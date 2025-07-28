Пьянич об Аллегри в «Милане»: «Он и Конте – самые успешные тренеры в Италии. Когда на скамейке Макс, можно ожидать большего, чем топ-4»
Миралем Пьянич оценил назначение Массимилиано Аллегри тренером «Милана».
- Приход Аллегри в «Милан» произвел на вас впечатление?
– Я часто общаюсь с Максом, мы провели прекрасные годы в «Юве». Мы друзья, и здорово видеть его в «Милане».
Он и Конте – лучшие и самые успешные тренеры в Италии. Мало кто умеет справляться с давлением так, как Аллегри. «Россонери» хотят финишировать в топ-4, но когда на скамейке такой тренер, как Аллегри, можно ожидать и большего, – сказал экс-хавбек «Ювентуса» и ЦСКА.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: La Gazzetta dello Sport
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