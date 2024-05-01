«Спартак» выиграл 4 из 5 матчей у «Динамо» в этом сезоне

«Спартак» выиграл четыре матча у «Динамо» в этом сезоне.

Сегодня красно-белые обыграли « » (2:0) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

В нынешнем сезоне команды провели между собой пять матчей, в четырех из которых победил «Спартак»: 4:1, 1:0, 2:1 и 2:0.

«Динамо» выиграло один матч у « » – 3:0 в Кубке России.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию игры «Динамо» – «Спартак».