Слишкович о победе: «Спартак» играл по счету – мы же не тупые. Не знаю, кто нас может обыграть, если будем выкладываться, как с «Динамо»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Матч ТВ Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович прокомментировал победу над «Динамо».

«Спартак» обыграл «Динамо» (2:0) в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

– Устроило ли вас количество атак «Спартака» во втором тайме? Казалось, что команда уже играла по счету.

– Конечно, «Спартак» играл по счету. Мы же не тупые. Когда ты ведешь 2:0, то не пойдешь вперед, а закроешься и будешь ждать свои контратаки.

У нас было 3-4 момента для хороших контратак, но не получилось. Если бы Соболев забил после паса Денисова, то счет стал бы 3:0 и игра была закончена.

Мы знали, что «Динамо» – хорошая команда, у которой игроки технически очень хорошо оснащены. Наши ребята защищались и сделали это очень дисциплинировано – в итоге получили победу.

– Для «Спартака» есть разница, с кем играть в следующем раунде?

– Нет, я смотрю только на свою команду. Если честно, мне неинтересно и неважно, с кем играть.

Уверен, если «Спартак» будет играть так, как мы договорились, и будет выкладываться на поле, как сегодня, то я не знаю, кто может нас обыграть, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович.

В чем Слишкович похож на Гвардиолу

Материалы по теме

55 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А он хорош
+108
-5
+103
Разложил по полочкам
+46
-2
+44
Всё чётко сказал. Слишкович вообще очень адекватный мужик.
+26
-1
+25
Ответ Евгений Кошелек
Маслова реанимировал, я когда его в старте с Локо увидел, думал всё, приехали. И сегодня, когда Бабич сломался, Паша вышел и показал лучший свой матч за последние годы. Так что, рано мы его убирали. Да и Денисов просто съел Скопинцева на своём фланге.
С таким Масловым Джикия уже 5ый защитник Спартака
+23
0
+23
Маслова реанимировал, я когда его в старте с Локо увидел, думал всё, приехали. И сегодня, когда Бабич сломался, Паша вышел и показал лучший свой матч за последние годы. Так что, рано мы его убирали. Да и Денисов просто съел Скопинцева на своём фланге.
+22
-2
+20
Ответ Леонид Матросов
Багаж Абасраля.
Вы оскорбляете, а ведь реально Спартак не выкладывался, теперь силы и эмоций хватает на первую стадию цикла)
+14
-1
+13
Слова Владимира, да Богу в уши!
+18
-6
+12
Всё по фактам))) а за сегодняшнюю игру - спасибо 👏👏👏
+9
-1
+8
Надеюсь он наладит игру в атаке. Но главное, что начал плясать от печки. Команда стала меньше пропускать.
+7
0
+7
Ответ Илья Богданов
С таким Масловым Джикия уже 5ый защитник Спартака
Я думаю Жора уже всё, ему даже для ротации места нет, про основу я молчу. Жаль, что добротный игрок так быстро слился из-за собственной глупости
+6
0
+6
хорошие слова!!! прям от души!
+7
-2
+5
Не в бровь, а в глаз! Даже добавить не чего!
+5
-1
+4
Пожалуйста, руководство ФК Спартак: дайте шанс Слишковичу, оставьте его на следующий сезон, уволить всегда успеете. Видно же что результат есть и парни ожили, игра какая никакая пошла. Ведь всем же лучше будет когда заиграют на своем уровне. Умоляю вас, дайте шанс.
+4
0
+4
Достойно получается у нашего ИО,дай Бог до конца сезона так...!!!
+5
-2
+3
Слишкович рулит, но Мостовой будет говорить про Абаскаля. Скриньте. 😊
+5
-2
+3
Сильнейший клуб России на данный момент
+10
-7
+3
Два матча в кубке так проведите и сезон спасен
+2
0
+2
Мож Каррера два.0? И багаж есть или придумаем.
+3
-2
+1
Ответ Илья Богданов
С таким Масловым Джикия уже 5ый защитник Спартака
По факту, Джикия уже не защитник Спартака.
+1
0
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Слишкович рулит, но Мостовой будет говорить про Абаскаля. Скриньте. 😊
Ты прям Нострадамус: не прошло и 15 минут после вью, а Мостовой уже про рыжего шарлатана пишет
+1
0
+1
Говорите Манчестер Сити, Реал? Не уверен, что у них получиться)
+1
0
+1
Ну началось! Хорош хвалить раньше времени! Ещё четыре игры до конца чемпионата. Давайте судить по итогу. А по хорошему, Слишковича надо оставлять на следующий сезон. Он знает команду и ее возможности. Это будет рационально.
+1
0
+1
Нравится мне этот лысый шарлотан Володька
+3
-2
+1
Ответ dpv
Да кто угодно. Акрон например. Или Сочи. Сливкович ты многовато не себя берешь. Понятно что на багаже рыжего далеко не уедешь. Но это очередной днище.
Какой багаж?!
0
0
0
Ответ Евгений Кошелек
Маслова реанимировал, я когда его в старте с Локо увидел, думал всё, приехали. И сегодня, когда Бабич сломался, Паша вышел и показал лучший свой матч за последние годы. Так что, рано мы его убирали. Да и Денисов просто съел Скопинцева на своём фланге.
Про Маслова я бы не спешил с такими оценками . На пару игр , когда в защите начинается что-то налаживаться , можно собраться . Тем более Маслов самый свежий из всех (ещё Классен) . сколько игр на лавке отдыхал . А вам не было видно , когда Тюкавин головой из-под Маслова бил , а Маслов , не идя на мяч просто выпрыгивал ? Когда Вальбуэна бил головой - Маслов опять не успевал ? Если вы поверхностно смотрите матч , то разумеется , Маслов реанимировался . Футбол состоит из мелких ошибок , которые могут сильно повлиять на результат . А если Тюкавин не чиркнул головой по мячу , а точно пробил бы ? А Вальбуэна положил бы в дальний угол ? Маслов , хоть и высокий , но слаб в верховой игре . Короче , для команды , которая ставит перед собой высокие цели , он не подходит . Маслову надо в аренду , больше играть и совершенствоваться , тогда он может и реанимируется . Он не согласился на аренду в Балтику !? От Игнашевича он многое бы почерпнул в плане игры защитника .
+1
-1
0
Ответ natetinain
а с чего вы взяли, уважаемый, что жора будет хуже маслова, когда выйдет? если безнадежный маслов реанимировался, то почему этого не сделать жоре? классом он явно повыше.
Жора уже показал, когда вышел с Зенитом, пешком ходил и пенальти чудом не привёз. Пусть помогает так другим.
0
0
0
Ответ Евгений Кошелек
Маслова реанимировал, я когда его в старте с Локо увидел, думал всё, приехали. И сегодня, когда Бабич сломался, Паша вышел и показал лучший свой матч за последние годы. Так что, рано мы его убирали. Да и Денисов просто съел Скопинцева на своём фланге.
От любви до ненависти один шаг.
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
Слишкович рулит, но Мостовой будет говорить про Абаскаля. Скриньте. 😊
Комментарий удален модератором
Ответ Чебурашка от Гены
Это наезд от коня ? Или я что то не понимаю?
Слово "Скриньте".Как будто мессия на землю с луны спустился.Я не конь,если что.
+1
-1
0
Ответ Andris Velicko
Слово "Скриньте".Как будто мессия на землю с луны спустился.Я не конь,если что.
А шучу, если что. Но в шутке есть доля закономерности.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий