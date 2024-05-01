Ротенберг о Задорове: «США ломает людей. Когда он хотел попасть в сборную России на ЧМ, просил: «Возьмите меня. Я патриот своей страны»
Роман Ротенберг предположил, что Никиту Задорова морально сломали в Америке.
– Теперь бы вы позвали в сборную Никиту Задорова? Ему не нравилось, что в раздевалке играет «Любэ».
– У каждого свой музыкальный вкус. Я скажу только одно: когда Задоров хотел попасть в сборную России на чемпионат мира, то он всегда звонил и просил: «Пожалуйста, возьмите меня. Я очень хочу играть. Я патриот своей страны».
Больше я с ним лично не общался. Говорил мне Задоров только это.
Но знаете такое выражение, что США ломает людей? Может, его как-то морально сломали в Америке. Но это уже тема для совсем другого разговора, – заявил главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг.
Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»
Если человек хочет нормального, успешного, западного (согласно Петру 1 и его "окну") развития своей страны, вместо его законопачивания и прокитайско-вассального???
Это не патриот, разве?
###### пора бы уже прорядить жидов в власти , эти уроды царя нашего Владимира в заложники взяли