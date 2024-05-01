Гендиректор «Спартака» про закрытие дела о ДТП Промеса: «Это особо ничего не означает – экстрадиция еще рассматривается»
В «Спартаке» оценили вероятность возвращения Квинси Промеса.
Напомним, футболист красно-белых находится в тюрьме в ОАЭ. Сегодня стало известно, что дело о побеге Квинси с места ДТП в Дубае уже закрыто.
– Сегодня уже появилась информация о том, что дело закрыто. Возможно ли, что он в ближайшее время появится в «Спартаке»? Вы работаете над тем, чтобы его доставить в Россию, или все-таки вопрос в экстрадиции?
– Закрыто дело, связанное с его аварией. Дело об экстрадиции еще рассматривается. Поэтому на данный момент данная информация особо ничего не означает.
– То есть, на возвращение это не влияет?
– На данный момент нет.
– А вероятность возвращения?
– Я не хочу сейчас оценивать, мы помогаем ему, чем можем. Будет видно.
– Вы не расторгли контракт с ним?
– Нет, – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
В Нидерландах Промес заочно приговорен в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за участие в контрабанде кокаина и нападение с ножом на родственника.
Сейчас он ожидает решения по вопросу о возможной экстрадиции. Первое слушание состоится завтра.
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