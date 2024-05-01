Фюллькруг забил 16 голов в дебютном сезоне за «Боруссию», в том числе в 1/4 и 1/2 финала ЛЧ. Форвард играл во 2-й Бундеслиге два года назад

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Д2 Германия Никлас Фюллькруг Футбол

Никлас Фюллькруг забил 16 голов в дебютном сезоне за «Боруссию».

Форвард дортмундской «Боруссии» отличился в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Ранее он также забивал в ворота «Атлетико» в четвертьфинале.

31-летний Фюллькруг в дебютном сезоне за «Дортмунд» забил 16 голов в 43 матчах во всех турнирах.

Примечательно, что еще два сезона назад Фюллькруг играл за «Вердер» во 2-й Бундеслиге.

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21 комментарий
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Ответ SergioRamos92
Немецкий Варди
немецкий Иван Сергеев
+47
-5
+42
Вот за это и все любят футбол. И такие истории должны мотивировать игроков и никогда не опускать руки.
+42
-4
+38
Новость написана так , будто он все время во второй лиге играл . А по факту из последних сезонов , большинство проведено в Бундеслиге
+21
-1
+20
Немецкий Варди
+9
-1
+8
Ответ Кирилл Голивец
Абсолютно без доп скиллов силовой нападающий с техникой условного Алексея Каштанова. И он забивает в полуфинале ЛЧ.
Ага, посмотрел бы я, как "условный Алексей Каштанов" принял бы в касание такую дугу с полулета и положил в угол при полном стадионе в полуфинале ЛЧ)) Если бы бабушка была дедушкой, а остальное – лирика
+7
0
+7
Ответ Кирилл Захаров
Новость написана так , будто он все время во второй лиге играл . А по факту из последних сезонов , большинство проведено в Бундеслиге
Тоже так подумал,что второй Варди.а оказалось 3 год назад он был в Бундеслиги,и просто из Вердера не уходил когда тот то падал во вторую,то возвращался через год...
+6
0
+6
Ответ Shumi-jr
Да, тоже интересно, кто такой Иван Сергеев ?
Русский Фюллькруг
+4
-1
+3
Ответ Shumi-jr
Да, тоже интересно, кто такой Иван Сергеев ?
Русский Фюллькруг
+3
0
+3
Еще после того самого гола в майке сборной мужик застолбил себе место в составе одной из лучших команд Европы. Вопрос был лишь в том, кто подсуетится вовремя. Рад, что этой командной стал Дортмунд!
+2
0
+2
Где подписать петицию, чтобы Неценко не комментировал матчи такого калибра?
+2
-1
+1
Он там водку со "Скиттлзом" не употребляет?
+1
0
+1
Фюллькруг в целом-то неплохой форвард. Заг очень сильно перекрутили, человек играет в Бундеслиге и давно, то что он падал во вторую с тем же Вердером - неудачное стечение обстоятельств.
0
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Интересно в РПЛ возможно появление такого игрока. Вот чтобы так вдруг из второй лиги.
0
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А в финале забьет?
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Ответ corazon blanco
Вот за это и все любят футбол. И такие истории должны мотивировать игроков и никогда не опускать руки.
Возможно она может мотивировать игроков не уходить в другую команду,если твоя вылетает во 2 лигу.
+2
-2
0
Ну, к чести, он не первый сезон в вышке пылит. Но да, такой Сергеев на максималках
0
0
0
Ответ Алексей Иванов
немецкий Иван Сергеев
Да, тоже интересно, кто такой Иван Сергеев ?
+1
-1
0
Ответ Кирилл Голивец
Абсолютно без доп скиллов силовой нападающий с техникой условного Алексея Каштанова. И он забивает в полуфинале ЛЧ.
что нибудь говорят такие имена как Стефан Гиварш, Эдилсон, Винченцо Яквинта и Альберто Джилардино?
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