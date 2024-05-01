Слишкович о победе: «Спартак» играл по счету – мы же не тупые. Не знаю, кто нас может обыграть, если будем выкладываться, как с «Динамо»

Владимир Слишкович прокомментировал победу над «Динамо».

«Спартак» обыграл « » (2:0) в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

– Устроило ли вас количество атак «Спартака» во втором тайме? Казалось, что команда уже играла по счету.

– Конечно, «Спартак» играл по счету. Мы же не тупые. Когда ты ведешь 2:0, то не пойдешь вперед, а закроешься и будешь ждать свои контратаки.

У нас было 3-4 момента для хороших контратак, но не получилось. Если бы Соболев забил после паса Денисова, то счет стал бы 3:0 и игра была закончена.

Мы знали, что «Динамо» – хорошая команда, у которой игроки технически очень хорошо оснащены. Наши ребята защищались и сделали это очень дисциплинировано – в итоге получили победу.

– Для «Спартака» есть разница, с кем играть в следующем раунде?

– Нет, я смотрю только на свою команду. Если честно, мне неинтересно и неважно, с кем играть.

Уверен, если «Спартак» будет играть так, как мы договорились, и будет выкладываться на поле, как сегодня, то я не знаю, кто может нас обыграть, – сказал исполняющий обязанности главного тренера « » .

В чем Слишкович похож на Гвардиолу