную серию испанца. А ведь Андрей приехал в жестком кризисе после 6 недель без побед! Янник Синнер снялся с четвертьфинала из-за травмы. Даниил Медведев сегодня встретится с Иржи Лехечкой.

Мирра Андреева проиграла Арине Соболенко второй год подряд, Елена Рыбакина победила Юлию Путинцеву.

3. «Боруссия» одержала минимальную победу над «ПСЖ» в первом полуфинале Лиги чемпионов. Победный гол на счету Фюллькруга, который еще два года назад играл во второй Бундеслиге, а прекрассный ассист исполнил Нико Шлоттербек. Кстати, победа «Дортмунда» подарила Германии пятую путевку в ЛЧ на следующий сезон.

4. Дело Квинси Промеса о ДТП в Дубае закрыто. Но расслабляться нидерландцу рано – экстрадиция еще рассматривается.

5. Зато расслабиться может Эрик тен Хаг – боссы «МЮ» не собираются его увольнять и не рассматривают других кандидатов.

6. Кубок Стэнли. Гол Евгения Дадонова помог «Далласу» одолеть «Вегас» (3:2) и выйти вперед (3-2) в серии 1-го раунда. «Эдмонтон» принимает «Лос-Анджелес» (3-1).

7. «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого разгромил «Цанчжоу Майти Лайонс» в чемпионате Китая, установив несколько рекордов.

8. НБА. Плей-офф. «Бостон» выбил «Майами» (4-1) в 1-м раунде, «Клипперс» играют с «Далласом» (2-2).

9. «Парма» вернулась в Серию А спустя три сезона.

10. Украинский вратарь Андрей Лунин продлит контракт с «Реалом» до 2028 года с повышением зарплаты.

11. Конструктор всех чемпионских болидов «Ред Булл» Эдриан Ньюи официально покидает организацию.

12. Грузинский боксер Гурули заявил, что его пытались подкупить перед финалом Евро-2024 против россиянина Идигова. В сборной России Гурули назвали «боксером с больной психикой».

13. ЦСКА повеселил перед игрой с «Зенитом», вспомнив культовые «Раз, два, три» в промо-ролике с футболкой Дзагоева.

14. Участники первомайской демонстрации в Париже сожгли олимпийские кольца, выступая против проведения Игр.

15. «Арсенал» выпустит книгу «Black Arsenal» о связи клуба с культурой темнокожих.

Цитаты дня

Ротенберг о Задорове: «США ломает людей. Когда он хотел попасть в сборную России на ЧМ, просил: «Возьмите меня. Я патриот своей страны»

Жозе Моуринью: «Люди ожидают, что я буду побеждать даже в клубах, которые не созданы для побед. У меня тяжеловесная карьера»

Кейн о «Баварии»: «Я ждал трофеев. В Бундеслиге и Кубке не вышло, но ЛЧ – самый важный турнир. Я здесь на долгие годы»

Медведев о судейской реформе: «Дело не в обидах. В НХЛ убрали мелкий фол – зритель смотрит не на Урфинов Джюсов, а на Кучерова, Панарина, Овечкина»

Слишкович о победе: «Спартак» играл по счету – мы же не тупые. Не знаю, кто нас может обыграть, если будем выкладываться, как с «Динамо»