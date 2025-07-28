Биджиев об 1:1 с «Оренбургом»: «Махачкала» должна была дожимать. Обидно, что пропустили со стандарта»

Хасанби Биджиев оценил ничью с «Оренбургом» (1:1) в 2-м туре РПЛ.

«Считаю, что матч был достаточно напряженный, боевой, как и ожидалось. Было много единоборств, много борьбы. Думаю, с этими вопросами и нюансами наша команда справлялась достаточно неплохо.

На мой взгляд, получились два разных тайма. В первом мы хорошо контролировали мяч и имели преимущество, но не хватало точности в завершающей стадии атаки, не хватало последнего паса. Второй тайм начали удачно, сразу забили. Но чуть‑чуть, может быть, контроль мяча утратили. Хотя создавали моменты. Ну и, конечно, очень обидно, что пропустили со стандарта. Думаю, мы должны были дожимать все‑таки.

Надо отметить игроков «Оренбурга». У них вышла большая группа высоких игроков, и, конечно, стандарт для них был хорошим шансом. Они его использовали», — сказал тренер махачкалинского «Динамо».