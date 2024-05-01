Фюллькруг забил 16 голов в дебютном сезоне за «Боруссию», в том числе в 1/4 и 1/2 финала ЛЧ. Форвард играл во 2-й Бундеслиге два года назад
Никлас Фюллькруг забил 16 голов в дебютном сезоне за «Боруссию».
Форвард дортмундской «Боруссии» отличился в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Ранее он также забивал в ворота «Атлетико» в четвертьфинале.
31-летний Фюллькруг в дебютном сезоне за «Дортмунд» забил 16 голов в 43 матчах во всех турнирах.
Примечательно, что еще два сезона назад Фюллькруг играл за «Вердер» во 2-й Бундеслиге.