Пьянич об Аллегри в «Милане»: «Он и Конте – самые успешные тренеры в Италии. Когда на скамейке Макс, можно ожидать большего, чем топ-4»

Миралем Пьянич оценил назначение Массимилиано Аллегри тренером «Милана».

- Приход Аллегри в «Милан» произвел на вас впечатление?

– Я часто общаюсь с Максом, мы провели прекрасные годы в «Юве». Мы друзья, и здорово видеть его в «Милане».

Он и Конте – лучшие и самые успешные тренеры в Италии. Мало кто умеет справляться с давлением так, как Аллегри. «Россонери» хотят финишировать в топ-4, но когда на скамейке такой тренер, как Аллегри, можно ожидать и большего, – сказал экс-хавбек «Ювентуса» и ЦСКА.