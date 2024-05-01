«Арсенал» представил книгу о связи клуба с культурой темнокожих. Райт участвовал в подготовке
«Арсенал» выпустит книгу «Black Arsenal» о связи клуба с культурой темнокожих.
«Арсенал» — особенный клуб. Его мультикультурная база фанатов отражает меняющийся город и уникальные отношения с популярной культурой темнокожих британцев. Благодаря знаковым темнокожим игрокам, играющим за клуб на протяжении десятилетий, а также легендарной и разнообразной культуре болельщиков, «Арсенал» стал мощным символом того, каким органичным и дружелюбным может быть мультикультурализм.
«Black Arsenal» представляет собой первое специальное исследование отношений клуба с современной идентичностью и культурой темнокожих. Очевидно, их близость выходит за рамки футбола, распространяя влияние на средства массовой информации, музыку, моду, политику и повседневную общественную жизнь.
С помощью потрясающих фотографий и редких архивных кадров «Black Arsenal» исследует присутствие темнокожих игроков в «Арсенале» в ключевые моменты истории, ставших решающими для создания новых форм идентификации темнокожего населения», – говорится в описании книги.
Отмечается, что в подготовке издания участвовали бывшие игроки «канониров» Иан Райт и Пол Дэвис. Книга поступит в продажу 29 августа.
Негры высшая ценность Арсенала, книги пишут. Скоро другие книги жечь начнут с такой идеологией.
«Арсенал» — особенный клуб. Его база фанатов отражает меняющийся город и уникальные отношения с популярной культурой белокожих британцев. Благодаря знаковым белым игрокам, играющим за клуб на протяжении десятилетий, «Арсенал» стал мощным символом того, каким органичным и дружелюбным может быть культурализм.
С помощью потрясающих фотографий и редких архивных кадров «White Arsenal» исследует присутствие белых игроков в «Арсенале» в ключевые моменты истории, ставших решающими для создания новых форм идентификации белого населения Англии», – говорится в описании книги.
Отмечается, что в подготовке издания участвовали бывшие игроки «канониров» Тони Адамс и Мартин Киоун.
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