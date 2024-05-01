«Спартак» выиграл 4 из 5 матчей у «Динамо» в этом сезоне
«Спартак» выиграл четыре матча у «Динамо» в этом сезоне.
Сегодня красно-белые обыграли «Динамо» (2:0) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
В нынешнем сезоне команды провели между собой пять матчей, в четырех из которых победил «Спартак»: 4:1, 1:0, 2:1 и 2:0.
«Динамо» выиграло один матч у «Спартака» – 3:0 в Кубке России.
Sports провел текстовую онлайн-трансляцию игры «Динамо» – «Спартак».
- Вы болельщик Динамо Москвы?
- Нет, я ценю своё здоровье :)
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Отличный матч!
P.S Игнатова нужно уже полноценно выводить со скамейки. Нужно больше полевого времени для парня.
как же просел уровень наших команд, ну вот просто смотреть тяжело, еще Шнягин говорит про какой то тяжелый календарь 😖
два с лишним месяца команды отдыхали/готовились к весне, а на выходе что? Локомотив так и не понимает во что играет, Юран не смог решит элементарную проблему с отсутствием Севикяна, тьфу ты специалист тоже мне, про зенит и быков я вообще молчу, смотреть тошно…
Сегодня решил посмотреть Динамо Спартак и это же катастрофа, сколько брака у команд, что происходит? меня одного ужасает уровень АБСОЛЮТНО всех наших команд? как это смотреть? как за этим следить без матов? мне реально страшно за наш футбол и даже представлять не хочу что с ним будет через пару лет с таким вектором🙈🥲
отсутствие европы даёт свои плоды, командам самим не интересно играть в турнире водокачки, шоколадная медаль рпл похоже даже зениту уже не нужна
Еще на одну единицу счётчик подвинули