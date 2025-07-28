Уциев о двух поражениях «Ахмата»: «Главное – у нас есть игра. Начнем набирать очки в ближайшее время»
Ризван Уциев оценил старт «Ахмата» в сезоне Мир РПЛ.
Защитник «Ахмата» высказался после матча 2-го тура с ЦСКА (1:2). Ранее грозненцы проиграли дома «Рубину» (0:2).
«Тяжело сказать, что с нами случилось в конце первого тайма. Наверное, потеря концентрации. До этого вроде играли хорошо, забили гол, имели еще хорошие моменты у чужих ворот. И очень обидно пропустили эти два мяча. Мы могли побороться за очки.
Но паники в команде нет. Да, мы проиграли два матча на старте. Но самое главное, что у нас есть игра. И с этой игрой мы начнем набирать очки в ближайшее время», – сказал Уциев.
В 3-м туре «Ахмат» сыграет в гостях с «Динамо» Махачкала.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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