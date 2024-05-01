Лунин продлит контракт с «Реалом» до 2028-го – с повышением зарплаты
Андрей Лунин близок к продлению контракта с «Реалом» до 2028 года.
Действующее соглашение голкипера истекает в 2025 году, сейчас стороны находятся на заключительной стадии переговоров о новом контракте.
В рамках продления зарплата 25-летнего игрока будет увеличена, отразив его статус основного голкипера в отсутствие Тибо Куртуа.
31-летний бельгиец пропустил практически весь сезон из-за травм, а повреждение Кепы Аррисабалаги, изначально подписанного на роль второго вратаря, позволило Лунину закрепиться в стартовом составе.
В этом сезоне украинец провел 29 игр во всех соревнованиях, на его счету десять сухих матчей в Ла Лиге и два – в Лиге чемпионов. С полной статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.
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Не говоря уже о самом Совке.
Наш Сухорян, например, вообще может похвастаться лишь тем, что им кто-то когда-то интересовался из около топов, да своими рекордами в ЛЧ.
А, во-вторых, Динамо Дрезден и Тироль - это тебе не жук лапкой потрогал
с рекордом З5 голов без сухарей