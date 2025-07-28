  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Уциев о двух поражениях «Ахмата»: «Главное – у нас есть игра. Начнем набирать очки в ближайшее время»
12

Уциев о двух поражениях «Ахмата»: «Главное – у нас есть игра. Начнем набирать очки в ближайшее время»

Ризван Уциев оценил старт «Ахмата» в сезоне Мир РПЛ.

Защитник «Ахмата» высказался после матча 2-го тура с ЦСКА (1:2). Ранее грозненцы проиграли дома «Рубину» (0:2).

«Тяжело сказать, что с нами случилось в конце первого тайма. Наверное, потеря концентрации. До этого вроде играли хорошо, забили гол, имели еще хорошие моменты у чужих ворот. И очень обидно пропустили эти два мяча. Мы могли побороться за очки. 

Но паники в команде нет. Да, мы проиграли два матча на старте. Но самое главное, что у нас есть игра. И с этой игрой мы начнем набирать очки в ближайшее время», – сказал Уциев.

В 3-м туре «Ахмат» сыграет в гостях с «Динамо» Махачкала.

Кого в АПЛ уволят первым?26379 голосов
Даниэль ФаркеЛидс
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoАхмат
logoРизван Уциев
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Ахмата» Сторожук об 1:2 с ЦСКА: «Игра шла удачно, забили, а дальше – затмение за минуту. Есть законы в футболе, когда нельзя обыгрывать перед своей штрафной»
227 июля, 15:56
«Ахмат» проиграл оба матча сезона РПЛ – «Рубину» и ЦСКА
1027 июля, 13:58
ЦСКА обыграл «Ахмат» – 2:1. Круговой сделал дубль в добавленное к первому тайму время, Тодоровича удалили на 86-й
16927 июля, 13:57
Главные новости
Челестини не запрещал мясо в ЦСКА: «Это неправда. У нас в буфете есть гриль, курица, телятина, баранина, и в соусе, и с овощами, и так далее, а еще рыба»
11 минуту назад
Винисиус о целях: «Хочу выигрывать трофеи с клубом и сборной, вдохновлять следующее поколение верить в себя. Моя самая большая мечта – оставить наследие за рамками футбола»
1321 минуту назад
«ПСЖ» близок к покупке Забарного у «Борнмута», остались последние детали. Контракт согласован
523 минуты назад
«Реалу» отказали в переносе матча против «Осасуны» в 1-м туре Ла Лиги. Он пройдет 19 августа
1434 минуты назад
«Галатасарай» объявил о покупке Осимхена за 75 млн евро. Оклад – 15 млн в год «чистыми»
2737 минут назадФото
Трамп может запретить визы для бразильцев из-за напряженных отношений между странами – в том числе на время ЧМ-2026. Бразильская федерация в курсе и ждет развития событий (СNN)
5947 минут назад
Фонбет Кубок России стартовал! Путь РПЛ. «Рубин» победил «Оренбург»
99756 минут назад
«МЮ» сообщил «Лейпцигу» о готовности сделать официальное предложение по Шешко, если форвард согласится на переход. Клуб Бундеслиги хочет 75+ млн евро
14сегодня, 18:15
Жедсон: «Обычно выбирают номера кумиров, но я хочу пройти весь путь со своим – 83-м. И голы обычно не праздную – просто не знаю, что делать. Но для «Спартака» постараюсь придумать»
35сегодня, 18:04Фото
Челестини о голе Месси в стиле Марадоны: «Он начинает дриблинг, и я думаю: «Его остановит следующий защитник». И я так думал, пока нам не забили. Лео делал вещи не с этой планеты»
48сегодня, 17:53
Ко всем новостям
Последние новости
Суперкубок Португалии. «Спортинг» сыграет с «Бенфикой»
923 минуты назад
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина играет с «Академией Пушкаша», «Динамо» Минск против «Эгнатии», «Астана» победила «Зимбру» в гостях
124 минуты назадLive
«Рубин» обыграл «Оренбург» – 2:0. Даку открыл счет с пенальти, Иванов забил на 90-й
757 минут назад
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Шахтер» принимает «Бешикташ», «Шериф» против «Утрехта»
4сегодня, 18:00Live
Товарищеские матчи. «Рома» против «Канна», «Барса» и «Сеул» сыграли 7:3, «Милан» забил 9 голов «Перту», «Арсенал» проиграл «Тоттенхэму», «Монако» Головина победил «Торино»
185сегодня, 17:52Live
Бернардески о Серии А и МЛС: «Это как сравнивать НБА и Евролигу. В физподготовке разрыва нет, но он есть на техническом и тактическом уровнях»
4сегодня, 17:41
Хомуха о положении Семака перед матчем с ЦСКА: «У него 6 чемпионских титулов. Не думаю, что руководство «Зенита» будет по одной игре делать далекоидущие выводы»
17сегодня, 17:10
«Комо» за 8 млн евро с учетом бонусов продал вингера Стрефеццу «Олимпиакосу»
1сегодня, 16:56Фото
Роналдо и Кака сыграют в шоу-матче по EA Sports FC на киберспортивном турнире EWC
1сегодня, 16:55
Шоу австралийских аборигенов прошло перед матчем «Милана» с «Перт Глори»
3сегодня, 16:38Фото