Гендиректор «Спартака» про закрытие дела о ДТП Промеса: «Это особо ничего не означает – экстрадиция еще рассматривается»

В «Спартаке» оценили вероятность возвращения Квинси Промеса.

Напомним, футболист красно-белых находится в тюрьме в ОАЭ. Сегодня стало известно, что дело о побеге с места ДТП в Дубае уже закрыто.

– Сегодня уже появилась информация о том, что дело закрыто. Возможно ли, что он в ближайшее время появится в «Спартаке»? Вы работаете над тем, чтобы его доставить в Россию, или все-таки вопрос в экстрадиции?

– Закрыто дело, связанное с его аварией. Дело об экстрадиции еще рассматривается. Поэтому на данный момент данная информация особо ничего не означает.

– То есть, на возвращение это не влияет?

– На данный момент нет.

– А вероятность возвращения?

– Я не хочу сейчас оценивать, мы помогаем ему, чем можем. Будет видно.

– Вы не расторгли контракт с ним?

– Нет, – сказал генеральный директор « » .

В Нидерландах Промес заочно приговорен в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за участие в контрабанде кокаина и нападение с ножом на родственника.

Сейчас он ожидает решения по вопросу о возможной экстрадиции. Первое слушание состоится завтра.