Глава тренерского совета сборной России Кравцов – о Гурули: «Боксер с больной психологией. Кому он нужен?»

Эдуард Кравцов прокомментировал обвинения Лаши Гурули.

Ранее Гурули заявил, что его пытались подкупить перед финалом ЧЕ против россиянина Тархана Идигова.

«Гурули я лично несколько раз предлагал боксировать на проектах IBA, он везде избегал сильных соперников. Он не принял ни одного боя. Лишь поехал один раз, когда заведомо понимал, что выиграет. Для меня этот боксер – чуть выше среднего пошиба с вымышленной больной психологией.

Он не отобрался на Олимпийские игры, хайп наводит специально, заработать себе какое-то имя. Либо защитная реакция. Грузия ждала от него победы. А здесь он оказался проигравшим. На мой взгляд, проиграл психологически, сдался. Он был полон сил, бегал, как ненормальный, запрыгивал на углы.

Если называть вещи своими именами – он сдался. А в боксе это не воспринимается. Возможно, начали ему задавать вопросы на родине. Вот и пошла защитная реакция, что его кто-то захотел подкупить. Кому он нужен?» – сказал глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов.

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