Фюллькруг забил 16 голов в дебютном сезоне за «Боруссию», в том числе в 1/4 и 1/2 финала ЛЧ. Форвард играл во 2-й Бундеслиге два года назад

Никлас Фюллькруг забил 16 голов в дебютном сезоне за «Боруссию».

Форвард дортмундской « » отличился в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против « ». Ранее он также забивал в ворота «Атлетико» в четвертьфинале.

31-летний в дебютном сезоне за «Дортмунд» забил 16 голов в 43 матчах во всех турнирах.

Примечательно, что еще два сезона назад Фюллькруг играл за «Вердер» во 2-й Бундеслиге.