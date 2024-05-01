Лунин продлит контракт с «Реалом» до 2028-го – с повышением зарплаты

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тибо Куртуа Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Футбол

Андрей Лунин близок к продлению контракта с «Реалом» до 2028 года.

Действующее соглашение голкипера истекает в 2025 году, сейчас стороны находятся на заключительной стадии переговоров о новом контракте.

В рамках продления зарплата 25-летнего игрока будет увеличена, отразив его статус основного голкипера в отсутствие Тибо Куртуа.

31-летний бельгиец пропустил практически весь сезон из-за травм, а повреждение Кепы Аррисабалаги, изначально подписанного на роль второго вратаря, позволило Лунину закрепиться в стартовом составе.

В этом сезоне украинец провел 29 игр во всех соревнованиях, на его счету десять сухих матчей в Ла Лиге и два – в Лиге чемпионов. С полной статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.

Начинал в футзале, не знает, кто продал его в «Реал». Как Лунин ждал шанс всей жизни

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51 комментарий
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Однозначно заслужил продления. Очень вырос во всех игровых аспектах. Да, ошибки порой допускает, но без этого никуда. Как вратарь подмены и конкурент Тибо- отличный вариант.
+32
-7
+25
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий скрыт
Все же немного разные вещи. Медаль ЧЕ - заслуга всей команды России, а место в реале - только и только заслуга Лунина.
+22
0
+22
Ответ corazon blanco
Однозначно заслужил продления. Очень вырос во всех игровых аспектах. Да, ошибки порой допускает, но без этого никуда. Как вратарь подмены и конкурент Тибо- отличный вариант.
Мне кажется, или на таком уровне, да в таком клубе вратарь с территории бывшего Совка вообще даже близко не играл?
Не говоря уже о самом Совке.
Наш Сухорян, например, вообще может похвастаться лишь тем, что им кто-то когда-то интересовался из около топов, да своими рекордами в ЛЧ.
+40
-19
+21
Ответ Алексей Горланов
Мне кажется, или на таком уровне, да в таком клубе вратарь с территории бывшего Совка вообще даже близко не играл? Не говоря уже о самом Совке. Наш Сухорян, например, вообще может похвастаться лишь тем, что им кто-то когда-то интересовался из около топов, да своими рекордами в ЛЧ.
Во-первых, я вас приветствую.
А, во-вторых, Динамо Дрезден и Тироль - это тебе не жук лапкой потрогал
+21
-2
+19
Пересмотрел несколько раз удар Сане, упрекать Лунина вряд ли стоит, там просто ракета летела со смещенным центром тяжести.
+19
-5
+14
Ответ Стив Стив
Пересмотрел несколько раз удар Сане, упрекать Лунина вряд ли стоит, там просто ракета летела со смещенным центром тяжести.
Наконец-то. А то по всех ветках - в ближний, значит виноват. А ситуация была как с пенальти - Сане обязан был забить, вратарь мог отбить только при дичайшем фарте.
+11
-2
+9
В следующем сезоне однозначно должен бороться с Куртуа. Пока неизвестно в каком состоянии будет бельгиец после такой тяжёлой травмы и долгого перерыва
+10
-5
+5
Правильное решение как для клуба, так и для Лунина. Вратарь давно уже "свой" в команде, в этом сезоне заметно прогрессировал, достойно заменяет самого Куртуа. Незачем искать альтернативу на его место.
+8
-4
+4
Ответ SkSK
Яшин, из "совка" вообще золотой мяч брал. К вопросу про уровень. Харин в Челси играл.
Специально же написал, что с бывшего)
+2
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+2
Хотелось бы, конечно, чтобы Лунин стал основным вратарём в Реале, очень импонирует этот футболист!
+2
0
+2
Ответ Алексей Горланов
Мне кажется, или на таком уровне, да в таком клубе вратарь с территории бывшего Совка вообще даже близко не играл? Не говоря уже о самом Совке. Наш Сухорян, например, вообще может похвастаться лишь тем, что им кто-то когда-то интересовался из около топов, да своими рекордами в ЛЧ.
дааа ,З5 номер.,
с рекордом З5 голов без сухарей
+5
-3
+2
Решение впринципе правильное. Неизвестно в какой форме будет Куртуа после крестов и мениска, а Лунин доказал, что он отличный вратарь, который вполне может быть первым номером
+6
-5
+1
Ответ Стив Стив
Пересмотрел несколько раз удар Сане, упрекать Лунина вряд ли стоит, там просто ракета летела со смещенным центром тяжести.
Не согласен. Вот если бы он дотянулся до мяча, но мяч отрикошетил бы в ворота, так как сильный удар, тогда вина Лунина не значительное. НО вчера Лунин потерял ворота, и естественно ближний угол. Так его вина тут есть
+1
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+1
Ответ Стив Стив
Пересмотрел несколько раз удар Сане, упрекать Лунина вряд ли стоит, там просто ракета летела со смещенным центром тяжести.
это не явная ошибка,но удар не был не берущимся.так же как и гол винисиуса,,там нойер тоже с голом ошибся
+1
0
+1
Ответ corazon blanco
Однозначно заслужил продления. Очень вырос во всех игровых аспектах. Да, ошибки порой допускает, но без этого никуда. Как вратарь подмены и конкурент Тибо- отличный вариант.
с такой игрой скоро Куртуа его будет подменять) лч если возьмёт, и лигу, психологически окрепнет, и на банку бельгиец присядет)
+2
-1
+1
Ответ ta-tosha
Зря, нужно было принимать предложения Арсенала или Баварии. Был бы основным и денег получил бы в два раза больше
согласен
+2
-1
+1
Неизвестно еще в какой форме Куртуа будет после продолжительной травмы с рецидивом. Поэтому Лунин и его спокойно на лавку посадить может
+3
-2
+1
хороший вратарь,а ошибки у многих лучших были
+2
-1
+1
Ответ Predator87
ну что сказать.сам вырыл себе яму.или он верит что куртуа каждый год будет получать серьезные травмы.амбиций у лунина как я предполагал не оказалось.теперь будет лавку полировать.и неужели кто то реально думает что куртуа в основу не вернется?))
Да ладно, Нойер, например, после травмы на прежний уровень не вышел. Вполне возможно, что и Куртуа не сможет. А уйти всегда можно
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должен быть основным и в след. сезоне
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Заслужил своей игрой в лучшем клубе мира👍
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Андрей заслужил продление и повышение! А учитывая возраст, может ещё долго играть за Реал!
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Ответ MSM
Нужен новый топовый вратарь, Лунин только как запасной тянет, а с Куртуа непонятно
Нужен новый комментарий,а то все как запасные,а что с основным комментарием-непонятно.
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Ответ MSM
Нужен новый топовый вратарь, Лунин только как запасной тянет, а с Куртуа непонятно
держи в курсе
+1
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Ответ Red-White_Man
В следующем сезоне однозначно должен бороться с Куртуа. Пока неизвестно в каком состоянии будет бельгиец после такой тяжёлой травмы и долгого перерыва
Лунин косячит почти в каждом матче. Как второй вратарь норм, а как основной он слабоват
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Ответ Rio de Janeiro
Комментарий скрыт
С чего бы? Состав Украины видел? Есть шанс даже переплюнуть его
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Добротный кипер. Хороший дублёр.
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Порадуемся за парня! Нашим голкиперам конечно далеко до таких высот.
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Молодец, парень. Полностью заслужил
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Пацану реально повезло с травмами Тибо и Кепа, если бы они здоровы были, то как бы не тренировался, то всё равно максимум на лавке сидел. Но появился шанс и он им воспользовался на все 100%! Молодчик, удачи! Надеюсь станет основным на долгие годы.
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