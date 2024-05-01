Ротенберг о Задорове: «США ломает людей. Когда он хотел попасть в сборную России на ЧМ, просил: «Возьмите меня. Я патриот своей страны»

Роман Ротенберг предположил, что Никиту Задорова морально сломали в Америке.

– Теперь бы вы позвали в сборную ? Ему не нравилось, что в раздевалке играет «Любэ».

– У каждого свой музыкальный вкус. Я скажу только одно: когда Задоров хотел попасть в сборную России на чемпионат мира, то он всегда звонил и просил: «Пожалуйста, возьмите меня. Я очень хочу играть. Я патриот своей страны».

Больше я с ним лично не общался. Говорил мне Задоров только это.

Но знаете такое выражение, что США ломает людей? Может, его как-то морально сломали в Америке. Но это уже тема для совсем другого разговора, – заявил главный тренер и сборной «России 25» .

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»