Ротенберг о Задорове: «США ломает людей. Когда он хотел попасть в сборную России на ЧМ, просил: «Возьмите меня. Я патриот своей страны»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Ванкувер НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Никита Задоров Матч ТВ музыка сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг предположил, что Никиту Задорова морально сломали в Америке.

– Теперь бы вы позвали в сборную Никиту Задорова? Ему не нравилось, что в раздевалке играет «Любэ».

– У каждого свой музыкальный вкус. Я скажу только одно: когда Задоров хотел попасть в сборную России на чемпионат мира, то он всегда звонил и просил: «Пожалуйста, возьмите меня. Я очень хочу играть. Я патриот своей страны».

Больше я с ним лично не общался. Говорил мне Задоров только это.

Но знаете такое выражение, что США ломает людей? Может, его как-то морально сломали в Америке. Но это уже тема для совсем другого разговора, – заявил главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг.

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»

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35 комментариев
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Не знаю такого выражения, что "США ломает людей". Зато помню, как наш скрепный ЦСКА пытался сломать Федотова. И вполне возможно, что им это таки удалось.
+55
-4
+51
А теперь кого считать патриотом решает главный назначенный сверху патриот России из Финляндии Роман " величайший тренер"Ротенберг
+48
-3
+45
А вы и термин "патриот" приватизировали?
Если человек хочет нормального, успешного, западного (согласно Петру 1 и его "окну") развития своей страны, вместо его законопачивания и прокитайско-вассального???
Это не патриот, разве?
+47
-4
+43
🤡
+24
0
+24
Ответ Unknown Noname
Не знаю такого выражения, что "США ломает людей". Зато помню, как наш скрепный ЦСКА пытался сломать Федотова. И вполне возможно, что им это таки удалось.
И Кучерова
+15
-1
+14
Исконно русское выражение! Из летописи ещё!
+10
0
+10
Ни разу не слышал выражение "США ломает людей". Слышал, что Ротенберг ломает клюшки о спины людей
+10
0
+10
Вон оно что) Значит это США сломали Фетисова)
+8
0
+8
Власть ломает кукуху.
+7
0
+7
Да, очень знаменитое выражение. Использовалось один раз - неким Романом Р.
+6
0
+6
Главный патриот России с гражданством Финляндии ругает других за то, что те уехали играть за океан
+6
0
+6
Ложь
+6
-1
+5
Ну и меня возьмите пожалуйста, в хоккей правда не очень, но зато патриот вроде. Вы же по этому признаку отбираете?🤔
+4
0
+4
Зато Рому ничем не сломать-кремень.
+4
0
+4
Невыдуманные истории от ПАТРИОТА с финским и британским паспортом.
+3
0
+3
Клинический шут
+2
0
+2
Это называется просить? Ему может обидно было за отчизну, что там в защите люди, явно слабее его, по блату катаются? Мне нужна кнопка отписаться от новостей с упоминанием финского урфин джуса
+2
0
+2
Может, не Задоров изменился, а страна?
+3
-1
+2
любэ - буээ
+3
-2
+1
Ромка опять попутал Родину с начальником
+1
0
+1
США ломает людей а Финляндия делает патриотов
+1
0
+1
А Овечкин, Малкин, Кучеров, Панарин тоже сломались? И тоже звонят тебе регулярно с просьбами взять в сборную? Извините, ну это уже капец полный. Жаль нельзя использовать крепкие выражения. Ну да ладно. Переживу.
+1
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Албанские нехристи на улицах Хельсинки не могли сломать русского патриота Рому с исконно русской фамилиеей
###### пора бы уже прорядить жидов в власти , эти уроды царя нашего Владимира в заложники взяли
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Пошли теории заговора
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А уж как Овечкина сломали США )))
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Ну врёт же, Хлестаков хоккейный.
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Расскажи лучше как Кучерова тут ломали
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"То он всегда звонил и просил" , сказочный йоз
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А может и не говорил этого Роман. Идёт обучение искусственного интеллекта на спорсе, иногда получается хорошо, но чаще набор бессмысленных фраз.
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Если подобные поцы на руководящих постах,то перспективы катастрофические...
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