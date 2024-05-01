Рублев обыграл Алькараса в Мадриде: прервал серию из 6 поражений от топ-5 и вышел в полуфинал

Андрей Рублев в четвертьфинале ATP 1000 в Мадриде обыграл третью ракетку мира и действующего чемпиона Карлоса Алькараса со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

Россиянин прервал серию из шести поражений от игроков топ-5, которая длилась с июля 2023-го.

Это восьмой полуфинал категории «Мастерс» в карьере для Рублева. В этом сезоне он уже выходил в полуфиналы ATP 250 в Гонконге и ATP 500 в Дубае.

За выход в финал он сыграет с победителем матча между Тэйлором Фрицем и Франсиско Серундоло.