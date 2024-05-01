«Арсенал» представил книгу о связи клуба с культурой темнокожих. Райт участвовал в подготовке

Теги премьер-лига Англия Арсенал Иан Райт книги Футбол

«Арсенал» выпустит книгу «Black Arsenal» о связи клуба с культурой темнокожих.

«Арсенал» — особенный клуб. Его мультикультурная база фанатов отражает меняющийся город и уникальные отношения с популярной культурой темнокожих британцев. Благодаря знаковым темнокожим игрокам, играющим за клуб на протяжении десятилетий, а также легендарной и разнообразной культуре болельщиков, «Арсенал» стал мощным символом того, каким органичным и дружелюбным может быть мультикультурализм.

«Black Arsenal» представляет собой первое специальное исследование отношений клуба с современной идентичностью и культурой темнокожих. Очевидно, их близость выходит за рамки футбола, распространяя влияние на средства массовой информации, музыку, моду, политику и повседневную общественную жизнь.

С помощью потрясающих фотографий и редких архивных кадров «Black Arsenal» исследует присутствие темнокожих игроков в «Арсенале» в ключевые моменты истории, ставших решающими для создания новых форм идентификации темнокожего населения», – говорится в описании книги.

Отмечается, что в подготовке издания участвовали бывшие игроки «канониров» Иан Райт и Пол Дэвис. Книга поступит в продажу 29 августа.

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31 комментарий
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Что за расизм? Почему они выделяют людей по цвету кожи?
+33
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От Зенита когда увидим?
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Сюр какой-то...
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Все расы же равны, значит, можно вслед за этой выпустить и книгу о культуре белокожих? Или за это сразу на костёр?
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Ответ Vadim Taushkanov
От Зенита когда увидим?
Там будут исключительно архивные бело-белые фотографии.
+6
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+5
Ответ Александр Саввин
Что за расизм? Почему они выделяют людей по цвету кожи?
Ну у них там в англоязычных странах так вот: выделять по цвету кожи и гордиться за обладателей тёмного цвета кожи и принадлежность к негроидной расе они называют борьбой с расизмом.
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Поколение выпускников Gender Studies и прочих соц направлений таки нашли себе работу.
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Началось в колхозе утро
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а будут книги, связанные с другими расами?
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великолепная эпоха смм
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Хорошо, что не тульский...
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Национали́зм — идеология и направление политики, основополагающим принципом которой является тезис о ценности нации как высшей формы общественного единства...
Негры высшая ценность Арсенала, книги пишут. Скоро другие книги жечь начнут с такой идеологией.
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А что это за культура чернокожих в Англии? Очень интересно.
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Ответ Vadim Taushkanov
От Зенита когда увидим?
После публикаций бромантановых дневников дяди Егора и автобиографии узника совести из дубайского сизо
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Ответ дон Рэба
А почему на трибунах почти нет негров? Футбол вроде для болельщиков. Уж лучше написали бы книгу про сикхов, которые обычно сидят в первом ряду.)
Канал на ютубе AFTV вам в помощь. И увидете какой там основной контингент
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Ответ Кирилл Голивец
ну Вендел и Кассьерра явно не белые)
Парни просто немного загорели под ярким Балтийским солнцем.
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Ответ Vadim Taushkanov
От Зенита когда увидим?
ну Вендел и Кассьерра явно не белые)
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Ответ дон Рэба
А почему на трибунах почти нет негров? Футбол вроде для болельщиков. Уж лучше написали бы книгу про сикхов, которые обычно сидят в первом ряду.)
Это в МЮ. В Арсенале они мало представлены
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The white man marches on…
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Яя Туре продюсер
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«Арсенал» выпустит книгу «White Arsenal» о связи клуба с культурой белых.

«Арсенал» — особенный клуб. Его база фанатов отражает меняющийся город и уникальные отношения с популярной культурой белокожих британцев. Благодаря знаковым белым игрокам, играющим за клуб на протяжении десятилетий, «Арсенал» стал мощным символом того, каким органичным и дружелюбным может быть культурализм.

С помощью потрясающих фотографий и редких архивных кадров «White Arsenal» исследует присутствие белых игроков в «Арсенале» в ключевые моменты истории, ставших решающими для создания новых форм идентификации белого населения Англии», – говорится в описании книги.

Отмечается, что в подготовке издания участвовали бывшие игроки «канониров» Тони Адамс и Мартин Киоун.
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Мерзость. А про величие белых игроков книга была?
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"Культура" и "чернокожие" взаимоисключающие параграфы
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А что, название книги "Black Arsenal" уже не переводится на русский???
Пишите уже в своих новостях и статьях тогда не "Арсенал", а "Arcenal"; не "Сити", а "City"...
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А почему на трибунах почти нет негров? Футбол вроде для болельщиков. Уж лучше написали бы книгу про сикхов, которые обычно сидят в первом ряду.)
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Просто расизм.
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гайблэкгунерс, записали
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с детства за ман сити
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