Гендиректор «Спартака» про закрытие дела о ДТП Промеса: «Это особо ничего не означает – экстрадиция еще рассматривается»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Олег Малышев Футбол

В «Спартаке» оценили вероятность возвращения Квинси Промеса.

Напомним, футболист красно-белых находится в тюрьме в ОАЭ. Сегодня стало известно, что дело о побеге Квинси с места ДТП в Дубае уже закрыто. 

– Сегодня уже появилась информация о том, что дело закрыто. Возможно ли, что он в ближайшее время появится в «Спартаке»? Вы работаете над тем, чтобы его доставить в Россию, или все-таки вопрос в экстрадиции?

– Закрыто дело, связанное с его аварией. Дело об экстрадиции еще рассматривается. Поэтому на данный момент данная информация особо ничего не означает.

– То есть, на возвращение это не влияет?

– На данный момент нет.

– А вероятность возвращения?

– Я не хочу сейчас оценивать, мы помогаем ему, чем можем. Будет видно.

– Вы не расторгли контракт с ним?

– Нет, – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев

В Нидерландах Промес заочно приговорен в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за участие в контрабанде кокаина и нападение с ножом на родственника.

Сейчас он ожидает решения по вопросу о возможной экстрадиции. Первое слушание состоится завтра. 

19 комментариев
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Ответ фахитос
Кокорин когда загремел где играл на тот момент?
И его не отмазали если что. Хотя от пьяного дебоша отмазать куда легче чем от нанесения ножевых и продаже наркотиков
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Ответ OldRedWhite
Здравствуйте, Катенька и спасибо большое ! Знал , что Вы меня поддержите ! Мир , Труд , Май !
Спасибо, Юрий. Вот сегодня почему-то вместо маевки со взявшимися кострами синими ночами назначили игру. Как к этому должны отнестись трудящиеся. Единственно, что радует, так это то, что соратника по борьбе с капиталом могут выпустить из застенков.
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Комментарий удален пользователем
Ответ OldRedWhite
От Победы к Победе !
Семимильными шагами! Нет. Миля не наше слово. Семиверстовыми шагами.
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Ответ Катя СПб
Семимильными шагами! Нет. Миля не наше слово. Семиверстовыми шагами.
Здравствуйте, Катенька и спасибо большое !
Знал , что Вы меня поддержите !
Мир , Труд , Май !
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Ответ фахитос
Как думаете? Если бы такая ситуация была например с Халком? Его вытащили уже или нет? С Халком когда он играл за Зенит?
если бы халк был причастен к наркоте то вряд ли бы ему помогали,все такие уголовное преступление.а в спартаке уже давно забили на свою репутацию
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Ответ Давид Agabekyan
И его не отмазали если что. Хотя от пьяного дебоша отмазать куда легче чем от нанесения ножевых и продаже наркотиков
Зато после отсидки Кокорин нашел теплое местечко в Спартаке.
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Ответ justbored
Комментарий скрыт
Надеюсь у тебя нет детей и часть того, что он поставлял не попадает им в руки
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Ответ akinshin
Забыть за эту тварь !!!
Вот она - благодарность лучшему игроку Спартака 10-х годов.
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