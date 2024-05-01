«Арсенал» представил книгу о связи клуба с культурой темнокожих. Райт участвовал в подготовке

«Арсенал» выпустит книгу «Black Arsenal» о связи клуба с культурой темнокожих.

« » — особенный клуб. Его мультикультурная база фанатов отражает меняющийся город и уникальные отношения с популярной культурой темнокожих британцев. Благодаря знаковым темнокожим игрокам, играющим за клуб на протяжении десятилетий, а также легендарной и разнообразной культуре болельщиков, «Арсенал» стал мощным символом того, каким органичным и дружелюбным может быть мультикультурализм.

«Black Arsenal» представляет собой первое специальное исследование отношений клуба с современной идентичностью и культурой темнокожих. Очевидно, их близость выходит за рамки футбола, распространяя влияние на средства массовой информации, музыку, моду, политику и повседневную общественную жизнь.

С помощью потрясающих фотографий и редких архивных кадров «Black Arsenal» исследует присутствие темнокожих игроков в «Арсенале» в ключевые моменты истории, ставших решающими для создания новых форм идентификации темнокожего населения», – говорится в описании книги.

Отмечается, что в подготовке издания участвовали бывшие игроки «канониров» и Пол Дэвис. Книга поступит в продажу 29 августа.