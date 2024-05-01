«Спартак» выиграл 4 из 5 матчей у «Динамо» в этом сезоне

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Владимир Слишкович Футбол

«Спартак» выиграл четыре матча у «Динамо» в этом сезоне.

Сегодня красно-белые обыграли «Динамо» (2:0) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

В нынешнем сезоне команды провели между собой пять матчей, в четырех из которых победил «Спартак»: 4:1, 1:0, 2:1 и 2:0.

«Динамо» выиграло один матч у «Спартака» – 3:0 в Кубке России.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию игры «Динамо» – «Спартак».

54 комментария
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Динамо уникальная команда, обыграть зенит и 4 раза в сезоне влететь Спартаку
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Слишкович, то 👍Часто мы не видим, то, что рядом!
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- Тяжело болеть за московское Динамо, смотришь на эти тоскливые лица, печаль и боль.
- Вы болельщик Динамо Москвы?
- Нет, я ценю своё здоровье :)

Народная мудрость ©
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+29
Ответ добрый грек
Динамо уникальная команда, обыграть зенит и 4 раза в сезоне влететь Спартаку
Ну тут зависит от соперника, например Спартаку комфортно играть с Динамо , но просто до ужаса невезет с Зенитом, а Динамо с ЦСКА и Зенитом играет более успешно
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Мда ребят. Удивляли самоуверенные комменты болел Динамо. Они явно смотрели матчи Спартака ещё при Рыжем🤷🏿‍♂️
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+22
Ответ Красная стрела
Мда ребят. Удивляли самоуверенные комменты болел Динамо. Они явно смотрели матчи Спартака ещё при Рыжем🤷🏿‍♂️
Тем приятней было сбить с них спесь этой победой Спартака :)
+21
-1
+20
Ответ Сергей48
Слишкович, то 👍Часто мы не видим, то, что рядом!
Рано радуетесь. Сейчас назначат тренером какого-то нибудь ноунейма тренера из Ливорно u19
+29
-11
+18
Всех болельщиков Спартака с победой!
Отличный матч!

P.S Игнатова нужно уже полноценно выводить со скамейки. Нужно больше полевого времени для парня.
+17
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У Динамо в старте 3 россиянина, у Спартака 3 иностранца.
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+12
отомстили за Лещука )
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Лица хейтеров Спартака представили? 🤭
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Ответ Красная стрела
Мда ребят. Удивляли самоуверенные комменты болел Динамо. Они явно смотрели матчи Спартака ещё при Рыжем🤷🏿‍♂️
они и при рыжем нам стабильно сливали, команда лузеров, в решающие моменты они лажают, поэтому без титулов сидят, какое им чемпионство смех просто
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наш клиент, вполне ожидаемая лично для меня победа и главное, подтвердили победу в чемпионату вторую по которой было много вопросов по игре...
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Степашин наверное Костика сырниками не покормили.
+9
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я конечно всё понимаю, кубок все дела, но данное высказывание подпитано еще и кучей просмотренных игр в рпл

как же просел уровень наших команд, ну вот просто смотреть тяжело, еще Шнягин говорит про какой то тяжелый календарь 😖
два с лишним месяца команды отдыхали/готовились к весне, а на выходе что? Локомотив так и не понимает во что играет, Юран не смог решит элементарную проблему с отсутствием Севикяна, тьфу ты специалист тоже мне, про зенит и быков я вообще молчу, смотреть тошно…
Сегодня решил посмотреть Динамо Спартак и это же катастрофа, сколько брака у команд, что происходит? меня одного ужасает уровень АБСОЛЮТНО всех наших команд? как это смотреть? как за этим следить без матов? мне реально страшно за наш футбол и даже представлять не хочу что с ним будет через пару лет с таким вектором🙈🥲
отсутствие европы даёт свои плоды, командам самим не интересно играть в турнире водокачки, шоколадная медаль рпл похоже даже зениту уже не нужна
+9
-1
+8
Ответ San9
Комментарий скрыт
Голос из фавел раздался
+11
-3
+8
Степашину огромный привет!!!
+6
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Каррера 2.0
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0
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Зенит клиент Динамо, а Динамо клиент Спартака :).. ну а если серьезно, то всех красно-белых с заслуженной победой!
+5
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+4
Ответ добрый грек
Динамо уникальная команда, обыграть зенит и 4 раза в сезоне влететь Спартаку
Спартак -хозяева Динамо, отправлявшие их в пердив...
+4
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Ответ Злой Руся
Всех болельщиков Спартака с победой! Отличный матч! P.S Игнатова нужно уже полноценно выводить со скамейки. Нужно больше полевого времени для парня.
Игнатов это реинкарнация Саши Павленко. Техника и нестандартное мышление соседствуют с какой-то никак не уходящей подростковой стеснительностью. Поэтому один из трёх матчей шикарные, в остальных парень растворяется на поле
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Бахама....бахама мама ))))
+4
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Нормально зачехлили амбиции Динамо.

Еще на одну единицу счётчик подвинули
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Кстати Слишкович может быть второй Каррера. Тот тоже случайно стал ГТ и поперло. Спартаку удачи! А Динамо все силы и эмоции на Зенит потратили.
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Ответ Злой Руся
Всех болельщиков Спартака с победой! Отличный матч! P.S Игнатова нужно уже полноценно выводить со скамейки. Нужно больше полевого времени для парня.
Он не может наладить ситуацию с ударами, они 9/10 случаев отвратительные. Даже из убойных ситуаций.
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+3
вынос мусора все по канонам, хоть с шуниным, хоть с лещуком, очень комфортный соперник для нас
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0
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Дуарте игрок матча
+4
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Наши давние клиенты уже 30 лет 🏅✌️😜🟥◻️🔵⚪️
+5
-2
+3
Благодаря судьям сегодня не разгром. Ну, достаточно и так, ладно
+5
-2
+3
Ответ локо чемпик
я конечно всё понимаю, кубок все дела, но данное высказывание подпитано еще и кучей просмотренных игр в рпл как же просел уровень наших команд, ну вот просто смотреть тяжело, еще Шнягин говорит про какой то тяжелый календарь 😖 два с лишним месяца команды отдыхали/готовились к весне, а на выходе что? Локомотив так и не понимает во что играет, Юран не смог решит элементарную проблему с отсутствием Севикяна, тьфу ты специалист тоже мне, про зенит и быков я вообще молчу, смотреть тошно… Сегодня решил посмотреть Динамо Спартак и это же катастрофа, сколько брака у команд, что происходит? меня одного ужасает уровень АБСОЛЮТНО всех наших команд? как это смотреть? как за этим следить без матов? мне реально страшно за наш футбол и даже представлять не хочу что с ним будет через пару лет с таким вектором🙈🥲 отсутствие европы даёт свои плоды, командам самим не интересно играть в турнире водокачки, шоколадная медаль рпл похоже даже зениту уже не нужна
Страшно будет когда нас рано или поздно вернут в еврокубки. Будем получать 0-5 от Зальцбургов
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