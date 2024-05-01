Рублев заборол Алькараса после 6 недель без побед! Сенсационный выход в 1/2 в Мадриде 😍

Андрей Рублев приехал в Мадрид в жестком кризисе, проиграв четыре матча и восемь сетов подряд.

Но в столице Испании он снова нашел форму. В первом матче прошел Факундо Баниса – не то чтобы выдающееся достижение для игрока его уровня, но важное в контексте последних полутора месяцев.

Во втором матче Андрей ушел с 0:5 на тай-брейке первой партии против Алехандро Давидовича-Фокина – и это тоже было очень важно. Особенно в контексте того, что Рублев сказал после той победы: «При счете 0:5 морально я был на нуле. Первые пару очков играл так, будто мне уже все равно. Каким-то образом смог их выиграть». Это как раз то, чего ему не хватало последнее время.

Дальше он за 64 минуты разгромил Тэллона Грикспора, а в четвертьфинале вышел на Карлоса Алькараса – двукратного действующего чемпиона, который во вторник повторил рекорд Рафаэля Надаля по продолжительности победной серии в Мадриде (14 матчей).

С испанцем Рублев встречался второй раз. Первый был в прошлом году на итоговом, и там Андрей не заработал ни одного брейк-пойнта. В среду он победил, уйдя с 0:1 по партиям – 4:6, 6:3, 6:2.

Как он это сделал?

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1. В первом сете игра была в принципе равной, но Алькарас вытащил за счет чего-то метафизического, неосязаемого. Например, в первом же гейме на приеме Рублев упустил брейк-пойнт – ошибившись с приема второй подачи.

Потом при счете 2:2 он проиграл подачу – допустил пару ошибок, а Алькарас наоборот выдал невероятный обводящий при счете 30:30, который задел краешек линии.

И вот так было всю партию – Рублев где-то упускал полушансы ошибками, а соперник наоборот ими пользовался, выдавая что-то невероятное.

2. А со второго сета Рублев начал очевидно доминировать. У Алькараса, который играл первый турнир после травмы правой руки, всю неделю были большие проблемы с форхендом. По среднему качеству удара справа хуже него из четвертьфиналистов был только Даниил Медведев – и это цифры от ATP.

По ходу матча преимущество Рублева в игре справа становилось все более и более явным. Он стал агрессивнее – и, например, во втором сете наколотил 7 виннерсов с форхенда к середине четвертого гейма.

3. Во втором и третьем сетах Андрей очень классно подавал. Например, во втором попал первую подачу в 90% случаев. И после победы он прямо сказал: «Подача часто меня спасала».

4. Особенно эффективной в этом плане была уходящая крученая под бэкхенд во второй квадрат. Алькарас так и не придумал, что с ней делать – он то пытался принимать ее высокими петлями, чтобы дать себе время вернуться в корт, то искал плотный и косой кросс. Но ничего не работало. Рублев за счет этой подачи захватывал инициативу и выигрывал.

Очень действенно получалось, когда Алькарас принимал полусвечками – но Рублев выходил вперед и гасил драйв-воллей.

5. Интересно, что Алькарас сам пытался использовать такую подачу – и это даже какое-то время работало. Но потом Андрей встал ближе к задней линии на приеме, обрезал угол, встречал восходящий мяч и вколачивал бэкхенд по линии.

При этом важно отметить, что с подачей у Алькараса были проблемы всю неделю в Мадриде – особенно с первой. Ей не хватало скорости, точности, стабильности. Но вторая – особенно крученая под бэкхенд во второй квадрат – работала хорошо. А Андрей ее нейтрализовал.

6. У Рублева до этого матча были проблемы с бэкхендом – а конкретно с кроссом. Но по линии он атаковал отлично – и раньше, и в среду.

А против Алькараса он еще и в разменах по диагонали прибавил.

7. В итоге Алькарас так боялся ввязываться в розыгрыши, так стремился закончить побыстрее, что начал бросать плохие дропшоты без подготовки. Именно так он второй раз проиграл подачу в третьем сете.

8. В целом постепенно у Рублева появилось преимущество и в том неосязаемом, что принесло Алькарасу первый сет. Потому что и во второй, и в третьей партиях испанец добирался до брейк-пойнтов – но Андрей в большинстве случаев находил классные подачи и быстрые атаки. А когда у него это не получилось, Алькарас дважды ошибся с форхенда – упустил шансы. Как Рублев делал в первом сете.

9. И сам Андрей после матча сказал, что было самым важным: «Это один из первых матчей, когда я был абсолютно спокоен – не сказал ни слова. Даже когда проигрывал».

После дубайского скандала ощущение эмоционального равновесия от него долго уходило. А теперь он обрел спокойствие.

Очень классно.

***

Рублев прервал серию из шести поражений от игроков топ-5 и впервые вышел в полуфинал в Мадриде. Там он сыграет с Тэйлором Фрицем или Франсиско Серундоло.

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Фото: East News /Thomas COEX / AFP; Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Julian Finney