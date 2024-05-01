Рублев обыграл Алькараса в Мадриде: прервал серию из 6 поражений от топ-5 и вышел в полуфинал

Теги ATP Mutua Madrid Open Андрей Рублев Карлос Алькарас Теннис

Андрей Рублев в четвертьфинале ATP 1000 в Мадриде обыграл третью ракетку мира и действующего чемпиона Карлоса Алькараса со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

Россиянин прервал серию из шести поражений от игроков топ-5, которая длилась с июля 2023-го.

Это восьмой полуфинал категории «Мастерс» в карьере для Рублева. В этом сезоне он уже выходил в полуфиналы ATP 250 в Гонконге и ATP 500 в Дубае.

За выход в финал он сыграет с победителем матча между Тэйлором Фрицем и Франсиско Серундоло.

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43 комментария
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Красавчик, отличная игра. Сейчас конечно понабегут дятлы, которые будут утверждать, что Карась в плохой форме, но это уже как говорится отмазки в пользу бедных.
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Рубль максимально собран, красавчик
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Андрея с победой! Отличный матч👌 Приятно было смотреть сегодня на Рублёва. Солидно отыграл. И главное, психологически ровно.
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Невероятно, даже трудно в это поверить! Рублёв реально сегодня был крут!
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Андрюха реально классный матч провёл!!!
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Ответ Levaevich
Красавчик, отличная игра. Сейчас конечно понабегут дятлы, которые будут утверждать, что Карась в плохой форме, но это уже как говорится отмазки в пользу бедных.
Скорее Рублев в хорошей - попадал по линиям и подавал как машина. Он сегодня бы и праймового Надаля уделал с такой игрой
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Рублев на уровне конечно, в некоторых отрезках превосходил Испанца на голову
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Рублев сегодня удивил и порадовал одновременно. Боролся прямо как молодой Надаль. Красавчик! Хочу финал Рублев – Медведев. Спасибо, Андрей, что победил хваленого Алькараса у него дома.
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И Рублев из кудрявой истерички превращается...превращается...в фаворита Ролан Гаррос
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Маалодец Андрюша, но не знаю почему, но матчи Рублёва смотрю спокойно и расслабляюсь, а вот матчи Меди ну не могу смотреть спокойно)))
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Отличная игра Рублева! Алькатраса надломил, кажется
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Не важно в какой там форме Карас, главное Рублев подарил настоящее праздничное настроение. Всех с победой. Мир-труд-май!
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Вот это поворот. Когда у Рублёва все ок с нервами, как же он хорош
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Модрич таки увидел победу россиянина
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Андрюха молодец, может быть в финале
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Неужели поумнел ?
Ну тогда Медведев ему не соперник !
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Сегодня был совсем другой Андрей. Такой нам нравится.
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Ответ sobakinvow
Неужели поумнел ? Ну тогда Медведев ему не соперник !
На грунте да
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Вот это удивил Андрюшка, со знаком плюс
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Красавчик!! Ждём русский финал)
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вот будет прикол если и Синя завтра отлетит от кучерявого канадца)) а Император опять, даже не играя(!) будет восседать на троне минимум до РГ
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С такой игрой можно бороться за титул. Андрею удачи!
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Ответ artpal
И Рублев из кудрявой истерички превращается...превращается...в фаворита Ролан Гаррос
ваши бы слова да Рублику в уши
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Проиграл бы, попал на гениальный теннис Андрея. Причем у испанца это второй раз за сезон, вначале в 1/4 Австралии попал на сверхъестественный перформанс Зверева, сегодня Тысячерублев, который лупил по линиям со страшной силой, против такого тенниса почти нет противоядия, если только самому не играть столь же гениально
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Ответ Levaevich
Красавчик, отличная игра. Сейчас конечно понабегут дятлы, которые будут утверждать, что Карась в плохой форме, но это уже как говорится отмазки в пользу бедных.
Ну а как иначе, если настоящий некстген проиграл, это только потому, что он где-то не доработал, по другому в голове не укладывается :).
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Ответ Levaevich
Красавчик, отличная игра. Сейчас конечно понабегут дятлы, которые будут утверждать, что Карась в плохой форме, но это уже как говорится отмазки в пользу бедных.
А ты прав, две минуты прошло всего)))
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Это к вопросу о том, что Алькатрас и Зиннер - новые Надаль с Федерером. Мы Андрюху нежно любим, но Надаль его уничтожил бы на грунте. В принципе он должен был от немца отлетать. мужской тур тоже коллапс настигает.
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Алькарас еще вчера должен был вылетать, но Рублев красава все равно
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Красавчик
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Крутой матч! Надеюсь, игрового запала хватит на полуфинал и финал.
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